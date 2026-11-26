Interesante la iniciativa que presentó la Diputada de Morena, Érika Rubí Martínez Rodríguez, ante el Congreso del Estado sobre endurecer las sanciones para quienes provoquen la muerte o lesiones a otras personas en accidentes de tránsito.

Los señalamientos de calumnias

Gran borlote provocó la manta que dejaron en el puente Hidalgo, que conecta el norte y sur de Culiacán con la avenida Álvaro Obregón y cruza por el Malecón Niños Héroes, en la que señalaron de algunas acciones y relaciones del Diputado federal Mario Zamora con el crimen organizado, pero que pues no se pueden comprobar.

Ya saben que en Noroeste tenemos una política de no dar espacio a la reproducción de estos mensajes, debido a que no nos constan, y porque no apoyamos a la raza anónima que pretenda usarnos como herramienta de propaganda.

Peor en situaciones tan delicadas, y no porque se trate del Legislador tricolor, sino que la misma lógica y política se usa incluso con personas que son halladas asesinadas y tienen cartulinas con mensajes manuscritas o las llamadas “narcomantas”, en las que grupos criminales acusan, unos a otros, de hacer, dejar de hacer o relacionarse con autoridad para cometer malandrinadas.

En este caso, quienes planearon y ejecutaron la idea que les pareció genial en su cabeza, deben de entender algo: dejaron evidencia que muestra que más que un rival, es un aliado que dejó de serlo y ahora busca perjudicar.

La audacia más que de un ciudadano valiente y bravo, que hace una denuncia, es la de alguien que seguro estuvo ahí, o por lo menos perteneció al mismo grupo, si es que se dio.

Por ello que se nota cómo el mensaje está originado desde su propio bando que del contrario.

En redes sociales estalló justo de esta forma, contraria a lo que esperaban los golpeadores, puesto que la raza comenzó a defender a Mario Zamora Gastélum y culpó a Morena de haber orquestado el ataque.

Obvio la raza que pretenden realizar la alianza, de la que también sabemos existen dos bandos, salieron a renegar y desde la propia dirigencia tricolor salieron a exigir que haya una investigación para deslindar responsabilidad de las acusaciones que podrían resultar sólo calumnias.

Pero, ¿y si no lo son?Bueno, si la investigación se hace, quizás hasta puedan desenmarañar una red bien zurcida entre el crimen organizado y políticos del norte de Sinaloa... ¡Lo único que nos faltaba!



A ver si se ponen de acuerdo

Todo parece indicar que será hasta este sábado que el Gobierno del Estado presente su proyecto para el presupuesto del 2027.

Ayer, el Diputado local Ambrocio Chávez Chávez, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, informó que, luego de recibir el documento, los legisladores iniciarán su análisis y mesas de trabajo con el Ejecutivo estatal.

Chávez Chávez señaló que, una vez recibido el proyecto enviado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, iniciará la revisión de los recursos planteados, y es aquí justo en donde se le tuerce a la cochi el rabo.

Antes de la alternancia, cuando el PRI era mayoría en el Congreso del Estado, la discusión por la reasignación de los recursos se daba de manera acalorada, por las prioridades de este grupo en la hegemonía contra la de la oposición, encabezada por los blanquiazules y en menor proporción el PRD, PAS y MC.

Cuando llegó la alternancia, con Morena siendo la gran mayoría, al principio no fue problema, sin embargo los problemas comenzaron cuando se empezaron a notar las corrientes dentro del tinto, y las prioridades de cada grupo, por ejemplo con la nómina de los pendientes en el Centro de Salud, contra los pendientes del campo o de las familias de los policías caídos.

Por ello es que, como parte del análisis, se establecen mesas de trabajo con el propio Gobierno estatal para revisar la distribución de los recursos y atender las prioridades de cada sector.

Originalmente la fecha límite para aprobar el presupuesto es el 31 de diciembre, ya hubo varias veces que nos pasamos en vela, esperando la aprobación, incluso los diputados sesionaron en salones privados de hoteles de la ciudad.

Pero las chambas que desde ahorita hace, según el Bocho Chávez, es que esperan que el análisis y las negociaciones puedan concluir alrededor del 15 de diciembre y darle paso adelante sin problemas.

El chiste es que se pongan de acuerdo desde antes para llegar a la votación para aprobar sin problemas el presupuesto, aunque sabemos que eso no va a pasar.

El proyecto es que Sinaloa reciba 68 mil millones de pesos para gastar en 2027.



Proponen mayor castigo para imprudentes

Interesante la iniciativa que presentó la Diputada de Morena, Érika Rubí Martínez Rodríguez, ante el Congreso del Estado sobre endurecer las sanciones para quienes provoquen la muerte o lesiones a otras personas en accidentes de tránsito.

El objetivo es castigar de manera ejemplar a quienes se involucren en este tipo de accidentes en estado de ebriedad o a exceso de velocidad.

Esta propuesta busca reformar diversas disposiciones del Código Penal de Sinaloa para establecer que, cuando una sola persona resulte víctima de estos hechos, se apliquen penas de 5 a 15 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir de 3 a 5 años y la pérdida del derecho a obtener una licencia de manejo.

También pretenden aumentar hasta en una mitad las penas cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, o cuando sean responsables del sustento económico de sus familias.

Además plantearon que haya otros agravantes como que el conductor responsable sea mayor de edad y no cuente con licencia de manejo o tenga el documento vencido, que se castigue al que utilice dispositivos electrónicos o sistemas de comunicación mientras conduce, con excepción de aquellos que funcionen mediante manos libres conectados al vehículo.

Y la iniciativa prevé además que las víctimas reciban acompañamiento médico, psicológico, jurídico y social por parte de las instituciones públicas y que las personas responsables deberán participar en programas de sensibilización vial y apoyo comunitario como parte de los requisitos para recuperar su derecho a conducir.

Reiteramos que no es mala idea, tomando en cuenta que las cifras que hemos visto cada mes, documentadas por organismos como el Mapasin, se nota que este tipo de hechos tienden más a ir en aumento a que se contraigan, incluso ni en las crisis hay noticias en las que se note que haya un cambio en la cultura vial.



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