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De junio de 2025 a abril de 2026, la administración estatal pagó 34 transmisiones por 3.6 millones de pesos. Quedaron pendientes otras 31, que a precio de contrato representarían alrededor de 3.3 millones de pesos adicionales. La cuenta no es menor: cada conferencia cuesta 107 mil 620 pesos, IVA incluido. Y aunque la ex Gobernadora interina Yeraldine Bonilla aseguró que solamente se pagaba por las transmisiones realizadas, eso no resuelve la pregunta de fondo: ¿qué destino tendrá el contrato ahora que el espacio dejó de existir?

Pendiente por el contrato de La Semanera

Se acabó La Semanera, pero el contrato sigue vivo. El Gobierno de Sinaloa dejó de realizar las conferencias semanales después de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, pero no ha informado qué hará con el acuerdo que firmó para producirlas hasta completar 65 emisiones. De junio de 2025 a abril de 2026, la administración estatal pagó 34 transmisiones por 3.6 millones de pesos. Quedaron pendientes otras 31, que a precio de contrato representarían alrededor de 3.3 millones de pesos adicionales. La cuenta no es menor: cada conferencia cuesta 107 mil 620 pesos, IVA incluido. Y aunque la ex Gobernadora interina Yeraldine Bonilla aseguró que solamente se pagaba por las transmisiones realizadas, eso no resuelve la pregunta de fondo: ¿qué destino tendrá el contrato ahora que el espacio dejó de existir? La última Semanera de Rocha fue el 27 de abril. Después vino la licencia, el cambio de Gobernadora interina y, posteriormente, el nombramiento de Graciela Domínguez Nava. Las conferencias no volvieron, pero tampoco se ha anunciado la cancelación, modificación o conclusión anticipada del acuerdo. Así que el Gobierno dejó de transmitir, dejó de pagar y dejó también una explicación pendiente. Porque si La Semanera se presentó como un ejercicio de transparencia, lo mínimo sería transparentar qué sigue con un contrato público de casi 7 millones de pesos.

Lo que se quita,

pero no se borra

Todavía este lunes había trabajo pendiente para el Gobierno estatal y locales, un par de días después de los estragos que dejó la violenta reacción de criminales por la detención de Fausto “El Chapo” Isidro Meza Flores en la ciudad de Guasave, por los vehículos despojados e incendiados para realizar bloqueos. Pero también decisiones qué tomar, sobre las emociones de quienes vivieron más de cerca la pesadilla en varios municipios alrededor de Guasave. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que todavía los trabajos comenzaron a primera hora del lunes, aún quedaban cerca del mediodía unos ocho vehículos que no habían podido retirarse de la carretera Benito Juárez o La Costerita, en Sinaloa. Además reveló que en total fueron localizados 86 vehículos en 21 puntos de bloqueo a lo largo de dicha rúa, de los cuales habían retirado 78 como parte del Operativo Despeje, como titulares a las acciones de apoyo. También señaló que algunas de las unidades representaban un riesgo, por lo que todavía se esperaban cierres intermitentes para realizar los trabajos de retiro. Los trabajos, señaló, seguirían realizándose este lunes y se mantendrían hasta concluir con el retiro total de las unidades. Otro tema que estuvo pendiente fue la cancelación de las clases presenciales para diferentes niveles escolares, pero eso también se resolvió una vez que la Secretaría de Educación Pública y Cultura se informó lo suficiente para tomar la decisión y hacer el anuncio oficial. Las evidencias físicas y decisiones que se tomaron para las personas ya desaparecieron, pero sin duda la cicatriz quedará en las mismas carreteras y en la memoria de los afectados por un buen tiempo... como ya lo hemos vivido antes

Otra vez acusados

a medias

Increíble que la Fiscalía General de la República solo haya acusado a un personaje como Fausto “El Chapo” Isidro Meza Flores de portación de armas exclusivas del Ejército y de posesión de drogas con fines de comercio, y no se busquen pruebas de otros delitos más graves como homicidio, secuestro, desaparición y de organización delincuencial. Según la información que salió de la audiencia, con la que comenzó el proceso judicial en contra de Meza Flores, su cuñado y otro primo suyo, todos detenidos en una casa frente al malecón de Guasave, la FGR sólo pudo formular la imputación, primera etapa en la que se les lee a los acusados de lo que se les acusa y las pruebas que cuentan los fiscales para buscar un castigo penal. La audiencia inicial quedó incompleta, puesto que los abogados defensores solicitaron la duplicidad del tiempo para tener oportunidad de presentar pruebas y evitar la vinculación a proceso. Sin embargo, los acusados quedaron en prisión preventiva en el Altiplano, como medida cautelar, hasta que culmine la audiencia inicial y se dicte o no la vinculación a proceso. En otras circunstancias, si no se hubiera celebrado un operativo como el del viernes y no hubiera habido esta reacción violenta que llevó a los guasavenses a una noche de pesadilla, los acusados podrían haberse apegado al procedimiento abreviado e incluso hasta salir libres para llevar su proceso en libertad. Desde hace un par de años Noroeste ha publicado investigaciones después de indagar en cómo han sido procesados tanto acusados de portación de armas o de drogas, y en un porcentaje por arriba de la mitad, los sentenciados son liberados y se les dictan como medidas cautelares para regresar a firmar o realizar trabajos comunitarios. Con el anuncio de la fiscal Ernestina Godoy, de que Meza Flores y sus acompañantes, señalados también de pertenecer a un grupo del crimen organizado, van a ser procesados en México y no extraditados a los Estados Unidos, por lo que comienzan las dudas de cómo los fiscales van a llevar estas acusaciones y cómo los jueces van a tomar sus decisiones.

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