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La Universidad puede decir, formalmente, que hay elecciones. Y técnicamente las hay: hay convocatoria, registro, padrón, jornada y urnas. Pero una elección con un solo candidato abre una pregunta elemental: ¿qué tanta democracia existe cuando solamente hay una opción en la boleta?

Elecciones de uno

En la Universidad Autónoma de Sinaloa parece que hay elecciones en las que la competencia es un detalle prescindible. Primero fueron los procesos para elegir direcciones de facultades, donde en distintos casos hubo un solo candidato. Ahora ocurre algo parecido en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa Académicos: Tiojari Dagoberto Guzmán Galindo es el único registrado para dirigir el SUNTUAS Académicos de 2027 a 2030. Y aquí hay un detalle que hace todavía más interesante el asunto. Guzmán Galindo no llega a la contienda sindical como un personaje ajeno a los procesos electorales de la UAS. Fue presidente de la Comisión de Elecciones y Consultas del Consejo Universitario que condujo el proceso mediante el cual Jesús Madueña Molina fue electo Rector en 2025. Ahora es él quien busca encabezar el sindicato académico y, hasta el cierre del registro, nadie más se apuntó. La Universidad puede decir, formalmente, que hay elecciones. Y técnicamente las hay: hay convocatoria, registro, padrón, jornada y urnas. Pero una elección con un solo candidato abre una pregunta elemental: ¿qué tanta democracia existe cuando solamente hay una opción en la boleta? El asunto no es exclusivo del SUNTUAS. Si en las elecciones para direcciones de facultades también se han presentado escenarios con candidatos únicos, entonces ya no parece tratarse solamente de una particularidad de un proceso sindical, sino de una forma de entender la participación universitaria. La democracia universitaria no debería medirse únicamente por la existencia de una jornada electoral. También importa cuántas opciones tuvieron los universitarios para elegir, quiénes pudieron competir y qué condiciones existieron para que alguien más decidiera participar. En el caso del SUNTUAS Académicos, el Colegio Electoral asegura que durante el periodo de registro mantuvo abiertas las puertas para quienes estuvieran interesados y que difundió la convocatoria en las unidades académicas de las cuatro regiones. Pero también es válido preguntar por qué, después de un periodo de registro abierto, solamente quedó una planilla. Lo que está por verse es cuánto de esa elección será realmente una competencia y cuánto será simplemente la ratificación de una candidatura única.

Muy pronto, pero ya hay aprontados

Otros que ya andan de aprontados, y ni cómo defenderlos, son los del Partido Sinaloense, que ayer hicieron una conferencia de prensa y difundieron que han mantenido “conversaciones” con dirigentes y personajes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano como parte de los acercamientos políticos rumbo al próximo proceso electoral. Robespierre Lizárraga Otero, el dirigente de lo que queda del PAS, fue quien mandó el mensaje de que oficialmente reciben escombro y cascajo, del color, olor y sabor que sea. Nada resulta extraño que el PAS, quien nació para ser justamente un partido que se entrega al mejor postor, con el fin de sobrevivir y sacar el mayor provecho que se pueda, sin embargo esta sí es la primera vez que encarará un proceso electoral en una crisis. Y es que después del asesinato de su presidente y fundador, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el partido más que recuperarse, se ha seguido desmoronando, aunque ha dado vistas de que todavía hay colitas que se mueven dentro de la Universidad, que en sí, es lo único que le ha dado vida a este instituto político. Y aunque se hable de crisis en el PAS, ésta sin embargo también puede ser una buena oportunidad para retomar sus acciones y recuperar espacios perdidos, pues ni el blanquiazul ni el tricolor tienen mucho qué ofrecer, es más, ya ven que hasta Paola Gárate anda ya registrándose en el de enfrente. Fuera de este costal debemos poner al Movimiento Ciudadano de Sergio el “Pío” Esquer, que tendrá que andar con cuidado de no acercarse tanto como para salir espinado o de plano embarrado. Robespierre señaló que aún no hay una alianza electoral ni se ha tomado una decisión, puesto que el proceso electoral todavía no se ha convocado, pero que están ya preparándose para las fechas. Falta ver de qué manera va a reaccionar el Rector Jesús Madueña, si va a jalar y se va a disponer a cobrarle las que Morena y el Gobernador Rubén Rocha Moya le hicieron o de plano se va a quedar alineado y fuera del embrollo político externo de la Universidad. Vamos a ver qué sucede.

Otro que anda acelerado