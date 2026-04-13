Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La exigencia del sector empresarial es clara, urge meterle acelerador a la reconstrucción de las policías estatal y municipal. Ya no basta con operativos que solo sirven para mimetizarse en el tráfico, se necesita gente capacitada para atender delitos que no solo quitan un bien material, sino que le roban la tranquilidad a toda la familia.

¿Realidad o ilusión?

Dicen que en la capital sinaloense la presencia de los militares aporta una cierta tranquilidad visual, pero la realidad, según la Iniciativa Privada, es que se trata de una mera ilusión de seguridad.

Resulta que tenemos las calles llenas de uniformes verdes, pero si a usted le llegan a tumbar el carro frente a ellos, pues lástima porque su formación jurídica no les permite actuar como los estatales o municipales en estos casos.

Básicamente, están ahí para otras cosas, pero legalmente maniatados para corretear a los robacarros.

¿Y la Policía? Bien, gracias. El diagnóstico de Marta Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es que no hay suficientes policías porque los están matando, están renunciando o de plano están escondidos.

Ante este vacío, la delincuencia siente que tiene permiso sin decirles, porque no ven una figura de autoridad que realmente los procese y los lleve ante la justicia. Mientras no haya quién ejerza el castigo, el delincuente se siente en su casa.

La exigencia del sector empresarial es clara, urge meterle acelerador a la reconstrucción de las policías estatal y municipal.

Ya no basta con operativos que solo sirven para mimetizarse en el tráfico, se necesita gente capacitada para atender delitos que no solo quitan un bien material, sino que le roban la tranquilidad a toda la familia.

Porque un robo de auto es una bomba expansiva y el miedo le llega a la esposa, al primo y al vecino, sobre todo cuando ocurre a plena luz del día, yendo por los hijos a la escuela o saliendo de un desayuno.

Y para acabarla de amolar, el famoso C4 sigue quedando a deber, ya que las cámaras parecen estar de adorno porque no han funcionado para darle seguimiento a los delincuentes, quienes con un simple cambio de camiseta se esfuman en la dinámica diaria de la ciudad.

El resultado son impactos millonarios, seguros por las nubes y una inversión que mejor prefiere dar la vuelta.

Lo más triste es que ya caímos en la normalización, porque la gente sale de noche o va a eventos no porque se sienta segura, sino porque ya se acostumbró a vivir con el Jesús en la boca.

Mientras la autoridad no se decida a tropicalizar el papel de las fuerzas federales o a revivir a las policías locales, seguiremos viendo desfilar soldados mientras los carros siguen cambiando de dueño sin que nadie mueva un dedo.