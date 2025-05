Lo que parece que Rocha no dudó en revelar es el hecho de que Merary Villegas no trabaja como Diputada federal por convicción o compromiso con la gente, sino que lo hace con hambre de mejor puesto y viendo al 2027. Para ese año Merary Villegas tendrá ya nueve años siendo Legisladora federal y no le conocemos ni una sola propuesta de provecho.

La cofradía de Morena

El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que Merary Villegas Sánchez se acercó a él para pedirle consejo por cómo actuar en su carrera política, y si le convenía o no irse de la presidencia de Morena. Y es que al final del día en Morena Sinaloa no se toma una sola decisión sin que el Gobernador dé el visto bueno, pues es el principal promotor partidista haya o no líder de partido ya que a Rocha Moya no le gusta delegar nada. Pues el Gobernador aconsejó a Villegas Sánchez que hiciera lo que más provecho le representara en sus aspiraciones para el 2027, y mató dos pájaros de un solo tiro pues con ello va a permitir que se renueve la dirigencia del partido a alguien que sí quiera chambear y además resulta en una ficha más a su servicio en la Cámara de Diputados federal. Lo que parece que Rocha no dudó en revelar es el hecho de que Merary Villegas no trabaja como Diputada federal por convicción o compromiso con la gente, sino que lo hace con hambre de mejor puesto y viendo al 2027. Para ese año Merary Villegas tendrá ya nueve años siendo Legisladora federal y no le conocemos ni una sola propuesta de provecho. Esperemos y que las ilusiones de Villegas Sánchez por tener mejor puesto para el 2027 queden en eso, en ilusiones, pues es ridículo imaginarla como candidata al Senado, a alguna Alcaldía o, Dios no lo quiera, candidata a Gobernadora A ver si ahora sí los morenistas sinaloenses apuestan por reforzar la estructura, pues siendo uno de los partidos que más dinero manejan no tienen idea de cómo establecer una comunidad sin recargarse en la sombra de Andrés Manuel López Obrador o la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reanudan hoy el Desfile del 1 de mayo en Mazatlán

Luego de varios años que estuvo en stand by, desde la pandemia del Covid 19, este jueves 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se reanudará el tradicional desfile de los trabajadores sindicalizados en Mazatlán. Pero eso sí, los líderes sindicales y trabajadores no se expondrán a los intensos rayos del sol, lo harán muy temprano también para terminar pronto, pues hay que recordar que es día de asueto, es decir, por ley no se trabaja, y si lo hacen les tienen que pagar el salario del día triple. Así que desde las 6:00 horas se alistarán por grupos los trabajadores sindicalizados. Estarán repartiendo sus camisas, gorras y botellitas de agua. El desfile estará encabezado por los líderes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Planean salir a las 7:00 horas del crucero de las avenidas Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, en el Centro de Mazatlán. Tomarán la Juan Carrasco, luego la Aquiles Serdán, para doblar a la derecha por Leandro Valle y luego a la izquierda por Guillermo Nelson hasta llegar a la Plazuela República. A esa hora y en un día inhábil, pocas personas estarán presenciando el desfile de los trabajadores. Si usted quiere sumarle y desfilar para exponer su inconformidad contra el Gobierno, tome en cuenta que deberá madrugar y caminar.

Otro cuento triste

en Culiacán

Como todos los cuentos modernos, este comenzó con una mañana tranquila en la Plazuela de Aguaruto, una comunidad que está ya prácticamente en Culiacán. Fue ahí, dos días antes, en esa plazuela donde Ricardo y Ramsés fueron desaparecidos presuntamente por oficiales de la Policía Municipal al mediodía y a la vista de todos. Una historia que no es la primera vez que escuchamos. Y cuando los periodistas quisieron hablar con los familiares de las víctimas, un par de rémoras de mirada vidriosa y lengua bífida se pegaron a ellos para fotografiarlos y tomar nota. Estas orejas oficiales querían saber si los familiares de los desaparecidos se quejarían del buen gobierno o quizás solo les gusta hostigar a la prensa. Luego de cumplir con su delirio de Gestapo se retiraron a las sombras donde murmuraban sus conclusiones. Por otro lado, la familia de los jóvenes desaparecidos hacían un llamado a la justicia, un grito desesperado para que, quienes se los hayan llevado, los regresen con bien a su hogar. Uno de ellos es, incluso, menor de edad. Este es, sin duda, un nuevo capítulo de la sucursal del infierno en la que se convirtió nuestro Culiacán. Una tristeza, por las muchas preguntas que nadie quiere responder... ni siquiera los que tienen la obligación de hacerlo.

Una cena muy peculiar

Para este jueves tendremos una cartelera política movida hasta altas horas de la noche, pues este 1 de mayo se discutirá en el Congreso del Estado el juicio de procedencia en contra del Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; y el Diputado local de Morena (es un decir), Genaro García Castro. Si estuvo alejado de la prensa estos días, pues le recordamos que este proceso surge por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción, por el presunto arrendamiento irregular de 126 patrullas por 171 millones de pesos en la primera administración municipal de Vargas Landeros. Y el tema es tan parecido a otros casos recientes, como que el contrato se adjudicó de manera directa a una empresa, pese a que el monto del acuerdo ameritaba una licitación pública. Aunque el Poder Legislativo no lo ha anunciado de manera institucional, el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión Instructora del Congreso, confirmó que la cita es este jueves a las 20:00 horas, y de manera secreta en la llamada casa del pueblo, pero a la que no deja pasar al pueblo cuando amanecen bravos. Como ya hemos comentado sobre este tema, antecedentes como el de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, y Luis Guillermo “El Químico” Benítez en Mazatlán, nos dan un norte de qué puede resultar de la reunión de mañana. También habrá que estar expectantes de si Gerardo Vargas Landeros responderá al llamado del Parlamento, o irá a aplicarse alguna vacuna como en su día el ex Alcalde Estrada Ferreiro. De parte del Diputado Genaro García, el sinaloense, habrá que ver si su camino no se termina enchuecando igual que su tocayo, que también fue Secretario de Seguridad Pública, aunque en otros niveles. Sería cuanto menos curioso que, justo en un día en que se conmemora el trabajo en México, los funcionarios ahomenses se vayan a dormir sin el suyo.

