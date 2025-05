La violencia ya no es un factor externo para el campo. Es una amenaza directa, persistente, que afecta trabajadores, operaciones y economías locales. Y mientras los agricultores organizan sus rutas para evitar peligros y sus empleados guardan silencio, el Estado guarda silencio también, pero por omisión.

Violencia en el campo

El testimonio del ex presidente de la AARC, Enrique Riveros, revela los enormes ajustes operativos que ha tenido que hacer el campo sinaloense, que durante esta guerra está trabajando en un contexto de amenaza y zozobra.

Lo que comenzó como medidas para “evitar afectaciones por la violencia” ya involucra el temor a denunciar por miedo a represalias. Y no es un miedo infundado: se habla de al menos 10 trabajadores agrícolas que han sido víctimas de desaparición forzada, en la zona centro del estado donde opera la Asociación del Río Culiacán.

Que un productor hable de robos cotidianos, de ajustes en horarios y transporte, e incluso de intercambiar personal con otras agrícolas para evitar traslados peligrosos, ya da cuenta de una crisis estructural. Pero cuando señala que la gente no denuncia porque ya han sufrido represalias, la gravedad escala: estamos ante un entorno que obliga al silencio y eso no es bueno para nadie.

Y sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente. Si “ellos saben” dónde está ocurriendo, ¿por qué no actúan con mayor eficacia, permanencia y velocidad?, ¿cuántas desapariciones más deben contarse para que el campo vuelva a ser considerado una prioridad real, no solo en discursos?

La inseguridad ha logrado lo que ni las sequías, que la gente tenga miedo de ir a trabajar y eso, en un estado como Sinaloa, que se sabe es el granero de México, debería generar una alerta nacional.

Y en ese contexto se hace más pertinente todavía el desplegado de ayer publicado por la AARC con la exigencia de apretar las acciones para que en el valle agrícola de Culiacán, Eldorado y Navolato puedan volver a trabajar con libertad. Ojalá el Gobernador les tome la palabra y se construya una colaboración urgente y necesaria para que la seguridad mejore y se pueda trabajar con libertad.

Gritos de ayuda que no quieren escucharse

En Culiacán hay escuelas que están pidiendo tener de manera permanente clases a distancia ante la crisis de seguridad y lo que ha representado para los alumnos y docentes. En redes sociales han circulado algunas imágenes de estas peticiones realizadas a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Ante este movimiento la Secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, no ha salido a declarar nada por más que se le ha buscado. A lo mejor sigue encerrada después de la regañada que le pegó el Gobernador Rubén Rocha Moya la semana pasada, o tal vez está apenada por el abucheo del que fue víctima también la semana pasada.

Algo tan simple como ser un personaje visible y con respuestas inmediatas haría lucir más el trabajo de la titular de Educación del estado, pero es que parece que su equipo de comunicación en lugar de jugar a favor le juega en contra, al carecer de experiencia y colmillo para dominar la agenda pública.

Jamás la SEPyC en la administración de Gloria Himelda Félix ha llevado la batuta en temas relevantes, o se ha convertido en un brazo importante dentro del Gabinete estatal. Y es que en realidad el Gobernador al jactarse tantísimo de haber sido docente normalista es imposible que no conozca a nadie mejor calificado que la actual titular de Educación para hacerse responsable del rumbo académico del estado.

Y no es que Gloria Himelda Félix no entienda de política, o de trabajar, su oficio y reputación le preceden, sino que simplemente este no era su espacio y tendrá que ajustar mucho su liderazgo para volverse relevante y ganar credibilidad en el sector.

Justicia para Alexa y Leidy

A todos nos ha conmovido e indignado la tragedia de las niñas Alexa y Leidy, asesinadas en Badiraguato cuando estaban con su familia de vacaciones, y quienes fueron despedidas ya en su escuela en un momento inefable.

Por eso la indignación no puede quedarse allí, tiene que haber verdad, para saber de donde salieron los disparos que acabaron con sus vidas y justicia, pronta y expedita, para que los responsables sean castigados conforme a derecho.

De ahí que resulte tan relevante la postura de ayer del Gobernador Rocha Moya al precisar que no hubo fuego cruzado durante la balacera, lo que hace presumir que fue una agresión directa por parte de los elementos del Ejército.

Evidentemente el Gobernador no puede responsabilizar a nadie de manera directa, en tanto no avance la investigación sobre ese lamentable hecho, pero su dicho sí deja un precedente de claridad para que luego no haya pacto de impunidad o arreglos en lo oscurito que puedan entorpecer o impedir que la familia de las niñas no reciba la justicia mínima que se merecen.

La importancia de ayudar

Este 14 de mayo inicia en Sinaloa una campaña que cada vez se ha vuelto más importante para nosotros, pues se trata de la colecta para recabar litros de agua que serán donados para las familias de comunidades afectadas por la sequía.

El evento se llama Aquatón 2025 y lo organiza el Sistema DIF Sinaloa, por lo que será bien importante que usted se sume a este esfuerzo.

Porque aunque históricamente hemos sido una región que ha tenido la fortuna de disponer de una gran cantidad de millones de litros de agua para consumo y siembra, también es cierto que con los años de extrema sequía nos ha sido cada vez más difícil garantizar el agua para nuestros hermanos de las zonas más áridas.

Quizás le empatía por este tema tarde en despertar, porque estamos acostumbrados a abrir la llave o tener un llenado de garrafón cada media cuadra sin embargo hay comunidades que estas fechas esperan con ansias las lluvias para recargar sus mantos y sus pozos de agua subterránea, porque ya ni hablar de los arroyos de antes.

Así es que súmese, a partir de este miércoles 14 de mayo de 6:00 a 17:00 horas podrá llevar sus donativos a la Explanada de Palacio de Gobierno.

También se recibirán donaciones en las oficinas municipales DIF y se recibirá el agua en cualquier presentación para donarla.

El objetivo es ayudar a más de 200 comunidades.