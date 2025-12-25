Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Por acá todos pedimos la paz para todos los sinaloenses, porque hemos visto cómo los coletazos de la violencia han llegado hasta Guasave, a Angostura y Mocorito, además de Concordia, San Ignacio y ni se diga Rosario, y también estamos seguros que nadie nos merecemos, que no nos gusta ni estamos acostumbrados a la violencia del crimen organizado.

Nadie está

acostumbrado

Con lo que salió el Presidente Municipal de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, después de las jornadas de enfrentamientos armados y bloqueos, quesque su municipio no está acostumbrado a este tipo de hechos.

Nombre, oiga, ¿y quién sí?

La declaración mística, cómica y musical del doctor Simental la acompañó de otras joyas de la declaracionitis como que “somos una sociedad en la cual somos ajenos a este tipo de eventos” y “nos cayó de manera intempestiva”.

Da un poco de pena pensar que entonces desde el pasado 9 de septiembre de 2024, que estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, sí se sentían allá ajenos a la violencia y que no lo merecían.

Pero entonces, no es que tampoco los municipios de Culiacán, Elota, Navolato, Cosalá y Badiraguato nos lo mereciéramos, o que estuviéramos acostumbrados a este tipo de hechos.

Obvio el Presidente Municipal salió a pedir a las familias que tuvieran precaución a la hora de salir a realizar compras navideñas y los quehaceres que están acostumbrados a hacer esta semana y que los comerciantes están preocupados porque temen que las ventas caigan.

El Alcalde aseguró que espera que la situación pueda mejorar y que siguen solicitando refuerzos al gobierno federal.

Desafortunadamente, agregó, los eventos de enfrentamiento entre grupos delincuenciales han sido sorpresivos y eso ha hecho que se tengan pérdidas.

Tal y como en todo el estado, doctor.

En fin, ojalá que tengamos una Feliz Navidad.