El robo, perdón, el incremento, fue hecho el la sesión del último día de 2021. De acuerdo al Alcalde, Martín Ahumada Quintero, quien fue el primero que pegó de gritos, en las modificaciones que aprobaron se contempla un incremento por el orden del 62 por ciento en el salario de cada Regidor.

Solo contra el mundo

Sadol Osorio Porras se ha ido ganando la fama de ser el único regidor que se atreve a levantar la voz en el Ayuntamiento de Culiacán.

En las sesiones de Cabildo, en los últimos dos meses, es el único que se ve verdaderamente interesado en discutir las decisiones que toma el Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro.

Es más, es el único regidor del que uno recuerda el nombre, pues los otros apenas hablan.

Ayer, el Ayuntamiento quitó el descuento del 40 por ciento al impuesto predial que se le aplica a los comerciantes, pues fue reducido al 5 por ciento.

Osorio Porras propuso que se quedara en un 40 por ciento, y con la participación de algún otro regidor a lo mejor se pudo alcanzar un punto medio, pero todos aprobaron lo decidido por el Alcalde, sin chistar.

Esperemos que el ser el Regidor incómodo no sea un truco mediático para darse a conocer, y que el resto de los regidores se involucren en su trabajo y no se muestren como bultos inertes aprobando a diestra y siniestra.



El PAN ‘extraviado’

Al confirmar su renuncia al Partido Acción Nacional, el Diputado Adolfo Beltrán Corrales señaló que el PAN anda en estos momentos “extraviado”, y todos nos quedamos con cara de ¿a poco?

Ayer por fin, el legislador dio la cara para hablar sobre su salida del blanquiazul ante las amenazas que recibió el 19 de diciembre, el día de la elección interna, que por cierto es hora que no sabemos de manera oficial quién ganó.

Beltrán Corrales aceptó que tiene miedo. Aunque admitió que no lo privaron de su libertad, sino que lo retuvieron en el lugar, y tampoco lo golpearon, tal como ya lo había aclarado el Gobernador, Rubén Rocha Moya.

Lo que sí quiso dejar bien claro que aunque por motivos de seguridad dejaba el partido, él seguiría con los ideales “albiazules” y que siempre sería panista, aunque el partido ande extraviado y que la ideología no esté muy clara.

Pues está medio romanticón eso de que renuncia al PAN pero siempre seguirá siendo panista.

Oiga si está dejando un partido por motivos de seguridad, donde lo amenazaron y por ende corre peligro él y su familia, ¿de cuáles ideales no muy claros está hablando?

Y de lo que nunca habla es de la posibilidad de renunciar al cheque que le entregan en el Congreso.



‘Asuntos más importantes’

Aunque en el Código Penal están estipuladas las sanciones contra quien ejerza maltrato animal, estas no son suficientemente severas para castigar a los responsables.

Ya lo señalaron las activistas defensoras de los derechos de los animales, que quisieron poner una denuncia por muerte violenta de una perrita llamada “Princesa”, en una plaza comercial, que no procedió.

Las fundaciones expusieron que fueron las propias autoridades las que desalentaron que se llevara a cabo la denuncia, ya que dicen que no sirve de nada y ni genera un precedente, además de que hay asuntos “más importantes”.

Por eso es que andan pidiendo que las y los legisladores les hagan caso y se hagan las reformas necesarias a la Ley de Protección a los Animales para que por fin se tengan condenas verdaderas y la gente la piense dos veces antes de cometer este tipo de delitos.



Sigue la fiesta

Ayer anduvo circulando una foto en las redes sociales donde se puede observar al Senador Mario Zamora con otras personas.

La foto podría pasar desapercibida hasta que uno repara en los tenis que calza el ex candidato a Gobernador de Sinaloa.

Los dichosos tenis no llaman demasiado la atención hasta que se les observa de cerca y se sabe que son de diseñador, se fabrican en Italia y tiene un costo aproximado entre los 15 mil a 18 mil pesos, dependiendo el país donde se compren.

Cualquiera podría decir que el Senador tiene el dinero para comprarlos, claro, pero recordemos que es un funcionario mexicano, en un País donde la mitad de sus habitantes no ganan esa cantidad en meses.

Y donde millones de personas jamás podrán ver reunida esa cantidad de dinero en sus vidas.

Y nuestros políticos no solo se lo gastan en un par de tenis, además tienen el descaro de tomarse una foto con ellos, total, la austeridad se hizo para las campañas y los discursos.

La clase política sigue viviendo como si fueran faraones de un circo que los mortales no alcanzamos a comprender.



Se vuelan la barda

Los que se consintieron este Año Nuevo fueron los regidores del Ayuntamiento de Guasave.

El robo, perdón, el incremento, fue hecho el la sesión del último día de 2021.

De acuerdo al Alcalde, Martín Ahumada Quintero, quien fue el primero que pegó de gritos, en las modificaciones que aprobaron se contempla un incremento por el orden del 62 por ciento en el salario de cada Regidor.

El mismo Alcalde detalló en un video, bastante enojado, por cierto, que para poder reasignar más presupuesto a la Oficina de Regidores y a la Sindicatura de Procuración fue necesario quitarle 300 mil pesos a la dirección de Salud y Bienestar Social, 346 mil pesos a la prevención del Covid-19, 200 mil pesos a Parques y Jardines, 300 mil pesos a Alumbrado Público, 500 mil pesos a Aseo y Limpia, además de un millón 466 mil pesos para el operativo de Semana Santa.



Austeridad republicana

Ya el asunto ha sido muy criticado desde las mismas oficinas de Morena en Guasave hasta el Congreso del Estado.

Efraín Zavala Espinoza, encargado de la dirigencia municipal de Morena en Guasave, quien señaló que los regidores de Guasave que se aprobaron un aumento de sueldo de 28 mil 730 pesos a 43 mil pesos mensuales no se sujetaron al postulado de la austeridad republicana que promueve Morena.

No se ría, estimado lector así lo dijo: austeridad republicana.

Y por otro lado en el Congreso el aumento fue severamente cuestionado por integrantes de la 64 Legislatura que pertenecen a ese municipio.

Deploraron el incremento, Felícita Pompa Robles, respaldada por Alba Virgen Montes Álvarez y Manuel Luque Rojas, argumentando la austeridad de la Cuarta Transformación y los ideales del Presidente Andrés López Obrador.

Resaltaron que ellos no deben andar con esas prácticas de “no robar, no mentir no traicionar”, por lo que esos regidores están fuera de lugar.

La que salió a medio defender a los regidores fue la ex Alcaldesa de ese municipio Aurelia Leal López, quien justificó que no es recurso para sueldos, sino para gestión social.

Sí, gestión social para sus celulares, despensas, viajes y demás gastos.

El asunto es que los morenistas dan un paso para adelante y dos para atrás, y no hay día que no nos sorprendan con su esfuerzo denodado por imitar a los viejos priistas que tanto odiaban.



Siempre sí

Por cierto, ayer atracó en Mazatlán un crucero que apenas la semana pasada no pudo entrar al puerto porque traía varios casos de Covid entre la tripulación y los pasajeros.