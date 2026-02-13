Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Un joven de 16 años que, de acuerdo con su familia, sólo salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había rescatado y terminó asesinado. Así de absurdo y doloroso. Y lo peor es que es parte de una violencia que ya se volvió cotidiana, donde salir de casa puede ser un riesgo, incluso para un estudiante, un deportista, alguien que únicamente iba rumbo a sus actividades diarias.

La violencia

que roba el futuro

Lo que pasó con Ricardo Mizael es de esas noticias que te sacuden porque te recuerdan lo frágil que se ha vuelto la vida en Culiacán. Un joven de 16 años que, de acuerdo con su familia, sólo salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había rescatado y terminó asesinado. Así de absurdo y doloroso. Y lo peor es que es parte de una violencia que ya se volvió cotidiana, donde salir de casa puede ser un riesgo, incluso para un estudiante, un deportista, alguien que únicamente iba rumbo a sus actividades diarias. Su muerte pega más porque era alumno que iniciaba su formación preparatoria y formaba parte de un equipo deportivo. Tenía un proyecto de vida, metas, sueños. No sólo perdió la vida él; también perdió la sociedad lo que ese joven pudo haber llegado a ser. Cuando se ve que en pocos meses ya han asesinado a varios menores en el estado, es notorio que el problema es mucho más profundo. La violencia ligada a conflictos como la pugna del Cártel de Sinaloa ha terminado alcanzando a quienes no tienen nada que ver y entonces uno se pregunta qué está fallando. Porque no debería ser normal que familias entierren a sus hijos adolescentes ni que la comunidad se acostumbre a despedir estudiantes. Da la impresión de que la violencia ya se normalizó, pues cuando la tragedia deja de sorprender, significa que la sociedad está aprendiendo a vivir con el miedo en lugar de exigir que deje de existir.

La absurda posición de la Oposición

La democracia no es un premio que se otorga sólo a quienes votan “correctamente”, ni un castigo que se impone a quienes eligen distinto. Es, en esencia, el reconocimiento de que en la pluralidad caben todas las voces. Por eso, cuando la dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio, afirmó que quienes votaron por Morena merecen un mal gobierno y que son “cómplices”, la discusión dejó de ser partidista y se convirtió en un asunto de respeto democrático. En un estado como Sinaloa, donde la violencia ha marcado la vida cotidiana de miles de familias, reducir la conversación pública a descalificaciones colectivas resulta no sólo imprudente, sino insensible. Las víctimas no tienen color partidista. El dolor no distingue boletas electorales. Señalar que un sector de la población “merece” un mal gobierno implica normalizar la idea de que el sufrimiento puede ser consecuencia legítima de una decisión ciudadana. La democracia se construye con responsabilidad compartida, sí, pero también con la aceptación de que el voto es libre y secreto. Nadie vota para que le vaya mal; nadie elige esperando crisis o inseguridad. Quienes depositaron su confianza en Morena lo hicieron con expectativas, como en su momento otros lo hicieron por el PAN, el PRI o cualquier otra fuerza política. Convertir esa decisión en una etiqueta de complicidad colectiva erosiona el diálogo y polariza aún más a una sociedad ya fragmentada. La crítica a los gobiernos es válida y necesaria. Forma parte del contrapeso que debe ejercer la Oposición. Pero cuando la crítica se transforma en desdén hacia los ciudadanos, pierde altura moral y política. La inconformidad no puede traducirse en desprecio. Y menos en un contexto donde la violencia ha dejado víctimas que merecen empatía, no reproches implícitos. En tiempos de tensión y desencanto, el lenguaje importa. Las palabras pesan. Y quienes ocupan posiciones de liderazgo partidista tienen la obligación de medirlas. Porque si algo necesita hoy Sinaloa no es más división, sino una conversación pública que, aun en la diferencia, respete la dignidad de todos.

El silencio en El Verde, Concordia