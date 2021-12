El día que los maestros y los gobiernos decidan acabar con esas lacras sindicales, se esfumarán como una mala pesadilla. El primer paso fue quitarles el poder del Issstesin, el segundo paso fue tomar el control en la asignación de plazas a maestros y trabajadores de la educación, esperemos a ver cúal será el siguiente paso en el derrumbe del imperio sindical.

Dobló las manitas

Fernando Sandoval, líder del SNTE 53, se mostró muy bravo cuando anunció el rompimiento con la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Calculó que la secretaria, Graciela Domínguez Nava, se disculparía por los actos que le molestaron al líder sindical, pero no fue así.

Domínguez Nava se mostró más firme y dejó en claro que la SEPyC es quien tiene la facultad para asignar las plazas, dejando en ridículo al líder sindical que cada vez muestra menos cordura.

Ante la respuesta tajante de la titular de la dependencia, no le quedó más remedio a Sandoval que “doblar las manitas” y sentarse a platicar con la SEPyC, ahora sí, acordando “trabajar juntos por el bien del magisterio”.

Sin duda, estos actos muestran que Daniel Amador y su títere Sandoval cada vez pierden más poder político, y que finalmente el poder que tienen los sindicatos es del tamaño del miedo que les tienen sus agremiados y las autoridades.

El día que los maestros y los gobiernos decidan acabar con esas lacras sindicales, se esfumarán como una mala pesadilla.

El primer paso fue quitarles el poder del Issstesin, el segundo paso fue tomar el control en la asignación de plazas a maestros y trabajadores de la educación, esperemos a ver cuál será el siguiente paso en el derrumbe del imperio sindical.

Un escándalo

que sube tono

El escándalo que se suscitó por lo ocurrido durante una balacera la madrugada del viernes en un bar del sector Tres Ríos y donde según videos difundidos en redes policías estatales o municipales dejaron ir al grupo armado responsable del tiroteo que dejó como saldo una persona herida, ayer subió de tono.

Recordemos que el sábado, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Mauricio García Rodríguez, deslindó que se tratara de la corporación que encabeza, o sea que no fueron los municipales, pero el domingo el titular de la SSP estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo dio a conocer que tenían información que confirmaba que fueron policías municipales y no los estatales los que dejaron ir al comando armado.

Y no sólo eso, el Secretario ventiló que elementos municipales no apoyaron a policías estatales en un intento de detención, sino que por el contrario, se retiraron.

Y ayer, todo mundo opinó del escándalo policiaco que acaparó reflectores hasta en la Semanera.

El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que le hizo un extrañamiento a Castañeda Camarillo para que no ande repartiendo culpas y mandando mensajes a la ciudadanía de descoordinación entres las diferentes corporaciones.

Por su parte, el Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, ayer lunes todavía no tenía claro qué es lo que había pasado y solo refunfuño diciendo que se investigue, que él no defiende a nadie, y si hay culpables que se castigue.

Y desde el Congreso, diputados locales exigieron que se explique a los ciudadanos qué fue lo que pasó y exigieron que haya coordinación entre las fuerzas del orden.

Pero lejos de todo el merequetengue que armaron los policías desde el Legislativo se pide gobernabilidad, que la sociedad se sienta segura, cuidada.

No hay fecha que

no se cumpla...

Esta semana el gran tema en los corrillos políticos será la Universidad Autónoma de Sinaloa y la posibilidad, o no, de que cumpla con el pago de salarios y aguinaldos, el cierre de año, pues, esa fecha horrorosa que hace temblar a los rectores desde hace años.

En la mesa de los tormentos estará el Rector, Jesús Madueña, que por más que ha intentado negociar, por más que ha prometido austeridad y disciplina financiera, las autoridades estatales y federales se hacen las desentendidas y es hora de que todavía no sueltan los centavos.

Madueña llegó a la universidad en la ola de cambio en el estado, prácticamente de la mano del Gobernador, Rubén Rocha Moya, y debido a su cercanía y la historia que han vivido juntos se esperaba que recibiera el espaldarazo del Mandatario.

Al principio todo fue bien, Rocha Moya recibió bien el plan de Madueña y prometió ayuda, pero cuando el Mandatario se rascó los bolsillos se encontró con la realidad, y el apoyo se ha tardado.

A nivel federal la respuesta ha sido la misma: sí, pero no saben cuando. Así que Madueña ha terminado viviendo la misma situación que sus predecesores, ha llegado la fecha de cumplir con los pagos y todo sigue sin solución.

Bueno, estaremos atentos para ver si llegan los recursos a tiempo, algo que con todo y retrasos siempre ha ocurrido. Dios aprieta, pero no ahorca.

Agua turbia

Parecía que nadie se iba a quejar de manera formal por la pésima calidad del agua que distribuye la Junta Municipal de Agua y Drenaje de Mazatlán, pero la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera levantó la mano y señaló lo que todo mundo hace en sus casas, se quejó del agua.

La industria de los restaurantes es una industria cada vez más fuerte e importante para el puerto, cada año abre cientos de nuevos restaurantes en Mazatlán y actualmente se encuentran cientos de ellos en construcción.

La calidad de los restaurantes porteños ha ido incrementándose año con año, al grado que el puerto ya cuenta con restaurantes de calidad mundial, pero el agua que reparte el municipio es de pésima calidad.

Esto no es nuevo, no podemos decir que el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez inventó el agua repleta de lodo en Mazatlán, no, el problema viene desde lejos, incluso, alcaldes como Jorge Abel López Sánchez basaron su campaña en el calcetín que ponía la ciudadanía para intentar filtrar el agua sucia que salía de sus llaves.

El problema es que “El Químico” se la pasa en sus viajes, en sus camionetas del año y gastando miles de pesos en conciertos y monumentos sin importancia, mientras el agua sigue sucia.

Por lo pronto trajo a Osbaldo López Angulo y lo puso al frente, y al mismo tiempo anunció una limpia en la junta, esperemos que eso le alcance para comenzar a dar resultados.

Necio

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, volvió a hacer gala de su famosa tozudez y aseguró que no quitará los enormes topes de la Zona Dorada que ya provocaron varios accidentes.

Y para dejar claro que él manda anunció que no solo no los van a quitar, sino que seguirán instalando más, como respuesta al delegado de Vialidad y Transportes, el funcionario que le solicitó de manera formal el retiro de los topes.

La verdad es que nos gustaría que nunca volviera a pasar nada en esos topes, ya es suficiente con el atasco que provocan a la hora del tráfico pesado, el problema es que parece imposible que no continúen provocando accidentes, debido a la zona donde los instalaron.

Y si “El Químico” es incapaz de escuchar a la ciudadanía y ahora a los funcionarios que le piden que los quite, esperemos que sea capaz de asumir la responsabilidad el día que realmente suceda un accidente más grave.