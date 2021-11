A la que le fue peor de plano fue a la Alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales de la que dijeron que no se había presentado a la toma de posesión y que se fue a otra fiesta. Y fue un verdadero osote, que hasta ahorita no entendemos muy bien qué pasó, bueno sí pero este malecón no es de palabrotas.

De sabotajes y osos

El PRI se quedó callado después del sabotaje de tres de sus alcaldesas en los municipios de Cosalá, El Fuerte y Badiraguato, en el que se duplicaron eventos, se faltó a los mismos y se acusó de que nos las dejaron entrar. No se sabe si haya sido coincidencia que el cambio de partido del PRI a Morena tendrá lugar en los tres o fue mera coincidencia que al Revolucionario Institucional le pareció bien tener sus actos aparte. Lo que sí es que solo dejaron ver el quebranto que hay en los municipios y el estado en el que la recibe una administración. Las resistencias están demás cuando hasta el Ejecutivo estatal se pintó de un color. A la que le fue peor de plano fue a la Alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales de la que dijeron que no se había presentado a la toma de posesión y que se fue a otra fiesta. Y fue un verdadero osote, que hasta ahorita no entendemos muy bien qué pasó, bueno sí pero este malecón no es de palabrotas. Hasta la madrugada andaban corriendo en las redes sociales explicaciones de la Alcaldesa aclarando lo sucedido.

Sin llorar Regidor

Tras la designación de integrantes de las Comisiones Permanentes en la primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Regidor del Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porras reclamó por su nombramiento como presidente de la Comisión de Equidad de Género y Familia. El panista se dijo con la experiencia y capacidad para formar parte de Gobernación, Urbanismo y Hacienda. Sin embargo, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro optó por evitar intercambios, a lo que el panista manifestó falta de diálogo, pluralidad e inclusión, asegurando que las representaciones morenistas y pasistas aprovechan el ser mayoría. Pues si revisamos la lista de las comisiones tendrá con qué ponerse a trabajar porque si piensa que con lloriqueos hará cambiar de parecer al Alcalde, se ve que no lo conoce.

Y en Guasave,

el mundo al revés

Aunque se pudiera pensar que fue una sorpresa, no lo es. En su primer día de gestión como Alcalde de Guasave, las primeras piedritas en el camino de Martín Ahumada Quintero no se las puso la oposición, sino los regidores de Morena, uno de los dos partidos a los que abanderó en el proceso electoral. Los regidores morenistas intentaron bloquear la propuesta que el Alcalde presentó para que Adán Camacho Gámez ocupara la Secretaría del Ayuntamiento, aunque finalmente con los votos de la oposición que integran el PRI y el PAN, más los del PAS, el otro partido que lo llevó al poder, se terminó aprobando el nombramiento. En el reparto de comisiones tampoco los morenistas estuvieron conformes, aunque al final, con ligeros cambios, fue aprobado este punto por unanimidad. Este comportamiento de la fracción de Morena no es sorpresa porque desde hace semanas el cardiólogo de Casa Blanca ya había tenido desencuentros con el grupo político al que pertenecen los ediles y que comanda la ex Alcaldesa y hoy Diputada local, Aurelia Leal López. Personas del círculo cercano de Ahumada Quintero aseguran que le quisieron imponer funcionarios de primer nivel, de ahí que no se pusieron de acuerdo. La evidente mala relación entre las autoridades salientes y Ahumada Quintero quedó de manifiesto en la integración del gabinete que ayer inició funciones, donde ningún funcionario de primero o segundo nivel encontró cabida en el proyecto del médico. Ya veremos en las próximas sesiones de Cabildo si los regidores de Morena mantienen esa postura y se terminan confirmando como la “oposición” de un gobierno emanado de este mismo partido. Aunque por cierto, morenistas que dicen ser “de a deveras” expresan su apoyo a Ahumada Quintero y cuestionan las actitudes de los ediles que los representan, y de quienes dicen no son morenistas, sino “aurelistas”.

¿Qué dice el público?

Cómo votación en salón de clases, el Gobernador Rubén Rocha Moya, eligió de nueva cuenta a Juan Carlos Saavedra Ortega, como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa. Y es que durante la reunión que el mandatario estatal tuvo con 22 colectivos les preguntó que si quién quería que siguiera Juan Carlos en este cargo, y en su mayoría levantaron la mano, pero también hubo quien no, como el grupo de Sabuesas Guerreras de Culiacán. Quienes alzaron mano mostrando su negativa, y no solo eso, sino que cuando Rocha Moya que la atención debe darse sin privilegios y distinción alguna, el grupo de Sabuesas Guerreras reviró contra Juan Carlos, diciendo “oíste Carlos”, haciendo ver su molestia. Así que quedará como el titular, pese a no haber sido elegido por unanimidad, ya que Rocha Moya lo dijo y aseguró al término de la reunión. Y es que como quedó en evidencia, aunque todos los colectivos tienen la misma causa en común, existen varias diferencias entre ellos.

Se estrena Rocha con dos temas sensibles