Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La búsqueda de justicia para Fernando no es solo una demanda familiar. Es una prueba de si, en medio del dolor y la violencia, aún existe voluntad institucional para decir la verdad y asumir responsabilidades. Cuando la autoridad habla con claridad, la sociedad puede creer. Cuando calla, la impunidad avanza.

Tragedias que se deben explicar

La muerte de Fernando no puede quedar atrapada entre versiones oficiales ni diluirse en la niebla de la violencia cotidiana. Tenía 23 años, estudiaba Derecho y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, no era parte de ningún enfrentamiento. Cuando una vida se pierde en medio de operativos de seguridad, la primera obligación del Estado no es administrar el silencio, sino ofrecer verdad. No hacerlo convierte la confusión en una segunda agresión, esta vez contra la familia y contra la sociedad entera. La exigencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no es una formalidad. Es un recordatorio de que la justicia comienza por el esclarecimiento público de los hechos, especialmente cuando existen versiones contradictorias y la posibilidad de un error de la autoridad. Negar, minimizar u ocultar lo ocurrido no protege a las instituciones. Por el contrario, erosiona la confianza social en un contexto donde la violencia ya ha debilitado gravemente el vínculo entre ciudadanos y Estado. La transparencia no debilita a la autoridad, la fortalece. Reivindicar el nombre de la víctima es también un acto de justicia. No devuelve la vida, pero restituye la dignidad. En una crisis prolongada de inseguridad, ese gesto mínimo es una deuda moral que el Estado no puede postergar. La búsqueda de justicia para Fernando no es solo una demanda familiar. Es una prueba de si, en medio del dolor y la violencia, aún existe voluntad institucional para decir la verdad y asumir responsabilidades. Cuando la autoridad habla con claridad, la sociedad puede creer. Cuando calla, la impunidad avanza.

El proyecto que tiene muchos peros

Hemos insistido desde este espacio como es que un proyecto tan noble y útil para nuestra ciudad, quizás el más importante en temas de movilidad y de ayuda para jóvenes estudiantes, está más atorado por los dichos de las autoridades y por la falta de voluntad política que de otra cosa. Ya hemos visto con muchas ansias cómo las estaciones de las ciclovías que funcionarán como circuito para activar el proyecto de renta de bicicletas para jóvenes que se transportan por la ciudad a las universidades, que toman forma y ya están listas, sólo falta lo más importante, que traigan las baicas y echen a andar el proyecto. La promesa de esta ayuda ya tiene un par de años de retraso y según el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, ahora sí arrancará el próximo 10 de febrero... luego de cerrar el 2025 y abrir el 2026 diciendo que iniciaría en enero. El sistema piloto de ciclovía y bicicletas eléctricas ya se encuentra en etapa de socialización con estudiantes y funcionará con cuotas, descuentos y una administración que se realizará vía aplicación digital en teléfonos celulares. El Alcalde detalló que la socialización del sistema arrancó en la Universidad de Durango, primer plantel en iniciar clases, se realizaron mesas informativas y ejercicios prácticos con estudiantes y enlaces institucionales. Luego se hará lo mismo en la Universidad Autónoma de Occidente, y el TecMilenio, que forman parte de la primera fase del proyecto. Hasta ahorita todavía hay dudas básicas, como que no se conoce el número total de escuelas beneficiadas, sólo han señalado que esperan beneficiar a todas las instituciones educativas que se ubican dentro del circuito ya construido y habilitado en esta etapa inicial. Lo que sí es un hecho es que en esta primera etapa habrá cinco estaciones y 155 bicicletas eléctricas que conectarán universidades con zonas del centro urbano y el bulevar Pedro Infante, con uso gratuito para estudiantes de preparatoria y universidad, tanto públicas como privadas. El proyecto se llama Bixie “Tu baika culichi”, será el propio Ayuntamiento el que se encargue de la operación, reubicación y mantenimiento de las bicis, mientras se evalúa su funcionamiento como modelo piloto de movilidad urbana. Las fases que quedarán pendientes abarcarán los planteles más chonchos, como Ciudad Universitaria, el Tecnológico de Culiacán, el nuevo malecón y las ciclovías existentes a lo largo del río. Por lo pronto, habrá que esperar un par de semanas más y ver cómo funciona esta que parece una buena idea. Ya veremos, entonces.

La obviedad de

la ausencia de Cuén

Buenos planes anunció el Partido Sinaloense de cara a lo que viene, pero sobre todo con una ausencia que pesará más de lo que tiene planeado por la obviedad que sugiere la muerte de Hector Melesio Cuén Ojeda. Ahora ya sin ejercer el cacicazgo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que justamente dio vida al PAS, gracias a la fidelidad del actual Rector Jesús Madueña Molina para su jefazo y amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, la operación se perfila para ser difícil. Más porque, aunque Madueña Molina ha mostrado un despegue casi total al proyecto, en medio del lodazal del que pudo salir apenas con la ayuda del Gobernador Rubén Rocha Moya, todavía hay problemas mayúsculos que solucionar dentro de la institución y ya no existe ese accionar sistemático para amenazar, cooptar o convencer a los trabajadores de seguir las indicaciones de Cuén Ojeda o de su familia, que sigue influyendo ahora solo en el partido. Este jueves, Robespierre Lizárraga, que también salió bien enlodado de todo el batidero de podredumbre que la Fiscalía General del Estado pudo esculcar en diferentes casos de corrupción de la UAS y lo llevó a estar también frente a un juez, se presentó ante los medios para anunciar una serie de acciones del partido, que incluye la reafiliación y la búsqueda de una nueva imagen. El primer paso lo dio haciendo lo que siempre supieron hacer bien, apapachando a varios periodistas que gustan de desayunos gratis y regalitos, y admitiendo pues que “sin Cuén, el reto es complicado para el PAS”. Y es que más allá de la relación ya abierta, confirmada por el propio “Mayo” Zambada, de Cuén Ojeda con el Cártel de Sinaloa, lo cierto es que el maestro, como le llamaban los de la pandilla que se sentían dueños de la Universidad, trabajaba 24/7 para el PAS y su operación. Según Lizárraga Otero, la hoy ausencia de Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024, “marcó profundamente al partido”, tanto en lo político como en lo humano, al tratarse de una figura central en la construcción y consolidación del instituto político. Ahora con el desmarque de Madueña en el PAS, por sus broncas en la UAS y su prioridad para mantener el poder por lo menos en la institución y la nueva amistad con Rocha Moya, la realidad es otra. ¿Usted qué cree que vaya a pasar con el PAS? Porque ya los trabajadores universitarios no saldrán obligados o amenazados como antes a las calles a hacer proselitismo.

