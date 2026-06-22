La lógica electoral es sencilla: cuando una figura política enfrenta desgaste, quienes buscan crecer procuran construir una identidad propia. No necesariamente rompen, pero tampoco se esfuerzan por aparecer demasiado cerca

Protección enviada desde la Federación

Vaya novedad la que nos recetaron desde la delegación del IMSS en Sinaloa, porque ahora resulta que para entrar al Hospital Regional número 1 o a la Clínica 35 en Culiacán, casi casi se va a necesitar salvoconducto y una revisión digna de aduana aeroportuaria.

La delegada Tania Clarisa Medina López anunció con bombo y platillo un reforzamiento de seguridad, pero lo que la ciudadanía percibe es un blindaje que aleja a la institución de quienes le dan vida que son los derechohabientes.

Lo que llama la atención y bastante es que la seguridad ya no queda en manos de los guardias de siempre, ahora opera la protección federal enviada directamente desde el centro del País.

¿Tan mal estamos que los pasillos de un hospital deben ser custodiados como si fueran instalaciones estratégicas de alto peligro?, porque según la versión oficial, es para ordenar el ingreso, pero la realidad es que el acceso quedó restringido solo para el que traiga cita en mano, mandando a los familiares y acompañantes a la banqueta, bajo el inclemente sol de Culiacán, bajo el argumento de aplicar reglas internas.

Y como el lenguaje oficial siempre tiene otros datos, la delegada salió a explicar la vergonzosa imagen de un hombre tirado en el piso del área de Urgencias.

Dice la funcionaria que era un paciente de Ciudad Obregón, de tercer nivel, esperando una biopsia.

¡Vaya consuelo!, ahora resulta que la atención especializada incluye, por lo visto, una valoración a nivel de piso y si esa es la atención activa en Urgencias, no queremos imaginar cómo está la pasiva.

Para rematar, la recomendación de la Delegación es que, si no se está muriendo, mejor ni se acerque a Urgencias, que para eso están las unidades de Medicina Familiar.

El problema es que el IMSS parece olvidar que la gente acude a los hospitales grandes porque en sus clínicas a veces no hay ni citas.

Al final, entre filtros de seguridad y guardias federales, lo único que se está reforzando es la barrera entre el derecho a la salud y el ciudadano de a pie.

Queremos menos uniformes federales y más sensibilidad humana, que el IMSS es de los trabajadores, no una fortaleza.