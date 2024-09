La estrategia de comunicación y manejo de crisis del Gobierno de Sinaloa se ha exhibido más que deficiente, y justo en un momento en el que se requiere información certera y velocidad para transmitirla.

Ya mira la orilla la pandilla

Al igual que pronunciamos ayer en este espacio, no vamos a criticar como tal la decisión de la UAS para mantener sus clases en modalidad virtual, porque con temas como la seguridad de los universitarios no se juega. Es evidente que para los funcionarios universitarios resulta fácil tomar la decisión de migrar a esta modalidad tanto como puedan en todo el estado aunque en el norte y en el sur no hay razones para hacerlo porque ahí no ha pasado nada, ya que eso les garantiza un golpe directo a las intenciones del Congreso del Estado por consultar a su comunidad y reformar la Ley Orgánica. Porque si a algo le temían los Robespierre, Madueña y compañía era al anuncio del Legislativo, cuando sacaron a relucir toda la propaganda de dicha consulta, porque vieron que ahora sí iban en serio. Nos dijeron por ahí que el miedo en Rectoría por que se llevara esta consulta era tal, que lanzaron indicaciones a las direcciones de facultades y prepas, para sabotear a toda costa este proceso que pretende involucrar a los jóvenes en los asuntos de su institución. Como muestra de ello, circuló por ahí un llamado de Maricela Ramírez Álvarez, directora de la Facultad de Odontología, quien dignificó la institucionalidad, academia y estirpe de la UAS, al pedir a los jóvenes que ni se atrevieran a participar en las consultas. Vamos a omitir el montón de mentiras que difundió en cuestión de minutos, y nos enfocaremos en la hipocresía y cinismo que desbordaron en su discurso tan nefasto como lamentable. Por si no tuvo acceso al material en cuestión, la señora Maricela básicamente sostuvo que los jóvenes no se inscriben en la UAS para andar en grilla política ni defender a algún partido político, y es verdad, la universidad no es para eso. Quizá lo que se le olvidó a la directora, es que por azares del destino, ella está afiliada al Partido Sinaloense; y no sólo ella, sino que más del 60 por ciento de la nómina uaseña curiosamente coincide con el padrón de militantes del PAS. Y entre la lloradera que se cargaba, también dijo que si la UAS se reforma, sus instalaciones estarán peor que las escuelas del Gobierno. Estuvo buena su cantaleta, casi nos hace olvidar que en la mayoría de facultades no tienen ni jabón en los baños. Ya ni digamos todas las cosas que compran a sobreprecio, pero que nunca llegan a donde deben llegar.

