Habrá que ver si sirve de algo esta visita porque las últimas han sido más turismo político que otra cosa y con ese afán de agendas privadas que lo único que despiertan es suspicacias.

Enrique de la Madrid en su visita a Culiacán habló de los que dicen que el proceso del Frente Amplio es una copia de la manera en que lo está llevando Morena y sus corcholatas.

El hijo del ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado señaló que no es una copia, que los de enfrente no tienen imaginación porque los ciudadanos no van a participar ya que la encuesta será lo que diga el Presidente, mientras que en el Frente Amplio quieren generar un verdadero movimiento de ciudadanos que están de acuerdo en que la forma de gobernar de Morena no ha sido el adecuado.

Quizás el nombre de De la Madrid no sea el de más peso de entre los que están pujando por la candidatura en el Frente Amplio, pero al menos se le ve claridad en cuanto a la necesidad de que la ciudadanía hable y que urge su participación. Su frase quedó grabada y esperemos que la use más seguido como grito de batalla: “No necesitamos un reyezuelo, necesitamos ciudadanos de tiempo completo y juntos vamos a construir la mejor versión de nuestro País”.