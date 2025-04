Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La verdad es que ninguno de los aspirantes a la Rectoría de la UAS han buscado a la comunidad universitaria para la creación de un imaginario a favor de la democracia, y los estudiantes desconocen formas, propuestas y fechas para las elecciones, lo que hace un gran daño para la contienda, pues un voto desinformado es un voto que compromete el bienestar universitario.

Mucho qué desear

La contienda por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa está dejando mucho qué desear, considerando que los universitarios se dicen pertenecientes de la mejor institución educativa del estado y una de las mejores del País, pero desconocen el significado del concepto democracia.

Por un lado, el Rector Jesús Madueña Molina y su gente se reunió con investigadores de la UAS y les prometió bajarles el cielo y las estrellas a cambio de que publicaran en sus redes sociales personales imágenes de apoyo a él mismo.

Muy triste, pues de lo contrario el actual Rector no tendría respaldo, si no es presionando a los docentes con promesas de favores tal como le enseñó a hacer política su maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la UAS y amigo personal de Ismae “El Mayo” Zambada.

También, los arrastrados de sus secuaces han reactivado una red de desinformación utilizando canales corrientes, casi como ellos mismos, en los que han publicado contenido personal de su contrincante Denise Díaz Quiñónez, a quien tildan de inestable al hacer contenido para sus redes sociales personales.

Incluso, en facultades como la de Ciencias Administrativas, la de Informática y la de Medicina, se les ha prometido puntos extra a los estudiantes que se muevan a favor del desbigotado y absuelto, pero no inocente acusado de corrupción, Madueña Molina.

Y por otra parte, Díaz Quiñónez ha realizado actos de proselitismo en los límites de Ciudad Universitaria, lo que ha sido reprochado como un acto irregular dentro de la contienda.

Es más, basta con darse una vuelta a las entradas de Ciudad Universitaria para ver los pleitos que se arman entre los seguidores de Díaz Quiñónez y el cinismo de quienes son enviados por la administración actual para arrebatar volantes a los jóvenes, correr y amedrentar a los promotores de la otra planilla y también meterse con los estudiantes por el solo hecho de preguntar sobre el proceso.