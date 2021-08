Si el Gobierno federal no hizo mucho por prevenir la tragedia en que se convirtió México en las dos olas y el tsunami que actualmente lo azota de casos, por lo menos deberíamos esperar que con los adolescentes hagan lo propio para luego no salir con sorpresas en unos años más por no actuar en consecuencia cuando tuvieron la oportunidad.

Aún en el aire

El polémico regreso a clases presenciales ha terminado profundamente desgastado políticamente, así que finalmente todo apunta a que no será lo que en un principio soñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acaso será un regreso parcial. A final de cuentas, el Mandatario ha terminado aceptando que sean los padres de familia los que decidan si mandan a sus hijos, o no, a la escuela. Lo que nos asegura que solo regresará parte del alumnado y no la mayoría, como se esperaba. Los maestros tendrán que arreglárselas para dar clases presenciales y mantener las clases a distancia, al mismo tiempo, lo que seguramente aumentará su chamba, y su molestia, porque ya se sabe que son muchos los profesores que no están dispuestos a regresar a las aulas pero tampoco quieren más trabajo... así que en lo que se define a precisión cómo sería el regreso a clases presenciales, la polémica continuará.

¿Y los más chicos?

Con el avance de la vacunación contra el coronavirus y el retorno inminente a las aulas, el Gobierno federal y las comunidades educativas ya deberían estar entablando el tema de conversación de la vacunación de adolescentes. En México solo existe una vacuna autorizada por Cofepris para uso en mayores de 12 años y es la Pfizer BioNTech, pero hasta el momento no se ha hablado más del tema después de que el Presidente Andrés MAnuel López Obrador dijera que primero debe cubrirse la población focalizada para antes de terminar octubre, y luego veremos. Pero ya está avanzando el tiempo y todavía no sabemos si ya se está planteando esta estrategia para inocular a adolescentes de 12 a 17 años, o si hay un proceso de aprobación de más vacunas. Claro está que el coronavirus afecta a todos sin distingo de edades y a los infantes y adolescentes también los mata, aunque sea en condiciones muy específicas. Sin embargo, no deberíamos esperarnos a que empiecen a morir niñas, niños y adolescentes, porque aunque no los derrumbe y hospitalice, el Covid-19 puede afectarlos de alguna manera porque sabemos que tiene secuelas a largo plazo en los adultos ¿cómo podemos saber cómo afectará a los infantes? Si el Gobierno federal no hizo mucho por prevenir la tragedia en que se convirtió México en las dos olas y el tsunami que actualmente lo azota de casos, por lo menos deberíamos esperar que con los adolescentes hagan lo propio para luego no salir con sorpresas en unos años más por no actuar en consecuencia cuando tuvieron la oportunidad.

Piden liberar La Costerita

El Frente Político Sinaloa ha vuelto a lanzar una propuesta a nivel estatal, en esta ocasión para intentar que el futuro gobierno de Rubén Rocha Moya libere a los usuarios del pago de las cuotas de peaje en la Autopista Benito Juárez, mejor conocida como La Costerita. El frente es un movimiento que tomó fuerza durante el proceso electoral, donde reunió a priistas liderados por el ex Alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez, para frenar cualquier intento de que se entregara la candidatura priista a la Gubernatura a un candidato de otro partido. Finalmente, la designación del Senador priista Mario Zamora calmó los ánimos de los tricolores, aunque de todos modos no pudieron evitar la derrota en las urnas. Hoy con un PRI debilitado, después de dos “tsunamis” morenistas, el frente sobrevivió aglutinando a un grupo de priistas que se niegan a desaparecer de la escena política sinaloense. La propuesta de eliminar las cuotas de peaje en La Costerita no es nueva, finalmente es un tramo de autopista que se construyó con recursos públicos y que por lógica no tiene el compromiso de repartir ganancias a nadie. La propuesta es atractiva para la ciudadanía, pero en verdad la vemos muy difícil de realizar, debido a los tiempos de austeridad qué vivimos. Difícilmente, Rocha Moya va a estar interesado en cancelar una de las entradas económicas más sólidas que tiene el Gobierno del Estado, en todo caso tomaría esa decisión en un momento de escasez de apoyo popular, algo que ahorita le sobra.

