Otra vez vino a Sinaloa el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y otra vez se fue dejando más preguntas que respuestas.

Mucho jijijí y jajaja, pero los resultados no alcanzan

Otra vez vino a Sinaloa el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y otra vez se fue dejando más preguntas que respuestas.

Mucha visita, mucha foto, mucho protocolo... pero ningún plan definido, ninguna estrategia sólida y la misma promesa de siempre: “vamos a reforzar la seguridad” y “estamos trabajando”. Lo que nadie les niega, pero basta ver los números (los reales, no los que maquilla la FGE), para darse cuenta que en Sinaloa, sigue Culiacán con tres veces más homicidios y desapariciones de las que había antes de la guerra.

Mientras tanto, Sinaloa sigue cargando una crisis que no empezó ayer y que desde septiembre de 2024 se volvió parte de la vida diaria.

La violencia no se resuelve con ruedas de prensa ni con giras relámpago. Se combate con presupuesto, inteligencia, coordinación real, resultados medibles y presencia constante, no con apariciones esporádicas. Nos parece que cada vez hay más coordinación pero, sin el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, la verdad es que Sinaloa no tiene con qué hacerle frente a la crisis.

La visita parece ya más gira política que agenda de seguridad. Porque venir, dar la vuelta, reunirse un rato con actores a los que se les oye pero no se les atiende y regresar dejando el escenario igual, termina siendo puro gasto de recursos públicos.

Si además el traslado lleva toda la parafernalia de privilegios, el mensaje empeora: mucha comodidad para el funcionario y poca certidumbre para la ciudadanía.

Sinaloa no necesita visitantes de ocasión. Necesita soluciones. Porque la gente ya está cansada de discursos que aterrizan bonito... y despegan vacíos.

En fin, a la salida anunciaron que el apoyo federal seguirá porque pues, en realidad, no hay de otra: Sinaloa tiene un enorme déficit de policías y no hay lana para abrir más vacantes; y también que se invertirá en un nuevo y moderno C5, lo cual suena bien, pero sin más policías y una Fiscalía que sea capaz de reducir la impunidad, la tecnología se seguirá quedando muy corta.



¿Qué pasa con el robo de motos en Mazatlán?

Si bien se han realizado en los recientes días operativos policiacos contra el robo de motocicletas en Mazatlán, esto sólo se ha hecho en algunas zonas y se han decomisado pocas unidades que cuentan con irregularidades, como no contar con placas, registro borrado o contar con reporte de robo.

Pero parece que estos operativos no se reflejan en la percepción de los mazatlecos, ya que el sólo escuchar y sentir que se te empareja una moto con dos sujetos a bordo, ya es motivo de inseguridad, crees que te van a asaltar y despojar de la unidad, esto en cualquier crucero del puerto.Los focos rojos están en las zonas de lnfonavit El Conchi e Infonavit Jabalíes, de acuerdo con los recientes decomisos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Pero qué pasa en las otras zonas como Santa Fe, al sur de Mazatlán, que es un lugar al que parece que ninguna autoridad le pone atención. De nada sirvió el parque de Sendero de Paz en ese lugar. La inseguridad sigue reinando entre los pobladores.

Señor Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Policía Municipal en Mazatlán, por qué no hacen operativos en los estacionamientos de plazas comerciales, como en el cruce de Carretera Internacional al norte y el Libramiento II, o el ubicado en Insurgentes y Carretera Internacional al Norte. Y no se diga en las Praderas Doradas, zona de Cerritos, Lomas del Ébano, Villas del Sol y Los Magueyes. De seguro habrá resultados, pero todo es cuestión de querer hacer las cosas.



Ya hay dos rutas: los que se van... y los que dicen que se quedan (por ahora)

Lo que dijo el Alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, suena muy directo: que él no anda “alborotado”, que está a gusto trabajando y que no piensa pedir licencia.

Y en el contexto actual, sí marca una postura... pero tampoco es toda la historia.Porque al mismo tiempo, dentro de Morena ya hay varios que sí decidieron moverse.

Por ejemplo, la Senadora Andrea Chávez ya pidió licencia para buscar la Gubernatura de Chihuahua.

También está el caso de Citlalli Hernández, que dejó su cargo en el Gabinete federal para meterse de lleno al armado político rumbo a 2027.

Desde la propia Presidencia, Claudia Sheinbaum ha dicho que no se puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo.

De hecho, el mensaje es justo ese de que si quieres competir, tienes que soltar el cargo.

Entonces, más que ver lo del Alcalde como algo excepcional, es más bien una decisión dentro de dos caminos que hoy están muy claros en Morena.

Por un lado, los que ya están tomando posición, pidiendo licencia o moviéndose con tiempo.

Y por otro, los que dicen que no van a jugar... al menos por ahora.

Porque también hay varios que están en pausa, esperando reglas, encuestas o tiempos, como otros alcaldes que han dicho que primero quieren ver qué decide el partido antes de moverse.

Entonces, cuando él dice “los alborotados que se vayan”, en realidad está describiendo algo que sí está pasando dentro de su propio partido.La diferencia es que unos ya cruzaron la línea... y otros todavía no.



¡FOUL! El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el incidente de la mina en Rosario debe servir para investigar sus causas y prevenir nuevos hechos... ¿apenas?