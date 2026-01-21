Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El Gobierno estatal ha optado, hasta ahora, por una estrategia políticamente cómoda: no tocar la tarifa. Congelarla ha funcionado como un escudo discursivo frente al malestar social, especialmente en un estado donde el transporte público es una necesidad diaria para miles de trabajadores y estudiantes. Pero ese escudo empieza a resquebrajarse cuando el sistema que sostiene se deteriora por dentro.

La tarifa que nadie

quiere tocar

Los transportistas ya hicieron lo que suele anteceder a cualquier ajuste impopular: poner los números sobre la mesa y advertir que el sistema se está quedando sin aire. No pidieron una cifra concreta, no hablaron de pesos ni centavos; pidieron algo más básico y, al mismo tiempo, más incómodo: sentarse con el Gobernador Rubén Rocha Moya a revisar una tarifa que lleva casi cuatro años congelada mientras todo lo demás sube.

El mensaje no es nuevo, pero sí más urgente.

Camiones fuera de circulación, talleres detenidos, mantenimiento diferido y concesionarios operando al límite no son una amenaza futura, son una fotografía del presente.

Que en Culiacán solo circulen unos 600 camiones de un parque estimado en mil 600 no es una estadística técnica: es un fracaso operativo que impacta directamente en los tiempos de traslado, la saturación de rutas y la calidad del servicio que recibe el usuario.

Hay un punto particularmente delicado que nadie quiere asumir del todo: la tarifa preferencial para estudiantes.

Defenderla es socialmente correcto y políticamente rentable, pero financieramente insostenible si no existe un esquema de subsidio real.

Mantenerla intacta durante más de una década sin compensación gubernamental no es una política social, es trasladar el costo al concesionario y fingir que el problema no existe.

El otro elefante en la sala es la modernización. Cámaras, pago electrónico, renovación de unidades... todo forma parte del discurso oficial sobre un transporte más seguro y eficiente. Sin embargo, exigir modernización sin resolver primero la viabilidad económica del servicio es como pedirle a un barco que se vea mejor mientras hace agua.

Los transportistas también dejaron caer una advertencia que suele pasar de largo: el tema de la seguridad. El servicio ha seguido operando incluso después de ataques a unidades y afectaciones a usuarios. Eso habla de resiliencia, sí, pero también de normalización del riesgo, algo que no debería formar parte del paisaje cotidiano.

Rocha Moya tiene frente a sí una decisión incómoda. Abrir la mesa implica reconocer que la tarifa es un problema real y no solo un tema políticamente sensible. No abrirla significa dejar que el deterioro continúe hasta que el ajuste sea inevitable, más abrupto y socialmente más costoso.

Porque, al final, la tarifa no se está discutiendo en abstracto: se está pagando todos los días en camiones que no pasan, rutas que se recortan y usuarios que esperan más de lo que deberían. Y cuando el transporte público falla, no falla un sector; falla la ciudad entera.