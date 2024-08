Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Referimos a cierta sorpresa en el triunfo de la señora Claudia Zulema, no porque dudemos de su preparación, sino que no es muy común que alguien relativamente joven llegue un cargo de tal envergadura, con el añadido del contexto turbulento al que se enfrentará nomás entrar.

Habemus nueva Fiscal, ¿más de lo mismo, o lo mismo sin más?

También esperamos que, después de algunos años, un Procurador de Justicia en Sinaloa culmine su periodo de Ley, y no salga por recomendaciones o llamadas amigables.

Lo sorprendente no sólo es que ganó Zulema Sánchez, sino lo contundente que fue la votación, porque sí, justo la elección anterior de un Fiscal se la llevó Sara Bruna Quiñónez con 39 votos, pero en esta ocasión no muchos apostaban a que la ganadora tendría 33 votos.

De la reparación del daño ni hablamos

La elección de Claudia Zulema Sánchez Kondo como la nueva Fiscal General de Sinaloa no sólo no les cayó bien a los otros aspirantes, sino que hay grupos que ya han analizado el desempeño suyo y no le dan buenas calificaciones.

La activista Reynalda Chavira Pulido fue una de las primeras en levantar la voz para señalar que seguramente Sánchez Kondo incurrirá en “omisiones y malos manejos” de evidencia por casos de personas desaparecidas.

Y estas irregularidades las advierte porque Sánchez Kondo viene de ser la Vicefiscal en la Zona Centro de Sinaloa con la maestra Sara Bruna Quiñónez Estrada, ex Fiscal General.

“No hay ningún caso que tenga una reparación integral del daño”, reclamó Chavira Pulido.

Sin embargolo, más grave lo considera cuando hay pruebas.

“...Lo que están haciendo es un modus operandi de la anterior Fiscal que era desaparecer pruebas, audios”, acusó.

El caso de Reynalda es uno de los más conocidos, pues busca a su hijo, Neto, desde el 2020.

Ella siempre ha acusado que a Neto se lo llevaron oficiales en una patrulla de la Policía Municipal y desde entonces no se sabe nada de él.

Su lucha ya llegó a oídos de la Organización de las Naciones Unidas, que en este 2024 emitió una recomendación a la Fiscalía General de Sinaloa para dar certidumbre de las investigaciones.

Lo que nos debe preocupar es que personajes como Reynalda, quien espera el éxito en el trabajo de la Fiscalía, que acompaña y ve otros casos, que les exige, que se mantiene en comunicación y hasta en ocasiones los apoya, no tiene una buena opinión del nombramiento de Sánchez Kondo como nueva Fiscal General.

No es un hecho, lamentó, que brinde esperanza para alcanzar justicia en los casos de personas desaparecidas pendientes.