La pata de palo

y la desinformación

La estrategia de comunicación y manejo de crisis del Gobierno de Sinaloa se ha exhibido más que deficiente, y justo en un momento en el que se requiere información certera y velocidad para transmitirla. Desde el equipo de comunicación social que acompaña a la Secretaria de Educación Pública, Catalina Esparza Navarrete, con su ineptitud a la hora de dar respuesta precisa sobre si habrá o no clases en medio de una ola de violencia, la rebuscada manera de exponer los datos por parte de la Fiscalía General del Estado para suavizar la realidad de inseguridad, hasta el discurso versado del titular de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, minimizando la situación en el estado, son patéticos intentos de tapar la verdad y promover un discurso de tranquilidad mientras en las calles del centro de Sinaloa llueven balas y circulan grupos armados que todo mundo y hasta graba. La jornada empezó con algo que jamás nos hubiésemos imaginado, el Gobernador Rubén Rocha Moya intentando transmitir tranquilidad a la ciudadanía caminando por la ribera del río Tamazula en pants deportivos. De verdad no entendimos. Para empezar, el Gobernador jamás se mueve solo y no es un civil que tenga limitados recursos para ponerse a salvo en caso de un enfrentamiento, es el Gobernador del Estado y seguro hay mejores maneras de comunicar desde esa investidura. Horas más tarde los videos que opacaron al gran metraje de Rocha fueron los de varios civiles con armamento pesado imponiéndose ante el tráfico en la zona sur de Culiacán, dando inicio a una jornada violenta que en realidad nunca cesó desde la madrugada del lunes 9 de septiembre. La autoridad estatal calló, todo el santo día omitieron información. Por allá en la tarde la Secretaría de Seguridad Pública habló de un hecho que tenía que ver con un reporte de un incendio de una torre de una compañía de telecomunicaciones en Culiacancito, como desviando el tema, pero de los enfrentamientos nada se dijo. Es increíble como funcionarios públicos se pueden prestar a ser omisos con la transparencia, y esta opacidad no sólo se limita a los secretarios y secretarias o al propio Gobernador, sino también a sus colaboradores que no consideran que tienen deuda con el pueblo de hacer las cosas bien al operar recursos públicos. Eso sí, el Secretario de Seguridad salió muy decidido a reprender a la gente y a los medios acusando que hay videos e imágenes que no corresponden a la jornada, pero no explicó cuáles sí corresponden ni tampoco salió en todo el día a aclarar nada. No entienden que si hay desinformación es por sus omisiones y que esa incertidumbre es la que hace que la gente cierre su changarro o deje de llevar a sus hijos a la escuela al primer video o audio que le llega a su whatsapp.

Consulta a comunidad sigue en pie

Contrario a lo que nos pasó por la cabeza, de que casi casi era inminente que el Congreso del Estado saliera a frenar su consulta y posponer las fechas, por la necesidad de la suspensión de clases en los diferentes niveles de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ayer los diputados salieron a rectificar que sigue en pie la programación y realizarán desde hoy 11 y hasta el 13 de septiembre una consulta a la comunidad universitaria para encaminar a una reforma de la Ley Orgánica de la UAS. Para este proceso, según explicaron, instalarán 143 mesas en 116 edificios de la Universidad, en las que los integrantes de la comunidad universitaria podrán emitir sus opiniones, observaciones y sugerencias acerca de la vida interna de su institución. Obviamente la perla o la joya preciosa es preguntarles si están de acuerdo con reformar su Ley Orgánica. La actividad para esta consulta comenzó desde el martes, con la entrega de volantes y trípticos de socialización y consulta del proceso legislativo. En la primera jornada, informaron, lograron entregar 100 mil volantes a la comunidad rosalina, y más de 4 mil en Culiacán. Esta actividad se ha realizado en Sinaloa pese a los hechos violentos que se han suscitado desde este lunes en los municipios de Culiacán, Navolato y Elota. Además de la consulta, explicaron los diputados, realizarán un foro el día 13 de septiembre para garantizar la participación de la mayor parte de los universitarios en el proceso, debido a que obviamente la parte pasista y enquistada en el poder, beneficiada con el tráfico de favores, pues se niegan a los cambios necesarios para evitar que existan cacicazgos como el implementado por el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, amigo cercano de Ismael Zambada García, “El Mayo”, según lo dijo el mismo capo, y la apariciones de auténticos engordadores de caldo, como Víctor Antonio Corrales Burgueño, Juan Eulogio Guerra Liera, y el mismísimo Jesús Madueña Molina. El proceso tiene como una de las partes más importantes en la información de los involucrados, por lo que Noroeste podría ser un aliado debido a las investigaciones periodísticas que se han publicado desde 2022 y que mantienen a funcionarios de la UAS en casi una docena de procesos judiciales. Ojalá que ya no se dejen engañar por los beneficiarios de las influencias, que usarán, como hemos visto, todas las tretas posibles para defender su jugoso cheque, pues será imposible que ellos quepan en una universidad libre y sin proyectos políticos ni cacicazgos. Muchas suerte a la comunidad universitaria y que vuelve el águila. A recuperarle a Sinaloa su universidad.

- Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Consulta a comunidad sigue en pie