Al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) le hicieron falta cuentas claras para repartir el dinero de las campañas. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) tuvo que intervenir y revocar, por unanimidad, el acuerdo con el que el organismo calculó el financiamiento público para los partidos políticos.Se trata de recursos públicos que deben distribuirse conforme a la ley, no según las cuentas que mejor le salgan al instituto electoral.

El Stasac sale con paquete de beneficios

El Stasac cerró la negociación con el Ayuntamiento de Culiacán con un aumento salarial del 7 por ciento, 140 nuevas bases y una larga lista de prestaciones. La dirigencia se dio por bien servida, aunque el sindicato había llegado a la mesa con una petición de incremento del 15 por ciento.

Entre los acuerdos destacan el aumento de becas escolares, apoyos deportivos, dos dotaciones de uniformes al año y permisos con goce de sueldo por distintas situaciones familiares. También se incluyó un terreno municipal para construir un panteón para trabajadores sindicalizados y sus familias.

La lista suena generosa, pero no todos los beneficios tienen el mismo alcance ni llegan de la misma manera a los bolsillos de los agremiados.

Llama la atención también el reconocimiento de 28 trabajadores comisionados al sindicato, además de los integrantes del Comité Ejecutivo. En una negociación que involucra recursos y condiciones laborales, siempre es pertinente revisar qué compromisos se adquieren y cómo se reflejan en el funcionamiento de la administración municipal.

La dirigencia defendió los acuerdos al recordar los gastos cotidianos que enfrentan las familias trabajadoras. Sin embargo, queda por conocer con mayor claridad el alcance de los beneficios negociados y qué tanto mejorarán las condiciones de los empleados más allá de los anuncios hechos en la asamblea.

Por lo pronto, el Stasac consiguió ampliar prestaciones y sumar nuevas bases, mientras el Ayuntamiento aceptó una serie de compromisos laborales y económicos. El acuerdo fue aprobado por la asamblea.



La misteriosa visita, muy a la sorda

Pues después de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, anunció con energía que visitarían Sinaloa para ver de cerca la crisis de inseguridad que por momentos se sale de lo habitual, parecía que tanto él, este miércoles en Culiacán, como el Secretario de la Defensa, el General Ricardo Trevilla Trejo, el martes en Mazatlán, más bien quisieron pasar desapercibidos.

Porque nadie los vio públicamente.De Trevilla Trejo solo pudimos obtener una fotografía haciendo un recorrido por una calle de Mazatlán que compartieron vía red social X el martes.

Ayer, Harfuch llegó al aeropuerto sin hacer aspavientos. Luego de movimientos en helicópteros en la ciudad, sostuvo una reunión con la Gobernadora interina Graciela Domínguez, visitó las instalaciones del C4i, supervisó la tecnología que se emplea para el combate a la inseguridad y la violencia, y dio un recorrido por el terreno en donde construirán el nuevo penal de Culiacán.

Pero nada de eso lo hizo de manera pública, más bien parece que buscó esconderse de los medios de comunicación, que lo anduvimos persiguiendo, y no hubo ninguna oportunidad, en la mayoría de los casos, de tomar una sola fotografía que confirmara la presencia del secretario federal o sus acompañantes en Sinaloa.

Ya ni se diga poderle preguntar sobre el incremento de violencia y saña de los últimos crímenes, la intentona de manipular los números de las estadísticas y la guerra sin cuartel que parecen estar luchando las mujeres desde el sur de Sinaloa.

La única evidencia es que algunos medios lograron tomar la fotografía de los funcionarios y mandos en la explanada del polígono de Seguridad Pública estatal con Harfuch presente.Hasta el momento, no se entiende qué tan importante fue la visita, de lo que hablaron y lo que verdaderamente analizaron.



Les fallan las cuentas electorales

Al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) le hicieron falta cuentas claras para repartir el dinero de las campañas. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) tuvo que intervenir y revocar, por unanimidad, el acuerdo con el que el organismo calculó el financiamiento público para los partidos políticos.

Se trata de recursos públicos que deben distribuirse conforme a la ley, no según las cuentas que mejor le salgan al instituto electoral.La resolución llegó luego de un recurso presentado por el PRI, que encontró inconsistencias en los cálculos y en la aplicación de la legislación electoral. Y el tribunal le dio la razón.

Entre los errores detectados está que el IEES utilizó criterios distintos para calcular el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y el destinado a las campañas, cuando la ley establece que este último debe equivaler al 50 por ciento de los recursos ordinarios que le correspondan a cada partido durante el año de la elección.

También hubo problemas para repartir la bolsa de dinero que debe distribuirse en partes iguales. El instituto incluyó a partidos de reciente registro sin atender las reglas especiales que les corresponden y contempló a las candidaturas independientes como si fueran partidos políticos, sin justificar debidamente ese criterio.

Por si fuera poco, tampoco explicó con suficiente claridad cómo hizo las cuentas ni por qué aplicó fórmulas distintas. Mucha operación, poca claridad.

Ahora el IEES deberá rehacer el acuerdo en un plazo de 10 días hábiles y corregir los errores señalados por el tribunal.

¿Cómo pretende garantizar la legalidad de los procesos electorales si sus propios cálculos sobre el dinero público no resisten una revisión?Porque organizar elecciones no consiste únicamente en instalar casillas, imprimir boletas y contar votos. También implica administrar los recursos públicos con apego a la ley y explicar con claridad cómo se distribuyen.



Condolencias

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ocurrida ayer unificó en las condolencias a toda la clase política en México.No sólo la izquierda dio su pésame sino políticos de todos los partidos salieron vía redes sociales a recordar al considerado uno de los principales precursores de la izquierda mexicana en el Siglo 20. Tal vez el más reconocido.

Dependencias gubernamentales, embajadas y hasta la Unión Europea publicaron sus participaciones luctuosas.

También en Estados Unidos y España, medios hicieron eco de la noticia.Sin duda un referente de la política mexicana.Descanse en paz el ingeniero Cárdenas.



¡FOUL!... Nuevamente el Tribunal Electoral revocó una resolución del Instituto Electoral ahora por hallar ¡errores en los cálculos para repartir recursos a los partidos!