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Que Sinaloa se proponga estar entre las 10 economías más dinámicas del País es una aspiración ambiciosa. El reto será sostenerla con decisiones, continuidad y resultados medibles. Porque el futuro económico del estado no tiene por qué estar escrito de antemano: también puede diseñarse, construirse y, sobre todo, diversificarse.

Sinaloa necesita pensar más allá de la próxima cosecha

En Sinaloa sabemos producir, pero también necesitamos aprender a transformar, innovar y generar nuevas oportunidades. Durante décadas, buena parte de nuestra economía ha dependido de actividades tradicionales que, aunque siguen siendo fundamentales, ya no pueden cargar solas con el futuro del estado. Por eso resulta alentador que exista una propuesta para mirar más lejos y comenzar a construir una ruta económica con horizonte al 2050. El Plan Económico Sinaloa 10+, impulsado por el CODESIN, parte de una realidad que no podemos ignorar: entre 2000 y 2024, la economía sinaloense creció apenas 1.4 por ciento en promedio anual, por debajo del ritmo nacional. La apuesta es diversificar. Y eso significa dejar de pensar que nuestro destino económico está limitado al campo, la pesca y el comercio. Sinaloa tiene condiciones para desarrollar turismo inteligente, logística, manufactura, servicios de salud, economía del conocimiento y energías alternativas, sin abandonar aquello que históricamente le ha dado sustento. La propuesta contempla seis sectores estratégicos, 10 misiones y 100 proyectos. Pero quizá lo más interesante es que busca aprovechar las particularidades de las cuatro regiones económicas del estado. Porque no se trata de que todos los municipios produzcan lo mismo, sino de encontrar qué puede aportar cada territorio y cómo conectarlo con una economía más amplia. También hay que reconocer que el plan se construyó con la participación de más de mil sinaloenses y el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, al menos en su planteamiento, no se trata de una ocurrencia de escritorio, sino de un ejercicio que busca incorporar distintas voces y capacidades. Ahora viene lo importante: convertir las buenas intenciones en resultados. Los cien proyectos tendrán que encontrar financiamiento, responsables, plazos y mecanismos de evaluación. La visión de largo plazo no puede quedarse en una presentación, una fotografía o un documento que termine archivado cuando cambien los gobiernos. Sinaloa necesita empleos mejor pagados, oportunidades para sus jóvenes, empresas con mayor capacidad de innovación y condiciones para atraer inversiones que no dependan exclusivamente de los ciclos agrícolas o de los mercados internacionales. Necesita, además, que el crecimiento llegue a las distintas regiones y no se concentre en unos cuantos sectores o municipios. El horizonte de 2050 puede parecer lejano, pero precisamente por eso vale la pena comenzar a trabajar desde ahora. Una economía no se transforma de un sexenio a otro, ni se construye únicamente con discursos. Que Sinaloa se proponga estar entre las 10 economías más dinámicas del País es una aspiración ambiciosa. El reto será sostenerla con decisiones, continuidad y resultados medibles. Porque el futuro económico del estado no tiene por qué estar escrito de antemano: también puede diseñarse, construirse y, sobre todo, diversificarse.

La información que no

sabemos quién la tiene

Pues, en situaciones como esta son las que abonan a veces a dudar más de la información que dan los funcionarios, puesto que hay preguntas muy directas y sencillas que se niegan a responder porque de entrada saben que la respuesta formal y de su boca, pues sí le pega a lo que quieren o pretenden mostrar. Ayer al mediodía le preguntaron a Janet Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico municipal, sobre la afectación que la crisis de inseguridad, propiciada por la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, ha provocado en Culiacán. Y aunque admitió que efectivamente la hay, como todos podemos ver, evitó precisar, por ejemplo, datos como cuántos negocios han cerrado durante 2026. La pregunta fue sencilla, la preguntaron sobre el número de establecimientos que han dejado de operar en los 26 meses de crisis de seguridad que atraviesa el municipio y Tostado Noriega respondió que efectivamente existen distintas fuentes de información y que algunas podrían contener datos imprecisos y mejor “prefirió no proporcionar una cifra”. “Más que darte un dato preciso, porque hay diversas fuentes que algunas pueden ser más cuestionables que otras, yo más que darte un dato que no me atrevería a darlo porque pueda ser impreciso”, expresó. Así fue la maroma. Ni Salvador Valle ni Jenny Ibarra, históricos gimnastas sinaloenses, lograron echarse una maroma semejante, con todo y su experiencia en competencias internacional. Estas afectaciones económicas en Culiacán, por supuesto que le hemos dado seguimiento, ocurren en un contexto estatal marcado por el cierre de empresas y la pérdida de empleos desde que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, el pasado 9 de septiembre de 2024. Según cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Sinaloa, hasta agosto de 2026, habían cerrado más de 5 mil empresas en Sinaloa y se habían perdido 27 mil empleos formales. La mayoría en el centro del estado, en donde comenzó la mayoría de la disputa, como en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y Navolato. Obvio la la afectación es muy evidente, pero cualquiera con lógica y sentido común, esperaría que en el gobierno existe una dependencia que debe encargarse de hacer ese conteo, principalmente porque ellos son los que cobran impuestos y deben tener el dato de cuántos han dejado de pagar. Sobre todo porque la dependencia, como nosotros como ciudadanos, ya contamos más de 26 meses de crisis. Ah, pero no, Tostado Noriega mejor se aventó un discurso de que el 2026 ha representado importantes retos para la actividad económica de la capital sinaloense, por lo que aseguró que la dependencia busca mantener cercanía con los empresarios y acercarles los programas de apoyo disponibles. Pues que ahora dudamos que ni tanta cercanía, mínimo supiera cuántos han cerrado, ¿no? Más bien sacó de la manga el dato de que alrededor del 70 por ciento de la actividad económica de Culiacán se concentra en los sectores comercial y de servicios, precisamente los que han resentido los efectos de la situación de inseguridad que atraviesa el municipio. Si, Janet, pero y los otros datos, ¿a quién se los preguntamos?

La familia incómoda