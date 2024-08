Este compa, sentado en su oficina, sacó dinero del cajón de su escritorio en la UAS para cobrarse y echarse a la bolsa el pago de una compra hecha a su mismo restaurante.

La esperanza de que haya cambio

La sorpresiva audiencia a la que está vez sí asistió Héctor Melesio Cuén Díaz tuvo un final que esperanza, más allá del triste y amargo contexto en el que vivimos.

Pues aunque entendemos el duelo por la muerte de su padre, el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, también es un obligación civil responder a los llamados que la autoridad le hace para dirimir la responsabilidad que tenga en las acusaciones hechas en su contra.

Cuén Díaz acudió en persona, como le exigía la ley, para realizar la audiencia inicial que se tuvo que posponer 12 veces antes de este lunes.

En el Centro de Justicia Penal y Oral, sin presencia de medios de comunicación porque no avisaron, y que entendemos como un pacto, la Fiscalía General del Estado hizo la imputación y acusación formal por el delito de negociaciones ilícitas, debido a que autorizó pagos de facturas como Director de Bienes Inventarios de la UAS, por consumo en un restaurante de su propiedad.

Visualice este ejemplo simple de cómo sería esta situación a todas luces de una total falta de ética, como servidor público, moral como empresario e irresponsable por manejar recursos públicos, independiente de sus orígenes.

Técnicamente se sacó dinero de una bolsa y se la echó a la otra.

Para el 2021 fueron 170 facturas emitidas por un monto de 1 millón 274 mil 80.02 millones de pesos y en el 2022 fueron 428 facturas por 382 mil 299.50 pesos, en total de 598 facturas emitidas por el monto total de 1 millón 447 mil 671.78 millones.

El dato más pícaro de esta situación es que hubo una factura, una sola exhibición fechada el 25 de agosto de 2021, de un millón 145 mil pesos, misma que fue cancelada un año y ocho meses después de su expedición, el día 20 de mayo del 2023.

La fecha de la cancelación es de dos días después de la publicación de Noroeste sobre ese caso.

Por supuesto que durante la audiencia la Fiscalía señaló la incredulidad por la audacia de los funcionarios universitarios por este movimiento, debido a que la cancelación es extemporánea, fuera de los plazos legales.

Lo peor es que fue una factura pagada en efectivo sin posibilidad de ser cancelada. ¡Imagínese!

Obviamente la defensa legal de Cuen Díaz anda en la luna, peleando cosas absurdas como que los trabajadores de la UAS no son funcionarios, que el dinero es federal, que las auditorías, que amparos, que quienes consumieron pagaron con su dinero.

Aquí y en China es obvio que funcionario que maneja recursos públicos no puede contratarse sus servicios ni comprarse a sus empresas o de sus familiares.

Válgame, tantos años de avances sociales y políticas públicas para que estos corrientazos pretendan hacerlo pasar como algo normal.

Insistimos en que la vinculación a proceso, después de tanto trinquete y triquiñuela legaloide, por fin llegó y pues que el proceso avance, que se defiendan con sus pruebas y que pague lo que haya que pagar, sin esperar que haya un perdón por influencia, como muchos así lo esperaban.

Por lo pronto Cuén Díaz tendrá que presentarse cada mes a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del País sin la autorización del juez de control y regresará en un plazo de tres meses para mostrar su evidencia en la investigación complementaria.

Ojalá que contrate abogados de verdad, y no esta raza que se perdió en las clases de derecho de los 80.

Estrada frente al estrado... otra vez

Entendemos que le tome por sorpresa, querido lector, enterarse que Jesús Estrada Ferreiro sigue lidiando con el juicio por aquella presunta contratación irregular de camiones recolectores de basura, pero no se preocupe, a nosotros también nos sorprendió.

No es para menos, pues ya van casi dos años desde que inició este conflicto legal de nuestro ex Alcalde de Culiacán, y es hora que nomás no logra ni zafarse, ni esclarecerse los hechos señalados por la Fiscalía Anticorrupción.

Y de una vez avisamos que tiene pinta de que seguirá otro rato, porque ni siquiera han podido celebrar la audiencia intermedia, que permita luego avanzar a la etapa de juicio oral.

Aunque, según dijeron algunos abogados defensores ayer a la Jueza, igual ya están analizando algunas salidas alternas al proceso, para aquello de economizar tiempo.

Vaya, lo que no se ahorraron en rentar los camiones quieren ahorrárselo ahora.

Aunque, a decir verdad, teniendo el antecedente de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres en Mazatlán, con los casos de supuesta compra irregular de luminarias, y de dos vehículos que terminaron rifados, la situación no luce muy alentadora para Estrada Ferreiro.

Verá, “El Químico” ya intentó esa jugada de buscar una ruta más corta para el juicio de las luminarias, pero de manera sorprendente no le salió.

En ese caso, el ex Alcalde de Mazatlán propuso como acuerdo conciliatorio permanecer seis meses en el puerto, sin salir ni para los refrescos... y ya.

Hacemos este símil, porque tanto por las acusaciones que se les ha hecho a ambos políticos, como sus actitudes ciertamente parecidas, intuimos que en el caso de Estrada Ferreiro intentarán con una vía similar.

Como sea, ayer pudimos acordarnos de que ese juicio sigue avanzando, a un trote muy lento, pero ahí va.

Entre los más endeudados

El Ayuntamiento de Culiacán es uno de los que más deuda tienen a nivel nacional, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y aunque también su deuda no representa un gran porcentaje en relación a sus ingresos, la deuda del Gobierno de Culiacán ya afecta de manera relevante las participaciones federales que debería estar recibiendo.

Por otra parte el Gobierno de Mazatlán y el de Cosalá tienen deudas bajas, que los coloca en los municipios que menos deben a nivel nacional, pero deben.

Esperemos que estas cifras sean un llamado de atención para Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal de Culiacán que continuará con su administración del 2024 al 2027, pues es necesario que la deuda del municipio se empiece a abonar.

También hay que ser justos, la deuda de más de 500 millones del municipio ya estaba cuando Gámez Mendívil tomó las riendas del Ayuntamiento, y fue atendida de manera constante por el ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, pero es de suma importancia que se atienda de inmediato, pues ya golpea los recursos que el municipio recibe del estado.

Y mientras más comprometidas estén las participaciones federales que recibe el municipio, más dependerá el Ayuntamiento de Culiacán de la dadivosa mano del Gobernador Rubén Rocha Moya que anda repartiendo billetes a Juan de Dios Gámez Mendívil para atender obra pública y proyectos que deberían de ser municipales.

