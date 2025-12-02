Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Mientras se realizan jornadas simbólicas, campañas y llamados públicos para erradicar las agresiones contra las mujeres, las cifras muestran un panorama que avanza en sentido contrario, pues el estado duplicó los feminicidios registrados en todo 2024 y alcanzó su nivel más alto desde 2017. El contraste es inevitable, las actividades de sensibilización conviven con un aumento sostenido de la violencia letal que suma más de 14 meses de registros críticos en la entidad.

Una cifra que incomoda en medio del activismo

La conmemoración de los 16 días de activismo contra la violencia de género coincide en Sinaloa con un escenario que desborda cualquier discurso institucional. Mientras se realizan jornadas simbólicas, campañas y llamados públicos para erradicar las agresiones contra las mujeres, las cifras muestran un panorama que avanza en sentido contrario, pues el estado duplicó los feminicidios registrados en todo 2024 y alcanzó su nivel más alto desde 2017. El contraste es inevitable, las actividades de sensibilización conviven con un aumento sostenido de la violencia letal que suma más de 14 meses de registros críticos en la entidad. En ese lapso, los meses de septiembre y noviembre se colocaron como picos, con 15 y 14 feminicidios respectivamente, evidenciando que el fenómeno no obedece a variaciones aisladas sino a una tendencia mantenida. La cifra de 64 víctimas en lo que va de 2025 no solo rompe con la trayectoria de los últimos siete años, también interpela la efectividad de las estrategias actuales. La coincidencia entre el incremento de feminicidios, los días de activismo y la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa abre una interrogante más profunda de hasta qué punto las acciones públicas están logrando incidir en las condiciones que permiten que estos hechos se repitan.

La feria del silencio

económico

La Feria Ganadera 2025 cerró con 125 mil visitantes, saldo blanco, sonrisas en los pasillos y funcionarios satisfechos. Todo bien... excepto por un detallito: nadie dijo cuánto dinero dejó. Y cuando el Gobierno calla un dato que históricamente presume, significa algo. En política nada se omite por accidente. Yeraldine Bonilla ofreció un desglose minucioso de asistencias: 3 mil 700 por aquí, 17 mil 500 por allá. Rocha se sumó a las felicitaciones y habló de ánimo, retos y mejoramiento genético. Pero cuando tocaba mencionar la derrama económica, la gran métrica que justifica este tipo de eventos... silencio absoluto. Y sí, la gente se atrevió a salir y visitar una Feria que ahora fue otra: sin Palenque, con menos atracciones y también sin narcocultura. Y eso hay que celebrarlo. Pero también el silencio pesa. Porque este año los juegos mecánicos fueron gratis, estrategia presentada como beneficio para las familias, pero también como un evidente gancho para repuntar la asistencia, lo que implica que el Gobierno absorbió costos para asegurar fotos de pasillos llenos. Y si hay algo que los gobiernos aman más que la transparencia, es la foto del éxito, aunque cueste más de lo que deja. Que no haya cifra oficial sugiere que la derrama no fue significativa. Si lo hubiera sido, ya la hubieran colocado en las conferencias, en los boletines, en los tuits institucionales. Cuando hay millones para presumir, los funcionarios no dudan un segundo en sacarlos a volanteo. Cuando no hay, es mejor hablar de saldo blanco y de “ambiente familiar”. Recordemos además que este año no hubo Palenque y que la feria operó en un contexto donde la confianza pública sigue tocada por la crisis de seguridad desde 2024. Ese combo, más la gratuidad, difícilmente se traduce en un éxito económico. Y quizá por eso el Gobierno prefirió contar personas, no pesos. Pero los eventos públicos no se sostienen con buenas intenciones ni con discursos optimistas. Se sostienen con números. Y si la Feria Ganadera 2025 costó más de lo que generó, es un dato que las y los sinaloenses merecen conocer, porque al final la factura sale del bolsillo de todos. Por ahora, nos quedamos con la postal: miles de visitantes, luces encendidas, juegos mecánicos girando gratis... y una caja registradora que el Gobierno decidió dejar fuera del reporte. Porque en Sinaloa, a veces lo que no se menciona dice más que cualquier conferencia.

El buen fin de semana

Una buena noticia sin duda la respuesta que han tenido en Culiacán una serie de actividades que nos regresa la esperanza de sentir que hemos recuperado mucho del terreno perdido por culpa de esta crisis de inseguridad. Durante este fin de semana que pasó tuvimos varias actividades que ofrecieron a los culiacanenses opciones para salir a desentumirse del autoencierro y convivir con otras personas que tienen gustos similares. Los primeros que se presentaron fueron la exhibición de skateboarding o como lo conocemos todos los demás, el show de las patinetas, que ofrecieron esta jornada para inaugurar el skate park que se ubica en el Centro Cívico Constitución. Otro evento sin duda que llamó la atención fue la gran concentración que significó el torneo Titanes del Pacífico de boxeo amateur, que tuvo como sede el polideportivo del Parque Revolución en el centro de Culiacán y que más allá de la afición que pudo arrastrar este evento tuvo buena aceptación de deportistas de varios municipios del estado y del vecino estado de Nayarit. Además se realizó una gran concentración del club Motorsport Culiacán como parte de una movilización nacional, pero que sirvió para salir a rodar luego de varios años sin hacer el ruido que estos eventos conlleva. La concentración además incluyó rodadas a lugares como el pueblo señorial de Imala, en la zona serrana al oriente de Culiacán, y a la bahía de Altata, en el municipio de Navolato. Y miren, no sólo debemos hablar de Culiacán, sino que también de Navolato porque justo este fin de semana se pusieron las pilas para celebrar su Fiesta del Ostión 2025, y con ello también recibir a muchos visitantes amantes de la comida del mar, además de los llamados motolocos. Los eventos, que reiteramos, tuvieron buena aceptación, llegan en un timing especial, para comenzar de nuevo a tener confianza de que podemos disfrutar de nuestros destinos y con la esperanza de que por fin las cosas vayan a cambiar para bien.

El buen fin de semana