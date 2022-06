El nuevo escándalo en el Ayuntamiento porteño es la salida del Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, en medio de una investigación en su contra y acusado de beneficiar a familiares desde su puesto... Lo más sorprendente del escándalo es que fue el propio Alcalde uno de los que se encargó de ventilar las acusaciones en contra de su responsable de dar seguridad a los mazatlecos.

En el mundo de los grises

En el pleito del mundo vs Estrada Ferreiro, no todo es blanco y negro, también hay grises, ya que no se ha ganado o perdido nada, pero se siguen jugando cartas y alargando un veredicto que seguramente se tiene hace ya rato.

La novedad es que el Congreso pidió que se dé reversa a la decisión del Juez federal que dijo que hasta que no se resolviera a fondo la situación, no se podría quitar a Estrada de su cargo, por lo que la intención de destituirlo está más que firme.

Ahora Estrada Ferreiro no sabe de dónde le llegan los golpes, pues la Fiscalía Anticorrupción busca llevárselo a él y a su equipo de paso, la tesorera es la principal implicada, por lo que el Poder Legislativo ya pasa a segundo plano.

Ya lo dijo la Auditora Superior del Estado, así como le solicitaron información de Estrada Ferreiro, hay otros cuatro alcaldes morenistas en la mira, así que que nadie se confíe. ¡Aguas Químico!