Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Aquí no se trata de quién robó más, o cuáles facturas son más apócrifas, ni quién le da peor uso a los recursos que, dicho sea de paso, ni son de ellos, son de todos nosotros los ciudadanos; aquí el verdadero asunto es que quieren tapar el sol con un dedo, y aunque Bojórquez tenga presuntas irregularidades por más de 230 mil pesos, no quita el mal uso que le dio Lobo a 150 mil pesos. Y eso, lo que sabemos.

Tras el silencio, los

morenistas contraatacan

Pues los morenos, callados, callados. Hasta la dirigente Merary Villegas dijo que no harían nada sin una denuncia formal, ya ni por el escándalo que se hizo en medios nacionales. Vaya, ni pío dijo Pedro Lobo , pero en vez de sancionarlo o iniciar una investigación, más pronto que tarde, el Diputado, también de Morena, Serarpio Vargas Ramírez primero salió a querer decir que Gene Bojórquez tenía nexos con el crimen organizado, sus pruebas fueron un sobre manila con apenas un puñado de hojas adentro, que ni quiso enseñar a la prensa quesque porque no habían presentado la denuncia; ¿qué pruebas serán? Que ni la Fiscalía General del Estado con los 6 kilómetros de cartones y dos bodegas de archivos en contra de Melesio Cuén hijo, le han podido comprobar nada todavía.

¿Y Ebrard?

Ayer en esta columna nos acordamos por un momento de Marcelo Ebrard cuando hablamos del relajo que se traen en la interna de Morena para la Jefatura de la Ciudad de México... entonces pensamos: ¿dónde anda y qué será de él?

Es que el otrora popular Canciller se ha visto desdibujado del mapa político en estas últimas semanas.

“Ghosteado”, dirían los plebes.

Pero pues se supone que en estos días deberá definir si se va con Movimiento Ciudadano a competir con Samuel García por la candidatura presidencial o se queda a esperar lo que Morena (y AMLO) quieran darle.

Precisamente ayer el Presidente López Obrador le mandó un mensaje a Ebrard desde la Mañanera: “no hay que presionar a nadie”, “todos somos libres”.

Y aunque elogió al ex Canciller, sí precisó: “Si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Y agregó: “Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político”.

Y remató: “Se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos”.

Todo esto porque le sacaron el tema en la conferencia de prensa, pero lo que es un hecho es que Morena tiene retenido el resultado de la inconformidad presentada por Ebrard en torno a la elección interna en la que participó y ganó Claudia Sheinbaum.

Y mientras esto no se resuelva, Ebrard ha detenido su decisión sobre su futuro.

En teoría a más tardar hoy deberá salir a anunciar su decisión.