Mañana sábado estará en el paraíso mazatleco, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien viene a un evento sobre turismo y seguridad al que vendrán gobernadores de toda la zona noroeste de México, o sea que podrá aprovechar la vitrina completa, porque por la tarde también sostendrá una reunión con morenistas ‘que lo quieren’ en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

No preso, pero bajo proceso

Y aunque la anécdota está de la fregada, aquí nada más hay buenas noticias, como que el largo brazo de la ley alcanza aunque seas funcionario y te la pegues de que nada más tus chicharrones truenan y de que la víctima seguramente es muy bueno para cocinar, porque ya le estaba acabando el negocio al ex patrón. Habrá que ir a probar.

La sin razón y la violencia que impera en la mayor parte del Estado, le hizo pensar a este compa que se iba a salir con la suya y ayer fue vinculado a proceso por el chistecito. Que de chiste no tiene nada.

No es la primera vez que en Sinaloa ocurre algo como el caso de Choix, que el miércoles llamó la atención incluso entre todo el caos que causaron las protestas de los productores por el precio del maíz.

Desorden en playas, pero sin actuar

Y en el boletín, el Oficial Mayor dijo que reconocieron que sí hubo acaparamiento en las playas de Mazatlán, pero no explicó el por qué no actuaron.

Y si hubo “coordinación” solo fue de oficina a oficina, porque en las zonas de playas de Mazatlán no aparecieron.

Se va el Alcalde a buscar el teleférico

El proyecto de un Teleférico Mexicable para Mazatlán parece tomar forma.

El Alcalde Édgar González Zataráin realizará hoy viernes una gira de trabajo por la Ciudad de México para conocer más del proyecto. A las 09:00 horas se reunirá con Carlos Peralta, presidente del grupo Iusa, encargado del Mexicable en el Estado de México e interesado en la instalación del Cablebús en Mazatlán.

Y poco más de dos horas después, González Zataráin arribará a la estación X del Mexicable línea 1, en Ecatepec, Estado de México, y luego realizará recorrido por las líneas 1 y 2, los talleres y estaciones de transferencia en las áreas colindantes con la Ciudad de México.

De concretarse este proyecto iría del área de los fraccionamientos Pradera Dorada a la Avenida Rafael Buelna, informó el Alcalde el pasado miércoles.

Luego a las 16:00 horas, González Zataráin cerrará su gira de este viernes con una visita y recorrido a la Hacienda Pastejé y Ciudad Industrial Alejo Peralta y Díaz.

Esperamos que el Alcalde de verdad traiga buenas noticias para Mazatlán en cuestión de movilidad y no solo vaya a tomarse selfies en las cabinas del Teleférico Mexicable, o que su visita no sea solo para no estar presente en la inauguración de la FeliUAS 2023, que será inaugurada esta noche por el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en este puerto.