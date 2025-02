La inquietud que se venía sintiendo en estos días previos al Carnaval, y que aparentemente se iba superando, ayer tuvo un golpe serio con la amenaza lanzada a una de las agrupaciones musicales estelares de esta edición de la máxima fiesta mazatleca y sinaloense.

Legislar contra los ‘cientos volando’

Interesante fue la propuesta que compartió la Diputada local, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra Ochoa, con la que advirtió que buscarán erradicar la práctica del halconeo, popularmente conocida como los “punteros”.

Decimos interesante, porque así que digan ustedes nuevo, no es, la verdad es que las y los diputados no descubrieron que el agua moja.

Como parte de toda la influencia del crimen organizado en nuestro estado, e incluso en el País, está la práctica de vigilar mediante terceros, muchas veces adolescentes en motocicletas, los movimientos y acciones de las autoridades de seguridad pública para que “echen el pitazo” a sus jefes.

Lo primero que habría que analizar es cómo planea el Congreso de Sinaloa que se distingan o identifiquen a estos “halcones” o “punteros”, sin caer en prejuicios ni estigmas. Porque claro, aquí se trata de castigar algo con pruebas fidedignas.

Ciertamente eso no pareció importarle mucho a la doctora Tere Guerra, que ya hasta ligó el tema del halconeo con la instalación de cámaras clandestinas en la vía pública en Culiacán.

Que, por cierto, ya se están tardando nuestras autoridades en dar una explicación de cómo es que había más de 400 cámaras colocadas ilegalmente en todo Culiacán, sin que las corporaciones de seguridad las vieran hasta ahora. Pero bueno.

Aunado a esto, habrá de recordar el Parlamento Sinaloense que en otras entidades federativas como Chiapas o Guanajuato se han emitido leyes similares en contra del “halconeo”, pero la mayoría han sido echada para atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente porque considera que se obstaculiza el acceso a la información.

Se entiende la intención del Congreso por querer responder a la ciudadanía con acciones concretas que ayuden a neutralizar la violencia, pero será importante cuidar las formas e ir al fondo de los temas con evidencia y conocimiento.

La nueva campaña de los ‘no hay’

En la Universidad Autónoma de Sinaloa todavía no se estabilizan después de casi dos años de lidiar con juicios y tener que ponerse en paz con la manoseada del dinero, y pues ahora que no se lo están robando ya de plano no les alcanza.

Desde Rectoría y las direcciones de las facultades han enviado emisarios para ir por los salones de las licenciaturas a promover un programa de mejoramiento de las instalaciones educativas, que en realidad sería financiado por los estudiantes.

Así, con una narrativa de “pobrecitos de nosotros”, los funcionarios de la UAS le piden dinero al alumnado para arreglar y dar mantenimiento a las instalaciones, que porque después de la persecución política que enfrentaron se quedaron sin un cinco.

Y no lo dudamos, porque hay que seguir pagándole a los proveedores, a la gente que han seguido contratando de más para hacer el caldo gordo al patrón en turno y por supuesto, todo lo que pudo costar tanto pillaje disfrazado de campaña para supuestamente defender la autonomía de la UAS.

Muy orgullosa debe estar la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo por permitir que se le perdonara a los funcionarios la mano larga de la UAS por el gasto irregular de más de 700 millones de pesos, y muy satisfecho debe estar el Gobernador Rubén Rocha Moya al respaldar esta decisión vertida en la última audiencia.

No, si como no vieron castigo, toda la pandilla que ahora lidera Jesús Madueña Molina está sedienta de continuar con el ejercicio irregular, pues total, la comunidad educativa es la que paga los platos rotos.

Eso sí, el emisario que recorrió salones de las facultades FCA y FIC se encargó de decirle al alumnado que no comentaran sobre este programa extraordinario de mejoramiento de las instalaciones de la UAS, que porque no quieren que se haga público en medios de comunicación.

