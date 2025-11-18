Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Se celebra que estas personas regresen con vida, porque en Sinaloa esa no es una garantía menor. No se puede dejar pasar la pregunta que queda flotando cada vez que un caso así se ‘resuelve’: ¿cuántos más están siendo retenidos en estos espacios sin que nadie los encuentre?

Sin querer queriendo

El Gobernador Rubén Rocha Moya salió a explicar el caso de las 20 personas privadas de la libertad en Culiacán, y lo hizo con un tono que buscó transmitir control... pero terminó mostrando, sin querer, el tamaño del desorden que se vive en la ciudad.

Porque no estamos hablando de un hecho aislado ni de una confusión pasajera: hablamos de 17 choferes retenidos en una yarda, y tres mujeres acompañantes, despojados de sus celulares y puestos bajo “revisión” por parte de un grupo armado.

Una escena que, por más que se quiera normalizar, revela niveles de impunidad difíciles de maquillar y que recuerda a aquella privación masiva que hicieron Los Chapitos en marzo de 2024.

El Gobernador confirmó que las víctimas estuvieron al menos 24 horas retenidas y que sus captores se tomaron el tiempo de leer sus teléfonos para verificar sus contactos y saber “con quién trabajaban”. En su relato, lo dijo casi como un trámite: que si eran choferes, que si las mujeres acompañaban, que si no tenían “ficha”.

Pero ese “proceso de verificación” retrata justamente la ausencia del Estado en espacios que hoy operan a la ley de quien tenga más poder de fuego.

El caso, además, no se limita a este episodio. Rocha conectó esta yarda con el crimen ocurrido días antes contra un padre y su hijo: al joven lo soltaron, al adulto lo mataron. Y otra vez, la yarda. Otra vez, el mismo punto en el mapa.

Otra vez, la señal de que hay lugares en Culiacán donde el control territorial no está en manos de la autoridad, sino de quienes deciden quién vive, quién muere y quién es “investigado” por su propio criterio criminal.

Mientras tanto, las 20 personas siguen bajo resguardo de la Fiscalía, esperando concluir un procedimiento que certifique que, sí, fueron retenidas contra su voluntad.

Y en el Ejército reportan armas, equipo táctico y un vehículo robado en el sitio. Todo eso en un mismo lugar, todo eso pasando ante los ojos de una ciudad que ya acumula demasiados puntos rojos.

