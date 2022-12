Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Pese a las bajas temperaturas que se están registrando en la capital del estado, son decenas de jóvenes estudiantes de bachillerato los que están acampando a las afueras del módulo de atención de becas Benito Juárez.

Poniéndose el huarache

En su excesivo cinismo, López Obrador se pone como una película de terror mala, o te da risa o de verdad de repente te da escalofríos. Lo cierto es que no concibe un país donde la víctima no sea él.

Y la cosa no paró ahí, que arremete de nuevo contra periodistas como Ciro Gómez Leyva , Denise Maerker , Joaquín López Dóriga , Jorge Ramos y Carlos Loret de Mola a quien llamó “voceros del conservadurismo por proteger intereses de élite y contribuir al fraude electoral del 2006”.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida”.

El Presidente mandó decir a las autoridades que no descarten ninguna hipótesis, sólo la de que la agresión haya sido ordenada desde su gobierno, ya que dijo que el suyo no es un gobierno represor. Y nos regala una de sus joyitas.

Mala organización

Y si mejor se busca abrir un módulo adicional para atender a los jóvenes, comprometerse a resolver el problema de la página de internet o proponer una solución que dé certeza a los miles de jóvenes que hoy están en incertidumbre por no saber si van a lograr registrarse y obtener el apoyo económico.

‘Después del niño

ahogado’

Ojalá el Gobernador se hubiera cuestionado esto hace más de un año, cuando comenzó su gestión, y no ahorita que quién sabe qué pueda surgir con las empresas señaladas y que se llevaron más obras.

“Una observación, no responsabilizo a nadie, pero hay que revisar eso”, dijo el Mandatario estatal en su conferencia de prensa semanal.

Le llegan las críticas al Alcalde de Mazatlán

Ah, pero Patrón Rosales aclara después de la embarrada que le pone al Alcalde, que él lo apoya... ha bueno, menos mal. Nomas hay que recordar lector que el diputado Patrón fue uno de los aspirantes fallidos a sustituir al Químico, de modo que inocentes sus comentarios no son. Vaya con el “fuego amigo” de los morenistas.

Y que le contestan

Pues no sabemos si la defensa del Alcalde fue buena, tibia o realmente pésima, porque le contestó al Legislador que el como Secretario del Ayuntamiento no tenía la función de revisar las finanzas, que a él le ocupaban los temas jurídicos y no los dineros

Y pues hizo lo suyo: lanzar una acusación.

Dijo que habrá que preguntarle al legislador morenista por qué él decía que no tenía gente trabajando en el Ayuntamiento y sí tenía mucha gente trabajando.

Las críticas al Alcalde de Mazatlán ya llegaron y ni modo, como dice el manual de los políticos de antaño, “en política nadie se sube a la cama y se baja virgen”.