Tanto anuncio de Chabelo diciendo “Cuéntaselo a quien más confianza le tengas” y nada que agarraron el rollo.

Nada que se maneje con secreto tiene buenas intenciones, y a ver si la Auditoría Superior del Estado revisa con lupa estos ejercicios que nada más alimentan la comisión de delitos y la continuación del desfalco a nuestra gloriosa Universidad.

Todo sacado de donde mismo

Y por cierto, en medio de las broncas que pueda haber en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya cúpula de poder ya está rota tras el asesinato del ex Rector y amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hay raza que sigue jugándola al ensarapado y mantiene su simpatía por la familia Cuén Díaz.

Resulta que en su último movimiento, Héctor Melesio Cuén Díaz decidió demandar por la vía civil a este medio, según él y sus abogados porque utilizamos su imagen para vender más periódicos.

De poco o nada le puede ayudar a su intención el hecho que él mismo haya sido el jefe de la oficina de donde se aceptaron y firmaron, y seguramente planearon, las compras irregulares, pues cualquiera que maneje dinero público hace públicas sus actividades, sobre todo después del historial de su familia y la docena de procesos judiciales en su contra.

Pues a eso súmele que tres de los cuatro abogados que le andan siguiendo el rollo, sean empleados de la UAS.

¿Será que no tiene otro lugar de donde sacar a sus amigos, empleados, socios, recursos o hasta favores? Difícilmente, ¿verdad? Ya después de tantos años...

Se trata de Orlando del Rosario Gutiérrez López, profesor de tiempo completo e investigador nivel “B”; Jorge Aguirre Pérez, profesor de asignatura, ambos en la Facultad de Derecho de Culiacán, y Gabriel Borbón Contreras, maestro de asignatura nivel “B” de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Todos tienen relaciones con el PAS, debido a su involucramiento ya sea como asesores o incluso como candidatos.

Gutiérrez López fue incluso candidato a Síndico Procurador por Culiacán en la alianza opositora PRI-PAN-PAS, en fórmula con la priista Erika Sánchez; Aguirre Pérez fungió como asesor de la Diputada pasista Alba Virgen Montes en la pasada Legislatura en el Congreso de Sinaloa,y Borbón Contreras fue también asesor de la Diputada suplente pasista Norma Alicia Soto Montoya en la Legislatura anterior.

Ahora entendemos que seguramente todo esto forma parte de una cadena de favores bien organizada.

Ah, qué PAS.

Golpe a la fiesta

La inquietud que se venía sintiendo en estos días previos al Carnaval, y que aparentemente se iba superando, ayer tuvo un golpe serio con la amenaza lanzada a una de las agrupaciones musicales estelares de esta edición de la máxima fiesta mazatleca y sinaloense.

La aparición de una manta en una calle de Tijuana, dirigida al Grupo Firme, que está previsto para presentarse este sábado precisamente en la coronación de la Reina del Carnaval, corrió como reguero de pólvora en el puerto, pues en ella se amenaza a la agrupación y le advierten de su presentación en tierras mazatlecas.

Tristeza, indignación, coraje, frustración, temor... seguramente una de estas o todas las sensaciones llegamos a percibir los mazatlecos en estos momentos, incluso puede ser que los sinaloenses en general.

Si son capaces de amenazar a un grupo de esa fama, ¿qué sigue?

Las consecuencias de esta amenaza pueden ser terribles no sólo para la celebración en sí, sino para el turismo, para la seguridad del puerto, para la economía de la ciudad...

En Mazatlán y en Sinaloa en general ya nos sentimos bastante vulnerables como para que aparte manden amenazas desde fuera.

¿Qué pasará con el concierto del sábado? Estaremos a la espera de lo que resuelva el Instituto de Cultura y el propio Grupo Firme. Pero sobre todo que las autoridades de seguridad federales sean capaces de dar un mensaje de confianza para que la fiesta se realice con tranquilidad y sin contratiempos de ningún tipo.