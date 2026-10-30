En la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen una habilidad financiera que ya quisieran muchos de hacer que diciembre llegue en octubre.
El problema es que no llegó con aguinaldo ni posada. Llegó convertido en 146 millones de pesos para pagar la segunda quincena de octubre.
El Gobierno de Sinaloa tuvo que adelantarle a la UAS recursos que estaban programados para diciembre porque, según explicó el Rector Jesús Madueña Molina, ese dinero era necesario para completar la nómina de octubre.
La buena noticia para los trabajadores es que cobrarán y la mala es todo lo que viene después.
Porque el propio Rector avisó que todavía falta conseguir dinero para las dos quincenas de noviembre y para los compromisos de diciembre, por cierto, ya empieza con menos dinero porque una parte se utilizó para pagar octubre.
Entonces, no son los 146 millones. Es que estamos otra vez hablando de dinero extraordinario para cubrir obligaciones ordinarias.
Otra vez la palabra clave es “gestionar”.
Gestionar ante el Gobierno estatal. Gestionar ante la Federación. Adelantar recursos. Esperar recursos. Completar la quincena. Y después volver a gestionar.
Como si pagar la nómina de una universidad pública fuera una especie de tanda institucional en la que cada mes alguien tiene que poner para que alcance.
La propia UAS ha calculado que necesita alrededor de mil 380 millones de pesos para enfrentar los compromisos del cierre de año. Así que los 146 millones de este jueves no son el rescate de la Universidad. Son apenas el dinero para que octubre no termine con problemas de nómina.
Noviembre sigue esperando y diciembre también.
Esto tampoco es nuevo, en los últimos años la Universidad ha recurrido a adelantos, préstamos y apoyos extraordinarios para llegar al cierre de los ejercicios fiscales. La diferencia es que cada vez parece menos excepcional y cuando lo extraordinario comienza a convertirse en rutina....
Resulta difícil de aceptar que pagar salarios y prestaciones se convierta año tras año en una emergencia.
Por supuesto que los trabajadores deben cobrar. Nadie cuestiona eso.
Lo que sí debería cuestionarse es por qué una institución que maneja miles de millones de pesos de recursos públicos llega nuevamente a octubre necesitando gastar dinero de diciembre para pagar una quincena.
Curiosa la nota que escaló ayer desde un reporte en redes sociales por el avistamiento de un coyote fotografiado en una zona enmontada en las inmediaciones de La Primavera.
Lo curioso es que el post en redes aclaraba que aunque el animal cuadrúpedo traía puesto un collar, no era un perro ni tampoco estaba domesticado.
En la zona todavía hay, por su geografía y naturaleza, fauna exótica, como aves, felinos y reptiles, además de lo que hay en los cuerpos de agua, como los canales y el dique.
La imagen en redes mostraba al coyote entre la vegetación de la zona y lo que más llamó la atención de la raza es que portaba un collar.
Como les contamos, la noticia se convirtió en tal cuando Marco Antonio Moreno, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa, informó que el animal fue capturado y trasladado al Zoológico de Culiacán para ser revisado por personal especializado.
A estas alturas y a esta velocidad de cómo han ocurrido las cosas, no se les haga extraño que ya por ahí alguien se haya llevado a un cocodrilo a su casa y que también le hayan puesto un collar.
Otra noticia que desató el mitote ya por la tarde, fue el nombramiento de Catalina Esparza como la nueva presidenta del Sistema DIF Sinaloa.
Y así como lo redactamos, desde el Gobierno estatal se hicieron ojo de hormiga y ni siquiera tuvieron la dignidad de mentar en sus boletines a la hija del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Eneyda, quien era la presidenta del DIF Sinaloa hasta ayer.
Qué rápido se les olvidó, ¿a poco ya no se acuerdan de cuando difundían fotos de Eneyda con niños y niñas o con raza humilde en lugares difíciles?
Y es que la verdad no hubo una fecha para determinar la salida de Eneyda Rocha de este cargo, hasta ayer.
Porque pese a los escándalos de su padre, como la primera licencia, su regreso y la licencia definitiva, presionada desde el Gobierno federal, la morenada y la mismísima Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Eneyda había estado nadando de perrito, con una presencia intermitente en el despecho y algunos eventos públicos.
Según la información difundida por Gobierno, el nombramiento de Esparza Navarrete fue aprobado durante una Asamblea del Patronato del DIF Sinaloa, encabezado por la directora general del organismo, Mercedes Ibarra.
Y fue justo Mercedes Ibarra la que se aventó el jale de Eneyda mientras ésta estuvo entre quedándose, huyendo o escondiéndose.
Lo que hay que ver y recordar al Gobierno estatal, que ahora resulta que no quieren ni nombrar a la señora que se fue.
Por lo menos la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ya admitió algo que ni con manita de puerco querría decir el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ni la otrora Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, de que nuestras policías locales están debilitadas y que necesitan un plan para fortalecer corporaciones.
Este es un discurso que hasta el cansancio ha señalado e insistido el Consejo Estatal de Seguridad Pública y hasta la raza de las cámaras empresariales y otros organismos civiles y camarales en Sinaloa.
Y no es que hayan descubierto el agua hervida, pero este paso que dio Graciela es positivo, porque lo primero que se tiene que dar es admitir que tenemos un problema.
Y es que mire usted, resulta muy fácil y muy cómodo para gente como la Fiscal general Claudia Sánchez Kondo enchuecar la boca cuando se le señala que no tiene gente suficiente para encarar una crisis, pero parece que admitirlo es traición a la patria.
¿Y qué hacen en casos tan sensibles como la crisis de desaparición de personas en la que estamos inmersos y que es una chamba que enteramente le toca a la Fiscalía General del Estado?, pues sale más fácil hacerse que la Virgen les habla en lugar de pedir más recursos al Congreso del Estado.
Y lo más cómodo y absurdo es que las madres y familiares conformen colectivos para que en medio de su dolor, salgan a buscarlos, exponiéndose a amenazas, extorsiones y hasta ataques que a veces han resultado mortales.
Y lo peor, cuando los colectivos les llaman a los peritos vayan por los restos o un cadáver que hallaron, ponen pretextos como que es muy noche, tenemos mucho trabajo o ese lugar es muy peligroso, espérese hasta mañana.
Encima, cuando llegan, llegan con el hocico chueco, enojados por tener que hacer la chamba para lo que se supone fueron contratados.
Por ello que es positivo que Domínguez Nava afirme que las corporaciones tienen capacidades reducidas; tras reunirse con Omar García Harfuch y que el Estado trabaja en un plan para fortalecerlas.
La Gobernadora se refirió a la Policía Estatal Preventiva y las policías municipales.
Ante esto, señaló que buscarán recuperar el estado de fuerza que requieren Culiacán, Mazatlán y el resto de Sinaloa, para lo que requiere generar condiciones presupuestales para incorporar más policías.
Ojalá, y pues si la raza de aquí no jala, pues que contraten a foráneos.
¡FOUL!... Las denuncias de los transportistas alcanzaron a los Tránsitos de Culiacán y los medios cuestionaron a la Alcaldesa Ana Miriam Ramos sobre estas supuestas extorsiones, quien sugirió denunciar... que piden ¡hasta 10 mil pesos para ponerse la del Puebla!