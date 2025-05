Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Más allá de las cifras, mil 400 personas desaparecidas en menos de nueve meses en Sinaloa, lo que pesa son los rostros, las voces, las historias truncadas. Las marchas, que deberían ser actos excepcionales de protesta, se han convertido en parte de la rutina de las familias que buscan a sus hijos, como si fuera necesario caminar una y otra vez frente a instituciones que deberían actuar sin necesidad de presión social.

La jugada en Turismo

¿Qué implicaciones tiene representar una organización que muchos critican por no servir para mucho? Para empezar le daría a México una visibilidad internacional que ha perdido con la retirada de la 4T de los organismos internacionales iniciada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador .

Crisis sin tregua

La movilización de familias en Culiacán para exigir la localización con vida de sus hijos desaparecidos es el más doloroso recordatorio de una crisis de seguridad que, a pesar del paso de los meses, no cede.

El caso de jóvenes desaparecidos tras salir de sus hogares o incluso de sus escuelas, como el “Colegio del Aire”, revela un escenario complicado porque ya ni el hogar ni la educación son ya espacios seguros.

Más alarmante aún es la acusación directa hacia elementos de la Policía Municipal de haber participado en la desaparición de dos jóvenes en Aguaruto. Que las familias tengan que declarar públicamente “no me da miedo decirlo” para señalar a los presuntos responsables, es síntoma de un sistema que no garantiza ni justicia ni protección.

La Fiscalía de Sinaloa recibe contingentes enteros de madres y padres desesperados, pero la atención “uno a uno” sobre expedientes no es consuelo. No basta con recibirlos. El Estado tiene una deuda creciente y cada día que pasa sin avances, sin localización, sin esclarecimiento, la deuda se vuelve más impagable.

La consigna “que el Gobierno haga algo porque no hacen nada” lo resume. La omisión en un contexto así no es neutral, es complicidad. La exigencia es legítima y urgente, ante todo justicia y verdad. Porque mientras los desaparecidos no estén en casa, no hay normalidad que valga