Si bien es cierto que los policías responden órdenes, deben transparentar las autoridades en materia de seguridad los filtros aplicados para saber a qué hechos deciden ir las autoridades, y cuáles eligen dejar fuera.

Discurso cuestionable

Si por estos comentarios de las autoridades desafortunadamente los elementos policiales quedan mal, y no es por el trabajo de los policías, sino por el discurso político cuestionable que debe dar explicaciones.

Hagan el favor, si han proliferado reportes de cuerpos que no son recogidos hasta después de un par de horas, o hechos delictivos en los que no son detenidos los culpables pues se tarda en llegar a los hechos.

A pregunta expresa sobre por qué los policías estatales y municipales no llegan a tiempo a hechos delictivos, Leoncio Pedro García Alatorre, Subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, dijo que es la ciudadanía la que no emite reportes a tiempo.

En el Gobierno de Sinaloa ya la crisis de seguridad los tiene rebasados en discurso, y a tres meses de que comenzó, el Subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa responsabilizó a la ciudadanía de no reportar a tiempo hechos delictivos y que por ello las autoridades llegan tarde a los sucesos.

¿Cómo ocultar muerte de jirafa?

Ocultar la muerte de la jirafa del zoológico de Culiacán durante más de cuatro meses es, además de una irresponsabilidad y muy parecido a hacer cosas buenas que parezcan malas, un acto que sin duda le pega con tubo a la imagen institucional del Zoológico de Culiacán.

Resulta que un ejemplar de una especie tan importantes que alguna vez fue el emblema del lugar, desapareció sin más explicaciones que un frío boletín de “murió por causas naturales”, cosa que además se difundió tres meses después y porque la noticia de la “desaparición” provocó un escándalo.

El tema salió a la luz de la manera más irónica posible, cuando en plena presentación del nacimiento de un tigre de bengala los reporteros notaron la ausencia de la jirafa.

Al preguntarle al nuevo director del zoológico, José María Casanova Rodríguez, lo que se esperaba como una aclaración breve se convirtió en un cuento interminable de fechas, pretextos y cambios administrativos, sólo para concluir con una frase lapidaria.

“Cuando asumí el cargo el 7 de noviembre, la jirafa ya no estaba”, algo que tranquilamente se puede traducir en un: “Yo no estaba, no es mi bronca”.

Sin embargo, la responsabilidad institucional no termina con un cambio de director.

Insistimos en que si la muerte ocurrió hace más de cuatro meses, ¿por qué nadie lo informó antes?, ¿por qué el destino de un animal tan significativo quedó relegado a un oscuro rincón del olvido?

El uso del término desapareció para referirse a la jirafa del zoológico de Culiacán fue el punto de ignición que hizo que este caso creciera más allá de lo esperado.

En un lugar como Sinaloa, donde la palabra “desaparecido” tiene un peso social y emocional tan profundo, no se trató solo de un término desafortunado: fue un desencadenante que conectó con las fibras más sensibles de la sociedad.

Que se tratara de un animal no restó seriedad al asunto; al contrario, enmarcó un paralelismo incómodo sobre cómo, en nuestro entorno, el silencio institucional parece ser la respuesta automática frente a cualquier pérdida qué no tenga explicación o que simplemente no se quiera explicar.