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Y el golpe más fuerte está en las participaciones federales. Los municipios recibieron 3 mil 802.8 millones de pesos por ese concepto, cuando un año antes habían recibido 3 mil 918.5 millones. En las calles pueden terminar apareciendo como obras que no se hacen, servicios que se retrasan o necesidades que se quedan esperando.

El dinero que ya no alcanza

Los municipios de Sinaloa recibieron más dinero durante el primer semestre de 2026. Pero no se emocionen. Cuando se descuenta la inflación, resulta que en realidad recibieron menos. Los ayuntamientos acumularon 5 mil 771.8 millones de pesos en transferencias entre enero y junio, contra los 5 mil 612 millones del mismo periodo del año pasado. En el papel, son más recursos. En términos reales, sin embargo, hubo una reducción de 0.5 por ciento. Y el golpe más fuerte está en las participaciones federales. Los municipios recibieron 3 mil 802.8 millones de pesos por ese concepto, cuando un año antes habían recibido 3 mil 918.5 millones. Son alrededor de 116 millones de pesos menos en términos nominales y una caída real de 6.1 por ciento. Para Culiacán, el recorte ronda los 42 millones de pesos y representa una disminución real de 6.9 por ciento. Mazatlán tampoco salió bien librado: alrededor de 26 millones de pesos menos y una caída real de 7.4 por ciento. Pero si de porcentajes se trata, El Fuerte, Angostura y Navolato tienen motivos para mirar con más preocupación sus números, con reducciones reales de 9, 8.1 y 8 por ciento, respectivamente. Y esto ocurre mientras los ayuntamientos tienen que hacer frente a las mismas, o mayores, necesidades de servicios públicos, seguridad, infraestructura, agua, recolección de basura y mantenimiento urbano. Porque la inflación no reduce las necesidades de una ciudad. También disminuyeron las participaciones estatales y los ingresos derivados del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles. En este último concepto, la caída real fue de 35.1 por ciento. Así que el problema no está únicamente en una bolsa. Está en varias. Y el contexto tampoco ayuda demasiado. El propio Gobierno de Sinaloa recibió menos participaciones federales durante el primer semestre: 16 mil 724.9 millones de pesos, contra 17 mil 331.5 millones en el mismo periodo de 2025. Una reducción real de 6.6 por ciento. La pregunta, entonces, no es solamente cuánto dinero recibieron los municipios. La pregunta es qué tendrán que dejar de hacer cuando el dinero ya no alcance. Porque en los presupuestos las reducciones aparecen como porcentajes. En las calles pueden terminar apareciendo como obras que no se hacen, servicios que se retrasan o necesidades que se quedan esperando.

El crédito que no querían

Otra noticia que produjeron nuestros reporteros de Noroeste durante este domingo fue el estatus de nuestra deuda pública y de la que cada que la vemos nos preocupa más, porque se nota que quien la maneja no es alguien al que le guste administrarla o de plano pagarla. Recordamos cómo, muy sácalepunta, llegaron los gobiernos a decir que no iban a endeudar más las administraciones tanto del municipio como del Gobierno estatal y cayó más pronto un hablador que un cojo. Todavía recordamos cómo Jesús Valdés, como Presidente Municipal de Culiacán, dejó un crédito ya pedido y autorizado, pensando que iba a regresar a la Alcaldía, pero perdió la elección con Jesús Estrada Ferreiro. El abogado sí se aguantó las ganas, pero el ahijado Juan de Dios Gámez Mendivil comenzó a utilizar el crédito y algo parecido pasó desde el gobierno de Rubén Rocha Moya, ya muy emocionado con las obras públicas fue y pidió otros más de 2 mil 200 millones de pesos. Y miren, ni siquiera la crítica es por pedir, porque ya todos pidieron, pero la bronca es que están viendo y no quieren ver, que se trata de heredar problemas a nuestro futuro que tampoco se ve muy muy alentador que digamos. Mire usted, nada más, que el chistecito creció de 5 mil 563 millones de pesos en marzo a 5 mil 801.96 millones al cierre de junio. En números directos, estamos hablando que por los tres meses, la deuda creció 238.7 millones de pesos. Imagínense los programas de ayuda que se podrían pagar con eso, las obras que se podrían construir. Lo peor es que la mayoría de este tipo de créditos se piden con intereses bastante altos. Pero pues claro, cómo quien lo pide no lo va a pagar de su bolsa, pues ¡viva México! Lamentable.

Otro curioso incidente en Los Mochis