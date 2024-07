Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El texto, como lo corregimos en nuestra edición digital, debía decir: Si en algo no coincidimos con la panista, es que todo este asunto de la UAS, Gobierno del Estado y cuanta autoridad se le ocurra, no es más que un roce entre Rubén Rocha Moya con Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien nomás no quiere soltar a la gallina de los huevos de oro.

Aclarando

amanecemos

Por un error involuntario, en este mismo espacio, en la edición de ayer, hicimos una afirmación que no corresponde a la intención ni la idea de lo que se quiso explicar. El error aparece en el tema del Partido Acción Nacional, cuando dijimos que los posicionamientos de Roxana Rubio Valdez nos ha sorprendido en su versión post elecciones. En el cuarto párrafo aparece el siguiente comentario: Si en algo coincidimos con la panista, es que todo este asunto de la UAS, Gobierno del Estado y cuanta autoridad se le ocurra, no es más que un roce entre Rubén Rocha Moya con Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien nomás no quiere soltar a la gallina de los huevos de oro. La afirmación no corresponde, insistimos a la intención de querer plasmar nuestra idea, pues por un error faltó la negativa. El texto, como lo corregimos en nuestra edición digital, debía decir: Si en algo no coincidimos con la panista, es que todo este asunto de la UAS, Gobierno del Estado y cuanta autoridad se le ocurra, no es más que un roce entre Rubén Rocha Moya con Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien nomás no quiere soltar a la gallina de los huevos de oro. Ofrecemos desde este espacio la aclaración por el error cometido.

Reforma inminente

Ahora podemos señalar que mucha raza que tiene puestos de poder y decisión en el Poder Judicial de Sinaloa ha aceptado, quizás de manera resignada, que una reforma es inevitable. Y esta aceptación puede implicar que, aunque no estén completamente de acuerdo con la reforma o no la vean como ideal, reconocen que es un cambio que va a suceder y están dispuestos a adaptarse a esta nueva realidad. Lo decimos porque aunque es obvio que Morena está detrás de la intención de la reforma, de entrada por su queridísimo rockstar de la Cuarta Transformación y el cabecita de algodón favorito de los diseñadores de peluches, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer se realizó un foro sobre este tema en Culiacán. El evento, que contó con la presencia de militantes y simpatizantes, nos reveló quizás una visión más ambigua respecto a los cambios necesarios en el sistema judicial. Sin embargo, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, afirmó que la reforma es solo un primer paso y no resolverá todos los problemas. Esta declaración parece una forma de suavizar la realidad de una reforma que podría quedarse corta en cuanto a su impacto real. El reconocimiento de que se necesitan más reformas es un punto válido, pero también sugiere una falta de ambición o una estrategia de contención. Una especie de “ya voy, ahorita lo hago, amá”, para ganar tiempo, evitar la fatiga y al mismo tiempo el regaño de la cada vez más impaciente progenitora que exige ayuda mientras uno juega xbox. El foro que nos tocó, sentimos, en lugar de una propuesta audaz y transformadora, da la impresión de haber sido una plataforma para paliar críticas y mantener el status quo, más que para impulsar un cambio verdaderamente disruptivo, por lo menos de intención.

De lo perdido,

lo ganado

Quizá no fue lo que buscaba el frente opositor durante las pasadas elecciones, pero la neta, esas tres alcaldías que ganaron parecen mucho premio considerando la potencia de la aplanadora que fue Morena. Sacamos este tema a colación, porque ya estamos en la segunda mitad de julio y siguen resolviéndose controversias en torno al proceso electoral, y ayer parece que el triunfo de PRI, PAN, PRD y PAS en Navolato se afianzó un poco más. Como buenos perdedores (guiño, guiño), Morena metió impugnaciones en los cuatro municipios donde no ganaron ni solos, ni en alianza con el Verde, pero ya van dos que les echan para atrás. La más sencilla fue en Angostura, básicamente porque no tenía por dónde agarrarse esa impugnación, ya que la diferencia de votos entre el “Capi” Rivera, del frente, y el candidato de Morena, nomás no dio chance ni para hacer un recuento de votos. Y en Navolato, donde estuvo más reñida la cosa, fue un asunto más complejo. Para explicarlo de forma más familiar, Morena en Navolato fue ese amigo que nomás no acepta que perdió en el póker, ya de mala copa se aferra a decir “barajeen bien esa cosa”, y nomás no le sale la jugada. El argumento más cómico fue que pidieron el recuento de 29 boletas que, en realidad, nunca fueron contabilizadas, ya que esas boletas correspondían a la elección por la Alcaldía, pero estaban turisteando por allá en Guamúchil. Y, obviamente, no llegaron de manera adecuada al Consejo Municipal de Navolato; o sea, literalmente las trasladaron en una bolsa, abierta y sin sellar. Algún día, esperemos que sea pronto, Morena entenderá que su principal error en Navolato fue lanzar por la reelección a quien quizá sea la Alcaldesa más cuestionada del estado. El mero hecho de escoger a Margoth Urrea Pérez como la ficha morenista para contender en el municipio, ya permitió saber que Navolato era una de las pocas opciones reales a las que aspiraba el frente opositor. Por mientras, no le quedará de otra a la buena de Margoth, más que seguir disfrutando del chamoy local, mientras piensa qué sigue en su carrera política.

Ven como ángeles

a policías de Mazatlán

El que sí se la aventó buena ayer y hasta provocó risas entre los presentes, fue el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, Eduardo Dávalos, quien dijo que los policías del puerto son unos ángeles. Al acudir en representación del Alcalde Édgar González Zataráin al inicio de los cursos de Actualización de Protocolos de Proximidad Social y Actuación Policial, el también empresario mazatleco y ex dirigente de Canaco Servitur, agradeció a la labor de los policías que salen de sus casas para darle tranquilidad y seguridad a la sociedad mazatleca. Y fue cuando se aventó la dominguera al decir. ”La verdad les agradezco en lo personal y también por qué no decirlo de la sociedad, porque al final de cuentas ustedes son unos ángeles, unos héroes en la sociedad de nosotros”. Solo le faltaron las alas a los policías. Y habrá que recordarle a Eduardo Dávalos que las agresiones de policías de tránsito y municipales de Mazatlán están a la orden del día, y no solo lo dice este centinela, sino que estos abusos policiacos están grabados en videos. Y hasta el Alcalde ha dicho que hay policías mañosos y cuadrados en la corporación. Señor Dávalos ¿en qué ciudad vive? Y eso que apenas acaba de rendir protesta como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán. Bueno, lo conocemos desde hace tiempo, así que no queda más que pensar que para eso lo pusieron ahí.

