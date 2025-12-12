Lo cierto es que cada día que pasa sin respuesta aprieta más la angustia, porque el 20 de diciembre no es una fecha simbólica: es el último día que la ley permite para cumplir con la prestación. Después de eso, la UAS estaría incurriendo en falta... y no cualquier falta.

El aguinaldo de la UAS

En la Universidad Autónoma de Sinaloa el calendario avanza, las reuniones se multiplican y los comunicados se repiten... pero el aguinaldo sigue sin aparecer. Y no es menor: estamos hablando de 920 millones de pesos que deberían estar ya en ruta rumbo a las cuentas de miles de trabajadores, pero que hoy continúan detenidos en los ventanales burocráticos de Hacienda. El Rector Jesús Madueña Molina confirma que ya entregaron todo: documentos, oficios, anexos, estados financieros y hasta el rosario institucional si se lo hubieran pedido. El problema es que el expediente cayó en la maquinaria lenta de la Secretaría de Hacienda, donde cada año se decide si rescatar o no a la UAS del precipicio financiero al que vuelve una y otra vez. Mientras tanto, el Gobernador Rubén Rocha Moya anda en CDMX haciendo “gestiones”, palabra que en diciembre se convierte en sinónimo de peregrinación. Esta vez, incluso tuvo que plantarse en Palacio Nacional para intentar “cerrar el círculo”. Lo cierto es que cada día que pasa sin respuesta aprieta más la angustia, porque el 20 de diciembre no es una fecha simbólica: es el último día que la ley permite para cumplir con la prestación. Después de eso, la UAS estaría incurriendo en falta... y no cualquier falta. Si Hacienda no libera el dinero, la universidad estaría expuesta no solo al enojo de su propia base trabajadora, sino a multas que van desde los 5 mil 657 hasta los 565 mil 700 pesos. Un pago casi anecdótico si lo comparamos con los mil 200 millones que la institución necesita para cerrar el año, pero que igual suma a la bola de nieve de problemas. Lo más curioso es que en la UAS aseguran que hay “confianza” en que el recurso llegará. Confianza debe haber, sí, pero los trabajadores seguramente quisieran algo más sólido que una virtud cristiana: fechas, montos, calendarios. Algo que se pueda convertir en certeza y no en promesa. Porque hoy, el panorama es que la UAS tiene aseguradas las quincenas, pero el aguinaldo sigue siendo un cheque pendiente, una conversación congelada entre escritorios federales y estatales. Y mientras tanto, quienes sostienen las aulas, los laboratorios y las oficinas universitarias siguen esperando noticias que se prometieron “antes del día 20”. En este diciembre, el aguinaldo de la UAS no es una prestación: es un talismán que unos buscan, otros gestionan y muchos temen que no llegue a tiempo. Y en un estado donde el clima político se ha calentado tanto alrededor de la universidad, cualquier retraso deja cicatrices. Así que, por ahora, todos mirando a Hacienda... y cruzando los dedos.

Aplausos por llevar Carnaval a otra zona

Una gran acierto del Instituto de Cultura de Mazatlán fue el llevar la primera manifestación y cómputo del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”, a la zona del estadio El Encanto, las praderas, Villa Florida, La Foresta, Villa Verde y San Joaquín, ayer. Y es que desde hace años el deseo de los habitantes de esas zonas eran que acercaran los eventos de Carnaval. Con gran estusiasmo las familias salieron a presenciar el paso de las Reina y Reyes del Carnaval y de los aspirantes a las nuevas coronas. En todo el trayecto del paso de la manifestación carnavalera se observó una gran afluencia de mazatlecos. Todos aplaudieron el paso y los mazatlecos que viven en aquellas zonas se sintieron parte de la fiesta porteña. ¡Enhorabuena Cultura por esta decisión!.

