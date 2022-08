‘Sí porque son capaces de todo, de todo, es más tengo miedo a ganar el pleito porque capaz que me matan, no quieren perder una’, dijo el ex funcionario... Bueno, en lo que le damos la razón al Alcalde es en tener miedo, pero ya al grado de temer por su vida, que le baje al dramatismo.

Unos entran y otros salen

Dos sucesos judiciales llamaron la atención este fin de semana y es la detención del que fuera titular de la desaparecida PGR, Jesús Murillo Karam, considerado el creador de la llamada “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” fue detenido, justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Los delitos que se le imputan son desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, o sea la manipulación de la justicia para crear precisamente su verdad histórica. Y a la que le quitaron la prisión preventiva es a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quedó en libertad provisional en su proceso por el caso de la “Estafa Maestra”, luego de permanecer en el reclusorio de Santa Martha Acatitla durante más de tres años. Ahora tendrá que seguir su juicio en libertad, lo que a decir de muchos la liberación es casi un hecho. Coincide que los dos son ex funcionarios del que fuera Presidente de México, y de triste memoria, Enrique Peña Nieto.

Por la unificación

del partido

Sin muchas sorpresas, ayer se dio a conocer que la Diputada federal con licencia, Merary Villegas Sánchez, es la nueva presidenta de Morena en el estado. Merary insistió en una cosa y que es vital, la unificación del partido en Sinaloa y de paso se puso aplaudidora, que también considera , muy importante cristalizar el proyecto político que encabeza a nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Rubén Rocha Moya en el estado. Merary le entra a Morena cuando sostiene un pleito convertido en un verdadero tornado y que es el despegue definitivo del Partido Sinaloense y que el Gobernador Rubén Rocha Moya, utilizando a la UAS, le ha propinado tremenda estocada al dirigente de ese partido. Merary es una joven que tiene carácter y fuerza y que quizás le inyecte energía y vitalidad a Morena.

Imelda entra al quite

En el pleito Rocha-UAS-Cuén todavía le faltan clavos a esa cruz, y fue la Senadora Imelda Castro quien dijo que la Universidad no puede estar capturada por cacicazgos y dijo que los universitarios son los que deben entrar y decidir quitarse el yugo de Héctor Melesio Cuén. Imelda dijo, con razón, que son los universitarios los únicos indicados para tomar las acciones en bien de la universidad. Y por cierto, ¿dónde están los universitarios para defender a la UAS?

‘Tengo miedo...’

El que reapareció, ahora sí que no por su gusto, fue el ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreriro, quien previo a la continuación de la audiencia inicial contra él, y otros funcionarios y regidores, dijo que tiene miedo de ganar la batalla legal que existe en su contra, pues “son capaces de todo” y “capaz y me matan”. “Sí porque son capaces de todo, de todo, es más tengo miedo a ganar el pleito porque capaz que me matan, no quieren perder una”, dijo el ex funcionario. Bueno, en lo que le damos la razón al Alcalde es en tener miedo, pero ya al grado de temer por su vida, que le baje al dramatismo. Es cierto que este gobierno ya le enseñó la mano dura, pero sería muy bueno que por una vez mostrara algo de humildad y asumiera las consecuencias de sus actos.

Inconformes

Quienes se dijeron inconformes con la administración del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, fueron los comerciantes del tianguis Lombardo Toledano, donde hace unas semanas Gámez Mendívil realizó una gira de trabajo, se enlodó los zapatos y pasó por el medio de la laguna que se forma a mitad de la calle donde se instala el tianguis. También se tomó fotos con los comerciantes, les dio la mano y les prometió pavimentación a fin de mejorar sus condiciones de trabajo, pues cuando llueve esa calle se vuelve intransitable, se forman lagunas y ni clientes ni comerciantes quieren pasar por ahí. Sin embargo, la promesa ahí quedó hasta ahora, el acuerdo fue que para atender el problema de inmediato se rellenaría con material de arrastre, pero ni una ni otra. Las más de 500 familias que dependen de las ventas del tianguis Lombardo Toledano siguen padeciendo las condiciones de la vialidad que cada vez se ponen peor ante las intensas lluvias que no cesan.

Mujeres ¿quién

las defiende?