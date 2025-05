Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Resulta también contradictorio que, en medio de esta situación, el presupuesto destinado a seguridad pública para 2025 sea inferior al del 2023. Si el problema ha persistido o incluso empeorado, reducir los recursos destinados a atenderlo no parece una decisión congruente con la realidad.

Sin plan ni prioridad

La postura de la regidora Erika Sánchez Martínez plantea una crítica válida que merece atención: si la situación de violencia en Culiacán no ha cambiado sustancialmente desde hace ocho meses, es lógico cuestionar si la estrategia actual, o su ausencia, está funcionando. El señalamiento de que no existe un plan claro por parte del Ayuntamiento de Culiacán no puede tomarse a la ligera, sobre todo cuando no hay evidencia pública de un diagnóstico ni de una ruta definida para enfrentar la crisis.

Resulta también contradictorio que, en medio de esta situación, el presupuesto destinado a seguridad pública para 2025 sea inferior al del 2023. Si el problema ha persistido o incluso empeorado, reducir los recursos destinados a atenderlo no parece una decisión congruente con la realidad.

Además, si dentro del Cabildo se han presentado propuestas específicas, como la instalación de botones de pánico o la conformación de una comisión especial, y estas han sido sistemáticamente ignoradas, se pierde la oportunidad de construir soluciones desde el consenso, fundamental en gobiernos democráticos.

La ausencia del Alcalde en el debate público sobre la violencia es una omisión significativa. Un gobierno que no comunica su estrategia frente a una crisis genera incertidumbre, y esa incertidumbre debilita la confianza ciudadana. No se trata de exigir declaraciones por protocolo, sino de asumir la responsabilidad política que implica gobernar una ciudad con serios desafíos en seguridad.

Si no hay estrategia y si no hay apertura al diálogo, entonces no es extraño que la percepción pública sea la de un gobierno municipal que simplemente no está haciendo lo necesario.

Mientras tanto, el Alcalde Juan de Dios Gámez se ha limitado a aparecer en actos públicos para entregar calles pavimentadas o canchas deportivas, obras que si bien son necesarias, se construyen con recursos públicos y no sustituyen la obligación de enfrentar de manera frontal la crisis de violencia que afecta la vida diaria de la ciudadanía.