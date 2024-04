Sin mucha calidad y sin que ninguna de las candidaturas ahonde en los cómo harán lo que prometen hacer, el formato del debate sigue dejando mucho que desear, pues sobre todo las candidatas prefieren destinar el tiempo a atacar a la otra que en realidad a explicar a fondo su plan de gobierno.

Segundo debate

presidencial, sin un nocaut

Buen ejercicio, pero en realidad no es como que sirva para que la gente haya cambiado su intención del voto, sin embargo, sí estuvo mejor que el primero.

El otro debate, de muy poco provecho

También ayer domingo se realizó el primer debate entre candidatos y candidatas al Senado de la República por Sinaloa y no pudo estar más carente de propuestas, pero eso sí, se vivieron momentos únicos.

Para empezar Imelda Castro le dedicó unas palabras a Claudia Sheinbaum Pardo, estableciendo que la morenista iba a ganar el segundo debate presidencial. Cómo si Sheinbaum estuviera en esos momentos viendo el debate del INE Sinaloa esperando esas palabras de apoyo.

Y Paloma Sánchez Ramos dedicando un minuto de silencio por las víctimas de desaparición forzada. Las madres buscadoras ya habían dicho hace algunas semanas que no querían ser una estrategia política, pero pues a Sánchez Ramos le interesa más la proyección que la causa puede ofrecer sobre lo que las víctimas colaterales de la desaparición desean.

Imelda Castro Castro, candidata por Morena que busca la reelección al Senado, basó su campaña política y discurso en el debate en propuestas que ya tiene Morena a nivel nacional. En pocas palabras, estas promesas vertidas por Castro Castro van a concretarse esté ella en el Senado o no.

Y Paloma Sánchez Ramos, candidata por el PRI, PAN y PRD, dedicó gran parte de su tiempo en el debate a sonreír y hacer comentarios jocosos de crítica contra Morena que de seguro frente al espejo tenían sentido. La modulación de su voz, la gesticulación, el movimiento de las manos, parecía que había sido asesorada por el ganador de un concurso de oratoria infantil. Todo esto atrajo más la atención que las dos o tres propuestas que llevaba, que de hecho ya están en curso en el Senado llevadas por sus compañeros de partido.

En el caso de Jesús Estrada Ferreiro ya uno no quiere ni hablar, pero es que el hombre da tanto material. El candidato del PT no llevaban ni una sola propuesta, iba en blanco. Estrada Ferreiro se paró en el estrado para matar el tiempo nada más y pensó que ya con eso iba a dar el gatazo de que es alguien preparado. Remató diciendo que estaba tomando nota de las propuestas de sus contrincantes, pues cómo no si su plataforma está vacía.

Jesús Valdés Palazuelos, candidato del Partido Verde, fue el ignorado de la noche. Mientras todos los candidatos se hacían bolas y se subieron a la corriente de dimes y diretes, el señorón se dedicó a exponer lo que pretendía hacer en el muy imposible caso de ganar la senaduría.

La que impresionó para bien fue María Fernanda Rivera Romo, candidata de Movimiento Ciudadano, que presentó algo muy fresco con una iniciativa para que los proveedores presenten su ley 3 de 3 y así transparentar si existen conflictos de interés con funcionarios en turno, todo esto para dejar atrás la opacidad en la toma de decisiones al elegir un proveedor. Lástima que Rivera Romo está en una plataforma que no le es conveniente, y seguramente no saldrá beneficiada en las elecciones del 2 de junio.