El Gobernador Rubén Rocha Moya ha prometido que se aclarará el crimen y se castigará a los culpables, pero pasan las semanas y seguimos sin conocer los resultados de la investigación

Se atasca

El esclarecimiento del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez comienza a empantanarse, por más declaraciones y promesas que hayan hecho las autoridades al respecto.

Hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en dos ocasiones a anunciar la existencia de detenidos, declaraciones que después han tenido que ser desmentidas por las autoridades sinaloenses.

El proceso de echar a perder una investigación de un crimen, en este país, ya lo conocemos: primero se promete justicia, después se empantana todo en los juzgados, nacen varias hipótesis, se libera a los presuntos sospechosos y al final un nuevo asesinato hace olvidar la larga lista de asesinatos pasados.

No hay que olvidar que si la justicia no es expedita, entonces no es justicia.