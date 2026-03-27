Mañana sábado 28 de marzo habrá dos gritos muy fuertes. Uno será cuando caigan los goles en el partido México-Portugal, en la inauguración del Estadio Azteca, hoy Banorte. Pero también habrá otro que retumbará con todas sus fuerzas, el del caso de la desaparición en Mazatlán del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, que desde hace más de cinco meses sigue sin ser encontrado. Y en el que se espera que se sumen mucho más de los familiares de desaparecidos en todo el País.

El deseo de salir de vacaciones

Cada año, cuando se acerca el periodo vacacional, el discurso se repite casi como un ritual: arranca el operativo de Semana Santa y con él, el deseo, siempre el mismo, de que todo termine en saldo blanco.

El banderazo, las unidades alineadas, los uniformes impecables y las cifras que prometen cobertura total en playas, carreteras y centros recreativos. Todo está listo, al menos en el papel. La expectativa institucional es clara: prevenir, vigilar y reaccionar. La expectativa ciudadana, en cambio, es mucho más sencilla: poder salir y regresar con bien.

Porque más allá de los números y la logística, lo que realmente está en juego no es el operativo en sí, sino la confianza. Confianza en que las carreteras serán transitables y seguras. En que los destinos turísticos no estarán marcados por incidentes. En que las corporaciones actuarán con eficacia si algo ocurre. Y, sobre todo, confianza en que la violencia, esa que no se toma vacaciones, no irrumpa en días que deberían ser de descanso.

Sinaloa llega a esta Semana Santa con una realidad que no puede ignorarse. Por eso, el reto no es menor: no se trata solo de desplegar elementos, sino de garantizar condiciones reales de seguridad en un contexto que ha puesto a prueba, una y otra vez, la capacidad de respuesta de las autoridades.

Y ojalá, esta vez, ese deseo recurrente de saldo blanco deje de ser solo una aspiración... y se convierta en una realidad.

Hoy, banderazo del operativo de seguridad de Semana Santa

Y precisamente en busca de un saldo blanco, hoy viernes se dará el banderazo de inicio del Plan General Operativo Semana Santa 2026 en Bellavista, Guasave.

Este operativo es parte de la estrategia coordinada entre autoridades de seguridad, Protección Civil y cuerpos de auxilio para resguardar a la población durante el próximo periodo vacacional.

Será del 28 de marzo al 6 de abril en los 20 municipios del Estado, con acciones enfocadas en la prevención, vigilancia y atención de emergencias en un total de 172 centros recreativos y ceremoniales, entre los que se incluyen playas, ríos, pueblos mágicos y zonas tradicionales de concentración.

Se espera la asistencia de los 20 alcaldes y alcaldesas de Sinaloa, además del Gobernador Rubén Rocha Moya y autoridades militares y navales.

En Mazatlán, el Operativo Semana Santa 2026 será este sábado 28 de marzo y por lo pronto ya va un fallecido en las playas del puerto, aunque las autoridades “cacaraquean” que fue un rescate y que falleció tras quedar internado en un hospital.



El robo de vehículos en Mazatlán

No sólo los casos de desapariciones forzadas de personas es un delito que mantienen cifras alarmantes en Mazatlán, también el de robos de vehículos y motocicletas.

Este tema fue ayer muy cuestionado por regidoras a las autoridades en el Cabildo de Mazatlán.

La priista Maribel Chollet Morán denunció que estos delitos dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en una herida cotidiana que está a la orden del día.

Y recalcó que no le parece justo que si se llega a recuperar la unidad se le quiera cobrar a la víctima para que la autoridad se la devuelva.

Por su parte, la Regidora de Movimiento Ciudadano, Milay Quintero Pérez, también cuestionó esta problemática.

Exhortó en el Cabildo que la seguridad en Mazatlán deje de ser una percepción y se convierta en una garantía.

Y para muestra de estos delitos hay un video que circula en redes sociales donde un grupo de sujetos a bordo de dos motocicletas persiguen y alcanzan a otro y bajo amenazas con armas de fuego lo despojan de su unidad. Todo esto sucedió recientemente en la Colonia Emiliano Zapata y a plena luz del día.



El grito de todos este sábado

Mañana sábado 28 de marzo habrá dos gritos muy fuertes. Uno será cuando caigan los goles en el partido México-Portugal, en la inauguración del Estadio Azteca, hoy Banorte.

Pero también habrá otro que retumbará con todas sus fuerzas, el del caso de la desaparición en Mazatlán del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, que desde hace más de cinco meses sigue sin ser encontrado. Y en el que se espera que se sumen mucho más de los familiares de desaparecidos en todo el País.

Brenda Valenzuela Gil, mamá de Carlos Emilio, dijo a través de sus redes sociales que el caso de su hijo será visibilizado alzando la voz en este partido.



El PAN con pleito adelantado

El 2027 todavía se ve lejos... pero en el PAN ya empezaron.En Navolato no están en campaña, están en pleito.

Un grupo dice que ganó la dirigencia municipal y el otro la impugna.

Y mientras el asunto está en tribunales, todos ya se acusan entre todos.

Que si desde el estatal están metiendo mano. Que si hay favoritismos. Que si hay grupos. Lo de siempre.

En medio de eso aparece el nombre de Wendy Barajas, porque es la dirigente estatal y también el de Roxana Rubio, porque sigue pesando dentro del partido. No porque alguien tenga toda la razón. Sino porque en estos pleitos, todos jalan para su lado.

Lo curioso es el timing. Ni campañas hay ni candidatos definidos ni alianzas claras, pero ya hay conflictos internos y no pequeños.

Porque no es sólo una inconformidad, es una disputa por control, por quién decide, por quién manda, por quién se queda.

Y claro, de fondo siempre aparece lo mismo: las posiciones que vienen.

Las que todavía no existen... pero ya generan problemas y sobre todo, quién decide lo que viene, porque aunque todavía no haya elecciones, ya hay algo que se está peleando desde ahorita: las plurinominales.

Esas posiciones que no se ganan en campaña, pero que siempre generan más ruido que cualquier elección.

Ahí es donde todo empieza a tener sentido sobre las acusaciones, los grupos, las prisas. No porque ya existan las listas... sino porque todos quieren estar en ellas.

Mientras tanto, el tema se resolverá en tribunales. Ahí se definirá quién tiene la razón en lo legal. Pero en lo político, el mensaje ya quedó claro. El PAN no está en modo campaña. Está en modo disputa interna. Y cuando eso pasa, a veces el problema no es perder afuera...sino todo lo que se rompe adentro antes de llegar.

Mientras tanto, el tema ya está en tribunales y ahí se va a resolver en papel.

Pero en lo político, el daño ya está hecho porque al final, más que una diferencia interna, lo que se ve es un partido discutiendo consigo mismo y eso, normalmente, nunca termina bien.



¡FOUL! Debido a los malos tratos del director de la Policía Municipal, paramédicos voluntarios del grupo de rescate y salvamento Gerum han decidido dejar de atender eventos de alto impacto, pues señalaron que el mando policiaco maltrata ¡hasta a los heridos!