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De acuerdo con la percepción de los mazatlecos, el puerto ya rebasó a Culiacán en el tema de la violencia. Tan sólo ayer lunes se registró otro día violento, cinco personas fueron asesinadas en colonias mazatlecos y una mujer resultó herida de bala, en cinco hechos por separado. Aún con tantos elementos patrullando Mazatlán, nada detiene a los delincuentes para asesinar a personas en el puerto. Ayer el colmo fue que el quinto asesinato del día fue justo frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar.

¿Quién frena la violencia

en Mazatlán?

El pasado sábado se registraron 10 homicidios en Sinaloa, cinco de ellos en Mazatlán, cuatro en Culiacán y uno en Escuinapa. De estos 10, tres fueron feminicidios, uno en Mazatlán, otro en Culiacán y uno en Escuinapa. De acuerdo con la percepción de los mazatlecos, el puerto ya rebasó a Culiacán en el tema de la violencia. Tan sólo ayer lunes se registró otro día violento, cinco personas fueron asesinadas en colonias mazatlecos y una mujer resultó herida de bala, en cinco hechos por separado. El pasado 25 de agosto, 300 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al puerto para reforzar la seguridad en Mazatlán y Sinaloa ante el recrudecimiento de la violencia durante los dos últimos meses en este municipio. El pasado 7 de septiembre, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó que ante los hechos de violencia que se han intensificado de julio a la fecha, hay más de 7 mil 700 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno reforzando la seguridad en Mazatlán y en la Policía Municipal se crea un Grupo Especial. Y luego, apenas el pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Sedena, Guardia Nacional y el Grupo Especial GOES, puso en marcha la Fuerza de Reacción Interinstitucional, estrategia que permitirá fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en el municipio. Ayer lunes, Estrella Palacios anunció que arribaron a Mazatlán un total de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, junto con 50 patrullas, para trabajar en coordinación con las corporaciones estatales y municipales. Aún con tantos elementos patrullando Mazatlán, nada detiene a los delincuentes para asesinar a personas en el puerto. Ayer el colmo fue que el quinto asesinato del día fue justo frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar. Veremos cómo se pone hoy martes el día. Ya que el primer cuadro estará blindado por la celebración del Grito de Independencia, pero ¿cómo quedarán las colonias?

Las lluvia y las clases

canceladas

Las lluvias afectaron la jornada de este lunes desde muy temprano con la cancelación de clases en cinco municipios del centro del estado, y por la tarde también se sumaron otros más del norte, incluido Ahome. Y aunque la mayor parte del territorio no sufrió por los estrategos de las copiosas precipitaciones, sí se vivió una jornada más fresca que otras anteriores. El problema con el agua es que sigue afectando a los mismos de siempre, los que no tienen pavimento en sus casas, los que tienen la mala suerte de que pasen camiones pesados y hundan el camino y las que por mala suerte escogieron para vivir lugares muy cercanos a las caídas de agua o en donde se puede llegar a estancar fácilmente. Y de estos en Culiacán hay varios, por eso es que Protección Civil debe andar al 100 en estas horas, como este domingo, que ya entrada la noche emitió un último boletín de información de pronóstico de lluvias para el estado, para que nos preparáramos para la jornada de hoy.

Las amenazas contra las buscadoras

A las madres buscadoras les quedó claro que en Sinaloa hasta para decir que no quieren sentarse a una mesa hay que tener cuidado. La Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas decidió no acudir a una reunión convocada con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y funcionarias estatales. Después, denunciaron, comenzaron las llamadas desde números privados. “Vas porque vas, no seas tan malagradecida, después de todo lo que se te ha apoyado”, fue una de las advertencias que según recibieron por teléfono. Y ahí está precisamente el problema: que quienes deberían sentirse protegidas por las instituciones encargadas de atender a víctimas tengan que salir a denunciar que reciben amenazas después de negarse a una reunión. La explicación oficial puede ser que no hay pruebas de que las llamadas provengan del Gobierno. Pero tampoco parece muy tranquilizador que las buscadoras hayan llegado al punto de tener que presentar una queja y acudir a la Fiscalía para pedir que se investigue quién está detrás. Las familias llevan años pidiendo algo bastante elemental: saber qué pasó con sus desaparecidos y dónde están. Ahora también tienen que pedir que no las presionen por no querer sentarse con las mismas funcionarias con las que tienen diferencias. La Brigada incluso exigió la salida de Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos, y pidió que ni ella ni la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Karina Márquez Calderón, participen en las próximas mesas. Dicen que han pedido planes de trabajo, respuestas y reuniones directamente con la Gobernadora. En lugar de eso, terminaron denunciando llamadas intimidatorias. Pero quizá el episodio más delicado está en otro frente: los cuerpos del panteón 21 de Marzo. Las buscadoras cuestionan que restos sean enviados a otras entidades para su análisis sin que tengan claro siquiera a dónde serán trasladados. Y tienen razón en una cosa que debería ser obvia: para una familia que lleva años buscando a alguien, un cuerpo no es una cifra ni un expediente que se puede mover de un estado a otro. Es la posibilidad de encontrar a un hijo, una hija, un hermano, un padre. ¿De verdad hay que explicar la diferencia? Una madre buscadora no marcha para homenajear a un muerto. Marcha porque no sabe dónde está su hijo. Porque no tiene certeza de que esté muerto. Porque sigue buscándolo. En Sinaloa se habla mucho de paz, reconciliación y atención a las víctimas. Pero las buscadoras están diciendo algo bastante más incómodo: que no quieren discursos, ni reuniones a fuerzas, ni cuerpos trasladados sin explicaciones, ni que se les diga cómo deben buscar a sus desaparecidos. Quieren respuestas. Y, por lo visto, también quieren que al menos se les permita decir que no.

Las probabilidades, el Grito y los invitados