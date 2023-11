Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Cada vez menos

La bancada del PRI en el Congreso local ha estado desde el año pasado como la canción “Yo tenía 10 perritos” (solo es para ejemplificar pues) y tal como ocurre en esa melodía ya nomás les queda uno. Este lunes renunció el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas al partido y, por ende, queda fuera de lo que todavía le llamaban bancada. A nuestro juicio ya se había tardado, aunque siempre fue punto y aparte del resto del grupo parlamentario del tricolor, era extraño que permaneciera en el partido cuando su mentor político falleció, su suegro Jesús Aguilar Padilla. Arredondo Salas ha sido de los principales críticos de la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que no es raro que renunciara a su militancia de tantos años después de que el jueves el PRI anunciara su alianza con el Partido Sinaloense, encabezado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, y no falta explicar que es un acto de congruencia del diputado. Sólo que lo que usted ve como pérdida, en realidad es una ganancia del PAS, porque el PRI no perdió un Diputado, sino que el Partido Sinaloense sumó un Legislador más, el único “priista” que queda en el Congreso: Luis Javier de la Rocha Zazueta. Y con la ganancia no nos referimos a que se haya afiliado al partido, no, sino que desde hace tiempo este Diputado anda muy de piquete de ombligo y codazo con su homólogo Gene René Bojórquez Ruiz, Legislador pasista y agente cercanísimo a Cuén. Incluso Luis de la Rocha se alineó en más de una ocasión a las causas y razones del PAS en el Congreso, pero no creemos que sea gratis, ya luego veremos. Lo que también quedará pendiente es qué ocurrirá con el futuro político de Sergio Mario Arredondo, que además de Diputado es catedrático uaseño, a lo mejor se inclinará más por ahí y dejará enfriarse un poco para los andares del 2024. Se sabrá.

Leer transforma vidas

Hoy en Mazatlán estará la escritora y promotora cultural Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, resaltando la producción literaria de las regiones de México y de países hermanos. A las 11:00 horas en un evento en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, Gutiérrez Müeller, acompañada del Gobernador Rubén Rocha Moya, resaltará su programa “Fandangos por la Lectura” y tendrá como invitado especial al país de China. El Embajador de China en México, Zhang Run, estará presente, incluso desde ayer lunes realizó diversas actividades en Mazatlán, entre ellas una visita al Alcalde Édgar González Zataráin y otra al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. El programa cultural “Fandangos por la Lectura” es promovido por el Gobierno federal para crear un espacio en el que se realicen lecturas en voz alta, talleres y música, con el objetivo de resaltar la producción literaria de las regiones de México y de países hermanos. El evento será cultural, ya que Gutiérrez Müeller siempre destaca que la lectura que propone es aquella que enriquece a personas y sociedades. Bievenida la cultura a Mazatlán y a Sinaloa. Nomas esperamos que no termine en un acto de lucimiento personal de la Primera Dama.

La Semanera en el puerto

La tradicional Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya saldrá de Palacio de Gobierno y se trasladará hoy a Mazatlán, al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, precisamente al lugar donde estará la escritora y promotora cultural Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. También asistirá el Embajador de China en México, Zhang Run, de acuerdo con información del Alcalde Édgar González Zataráin. A Rocha Moya podrían lloverle cuestionamientos por la inseguridad en Sinaloa, ya que la noche del pasado domingo, un joven originario de Guadalajara fue asesinado a balazos en la zona hotelera de Cerritos, en Mazatlán.

