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La propia UAS ha calculado que necesita alrededor de mil 380 millones de pesos para enfrentar los compromisos del cierre de año. Así que los 146 millones de este jueves no son el rescate de la Universidad. Son apenas el dinero para que octubre no termine con problemas de nómina. Noviembre sigue esperando y diciembre también.

En la UAS, diciembre llegó antes que noviembre

En la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen una habilidad financiera que ya quisieran muchos de hacer que diciembre llegue en octubre. El problema es que no llegó con aguinaldo ni posada. Llegó convertido en 146 millones de pesos para pagar la segunda quincena de octubre. El Gobierno de Sinaloa tuvo que adelantarle a la UAS recursos que estaban programados para diciembre porque, según explicó el Rector Jesús Madueña Molina, ese dinero era necesario para completar la nómina de octubre. La buena noticia para los trabajadores es que cobrarán y la mala es todo lo que viene después. Porque el propio Rector avisó que todavía falta conseguir dinero para las dos quincenas de noviembre y para los compromisos de diciembre, por cierto, ya empieza con menos dinero porque una parte se utilizó para pagar octubre. Entonces, no son los 146 millones. Es que estamos otra vez hablando de dinero extraordinario para cubrir obligaciones ordinarias. Otra vez la palabra clave es “gestionar”. Gestionar ante el Gobierno estatal. Gestionar ante la Federación. Adelantar recursos. Esperar recursos. Completar la quincena. Y después volver a gestionar. Como si pagar la nómina de una universidad pública fuera una especie de tanda institucional en la que cada mes alguien tiene que poner para que alcance. La propia UAS ha calculado que necesita alrededor de mil 380 millones de pesos para enfrentar los compromisos del cierre de año. Así que los 146 millones de este jueves no son el rescate de la Universidad. Son apenas el dinero para que octubre no termine con problemas de nómina. Noviembre sigue esperando y diciembre también. Esto tampoco es nuevo, en los últimos años la Universidad ha recurrido a adelantos, préstamos y apoyos extraordinarios para llegar al cierre de los ejercicios fiscales. La diferencia es que cada vez parece menos excepcional y cuando lo extraordinario comienza a convertirse en rutina.... Resulta difícil de aceptar que pagar salarios y prestaciones se convierta año tras año en una emergencia. Por supuesto que los trabajadores deben cobrar. Nadie cuestiona eso. Lo que sí debería cuestionarse es por qué una institución que maneja miles de millones de pesos de recursos públicos llega nuevamente a octubre necesitando gastar dinero de diciembre para pagar una quincena.

Un coyote con collar

Curiosa la nota que escaló ayer desde un reporte en redes sociales por el avistamiento de un coyote fotografiado en una zona enmontada en las inmediaciones de La Primavera. Lo curioso es que el post en redes aclaraba que aunque el animal cuadrúpedo traía puesto un collar, no era un perro ni tampoco estaba domesticado. En la zona todavía hay, por su geografía y naturaleza, fauna exótica, como aves, felinos y reptiles, además de lo que hay en los cuerpos de agua, como los canales y el dique. La imagen en redes mostraba al coyote entre la vegetación de la zona y lo que más llamó la atención de la raza es que portaba un collar. Como les contamos, la noticia se convirtió en tal cuando Marco Antonio Moreno, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa, informó que el animal fue capturado y trasladado al Zoológico de Culiacán para ser revisado por personal especializado. A estas alturas y a esta velocidad de cómo han ocurrido las cosas, no se les haga extraño que ya por ahí alguien se haya llevado a un cocodrilo a su casa y que también le hayan puesto un collar.

Las lagunas mentales

de Gobierno

Otra noticia que desató el mitote ya por la tarde, fue el nombramiento de Catalina Esparza como la nueva presidenta del Sistema DIF Sinaloa. Y así como lo redactamos, desde el Gobierno estatal se hicieron ojo de hormiga y ni siquiera tuvieron la dignidad de mentar en sus boletines a la hija del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Eneyda, quien era la presidenta del DIF Sinaloa hasta ayer. Qué rápido se les olvidó, ¿a poco ya no se acuerdan de cuando difundían fotos de Eneyda con niños y niñas o con raza humilde en lugares difíciles? Y es que la verdad no hubo una fecha para determinar la salida de Eneyda Rocha de este cargo, hasta ayer. Porque pese a los escándalos de su padre, como la primera licencia, su regreso y la licencia definitiva, presionada desde el Gobierno federal, la morenada y la mismísima Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Eneyda había estado nadando de perrito, con una presencia intermitente en el despecho y algunos eventos públicos. Según la información difundida por Gobierno, el nombramiento de Esparza Navarrete fue aprobado durante una Asamblea del Patronato del DIF Sinaloa, encabezado por la directora general del organismo, Mercedes Ibarra. Y fue justo Mercedes Ibarra la que se aventó el jale de Eneyda mientras ésta estuvo entre quedándose, huyendo o escondiéndose. Lo que hay que ver y recordar al Gobierno estatal, que ahora resulta que no quieren ni nombrar a la señora que se fue.

Primer paso, problema admitido