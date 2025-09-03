Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

A Gloria Himelda Félix no le gustan las críticas. Ni de medios de comunicación, ni de organizaciones, ni de nadie que no le aplauda. Cualquier señalamiento, por documentado que esté, lo recibe como ataque personal. Es más fácil verla indignada por un micrófono que no la halaga, que por un aula sin techo en la sierra.

Piel delgadita,

iniciativas flaquitas

Si algo ha dejado claro la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, es que tiene la piel más delgada que una hoja de examen de opción múltiple. Resulta que la organización civil Mexicanos Primero Sinaloa presentó un balance sobre el estado de la infraestructura educativa en el estado. Nada que no supieran ya madres, padres, maestros y alumnos. Pero bastó que la organización lo dijera en voz alta y con cifras para que la Secretaria saliera a descalificar, en lugar de tomar nota. No es nuevo. A Gloria Himelda Félix no le gustan las críticas. Ni de medios de comunicación, ni de organizaciones, ni de nadie que no le aplauda. Cualquier señalamiento, por documentado que esté, lo recibe como ataque personal. Es más fácil verla indignada por un micrófono que no la halaga, que por un aula sin techo en la sierra. El problema es que además de no aceptar cuestionamientos, tampoco propone soluciones. En lugar de responder con un plan, responde con molestia. Mientras miles de estudiantes siguen en condiciones precarias, la secretaria responde como si estuviera en campaña, no en gestión. La educación en Sinaloa necesita más que una vocera institucional: necesita liderazgo, visión y carácter. Lo que hoy tiene es una oficina cerrada al diálogo, a la evaluación externa y más preocupante al autodiagnóstico. ¿Cómo va a corregir lo que no quiere ver? Mexicanos Primero no está para competir con la SEPyC, sino para exigirle cuentas. Y los medios tampoco están para hacerle relaciones públicas, sino para señalar lo que no funciona. Si a Gloria Himelda Félix no le gusta, hay una solución muy sencilla: hacer bien su trabajo. Mientras tanto, las aulas siguen igual: con paredes agrietadas, pero eso sí, con la crítica bien pintada de enemiga en la agenda oficial.

Un paso al frente

y dos pa’ atrás

Al parecer nuestras actuales autoridades como que tienen prohibido dar alguna buena noticia o concretar alguna chamba sin ponerle mucha espuma a su chocolate, con retardos, opacidad y todo aquello que pueda tergiversar una buena idea. Lo decimos porque, a base de puro empuje e insistencia ciudadana, se logró que el Congreso del Estado tramitara y aprobara la creación de una Vicefiscalía para Protección de Activistas y Periodistas de Sinaloa, y pues se da un paso hacia adelante y parece que dos para atrás. La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa denunció ayer una total falta de transparencia por parte de la Fiscalía General del Estado para el proceso de adecuación y con ello el funcionamiento de esta nueva agencia. Y no es un detalle menor, puesto que el decreto que aprobó el Congreso dio un plazo de 90 días para poner en marcha esta nueva instancia de denuncia e investigación, entonces faltan 10 días y ni siquiera hay un titular para esa área. Es decir, que nuevamente se advierte un caso de omisión legislativa, como la que incurrió el propio Congreso por más de tres años al tener ahí en la congeladora de la Mesa Directiva la iniciativa que, insistimos, planearon, impulsaron y defendieron los gremios involucrados. Lo grave del asunto es que la iniciativa ciudadana planteaba una Fiscalía Especializada, pero esta se redujo a rango de Vicefiscalía para que supuestamente pudiera entrar a operar de manera inmediata, ya que del otro modo requeriría de un presupuesto específico asignado. Es decir, ni porque se la dejaron botando en el área a la Fiscal, caramba. Encima de todo esto, no hay garantía alguna de que quien ocupe la titularidad de esta área que debería ser crucial para apoyar a estos gremios, que mire usted si han sufrido agresiones directas por el mero hecho de ejercerlos, sea alguien realmente capacitado y con el enfoque y especialización necesaria. Esperemos que nos cierren la boca, se pongan al tirante y al menos en acciones como estas entreguen los resultados y cumplan los compromisos que le hacen de frente a los sectores de la sociedad.

Ya pidieron de nuevo a Harfuch

Debido al recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, con hechos como una masacre afuera del Hospital Civil de Culiacán y ataques en otros hospitales, al Diputado Jorge González Flores ya se le antojó que vuelva a la entidad el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch. Quesque para que analice la estrategia de seguridad. Ayer, el Legislador blanquiazul se soltó con la greña con la recapitulación del por qué debe regresar el Super policía, pues no sólo ha habido repunte de violencia sino un alza en los delitos patrimoniales, como robos de vehículos. Que además no debe ser como algo fortuito o por el decreto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sino una prioridad nacional. Y es que según González Flores, lo ocurrido el fin de semana era para que Sinaloa fuera centro de atención en materia de seguridad. No es para menos, debemos coincidir, pero tampoco es como para que Harfuch deba estar aquí ya de tiempo completo. El Diputado insistió en que cuando la voluntad política existe, las cosas se materializan y se dan. Y que por eso se debe de tener una mayor atención por parte de la Presidenta Sheinbaum y por parte del gobierno federal. En lo que sí coincidimos es que pese a que por momentos la Policía Estatal Preventiva se la ha rifado, las autoridades locales en Sinaloa y Culiacán “se encuentran total y absolutamente rebasadas”. Y para muestra está lo ocurrido el fin de semana y en los primeros dos días de esta, que la cosa pinta para empeorar luego de una buena racha y esperanzadora aparente mejora. Insistimos en que no sabemos si con Harfuch en el estado la cosa vaya a mejorar pues la estrategia que se despliega vas más allá de la SSPC que lidera, pero lo que sí queda claro es que sin el apoyo federal no hay manera de que nuestras fuerzas de seguridad locales puedan hacerle frente a las facciones criminales.

