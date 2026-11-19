A través de declaraciones públicas, ahora el Partido Revolucionario Institucional, dirigió mensajes para persuadir, o disuadir, al “Pío” Sergio Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, de que cambie su opinión y forme parte de la alianza opositora de cara al proceso de elección de 2027.
Esta vez el mensaje llegó desde Guasave y vía el dirigente priista César Emiliano Gerardo Lugo, quien insistió en lamentar que el “Pío” Esquer se niegue a sumarse a la coalición con el tricolor, el Acción Nacional y el Partido Sinaloense.
De hecho el grueso del mensaje es que César Emiliano sacó el petate del muerto y le mandó decir al líder emecista que su negativa pone en riesgo de fragmentar el voto opositor.
Y como una parte de la esencia magnánima del priismo y el atractivo que la oposición puede ofrecer, le han dado chanza al “Pío” de “pensarla” hasta enero, cuando cerrarán entonces la invitación que todavía está abierta, aún y los despechos anteriores.
¿Qué será a lo que verdaderamente le temen el PRI y el PAN con todo este rollo?
La situación parece una trama dramática y romántica, enamorados de algo que pudiera ser, pero sin tener la certeza de lo que llegue a ser, porque hasta el momento el Movimiento Ciudadano no ha tenido un resultado memorable en las elecciones, salvo la victoria en Elota con el Presidente Municipal Richard Millán, y que por cierto fue expulsado del instituto político naranja por renegado y hacerle el caldo gordo al Gobernador Rubén Rocha Moya.
Movimiento Ciudadano, es cierto, creció de la mano del ex priista Sergio Torres Félix y su círculo más cercano como protagonistas principales, sin embargo desde la dirigencia nacional decidieron darle un cambio al dueño del timón y se lo ofrecieron al “Pío” Esquer, y aunque este empresario agrícola, también de pasado priista, aún no ha estado enfrente del MC en algún proceso electoral.
Incluso hasta antes del asesinato del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense llegó a ser la segunda fuerza política más grande del estado, y ese ya lo tienen en la bolsa.
La lógica del “Pío”, que suena a la más lógica, y la entendemos por sentido común, es lanzarse solos, sin involucrarse con una fórmula que no funciona y con candidatos que no han ganado nada en el pasado inmediato.
Una, Paloma Sánchez, la pluri, y Mario Zamora, el eterno segundo lugar.
En cambio Esquer debe tener fe en ese banquete de las encuestas que significan los indecisos, que están hartos de Morena y que no piensan en regresarle el poder ni a los priistas ya probados ni a los panistas cada vez menos presentes en las curules. Mucho menos en los pasistas que son tan cínicos que seguramente los pluris 1 y 2 para el Congreso, de nuevo serán la señora Jesús Angélica Quiñónez y el ex Rector Víctor Corrales.
Estamos seguros que los tricolores y los blanquiazules van a seguir cucando al “Pío”, quien no se ve que vaya a cambiar de opinión y que sabe que esta vez, irónicamente, restarle a la coalición, le sumará mucho más al MC.
Fíjense nada más, los morenos son tan entusiastas que el partido ha calculado que para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral, se registrarían hasta 16 personas por distrito.
Ayer, la dirigencia estatal de Morena anunció en una conferencia de prensa que ya comenzó con el registro de aspirantes a las coordinaciones distritales, proceso por el cual la 4T decidirá cuáles son los perfiles para buscar las diputaciones locales en el proceso del 2027.
Según comentó el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo, aún no cuentan con una cifra definitiva de registros, pero han identificado interés de militantes en las distintas demarcaciones de todo el estado.
Resaltó que esta participación representa una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial del movimiento, mediante la organización de asambleas informativas y la distribución del periódico Regeneración.
Curioso, pues hasta hace algunos años no existía nada de estructura morenista en Sinaloa, es más, hasta que llegó Rubén Rocha Moya como candidato es que se construyó dicho aparato.
La fórmula que parece haber convertido esta realidad seguramente fueron detalles como sortear candidaturas, con las llamadas tómbolas, usadas hasta hace poco, es más en el pasado proceso electoral para determinar curules federales, desde el comité ejecutivo nacional.
Hoy, ya no será de la misma forma y han decidido enfrentar a los interesados, sin embargo hay algunos detalles que preocupan desde ya, como las faltas de respeto y descalificaciones entre los aspirantes.
Barraza Castillo aclaró, sin embargo, que aunque el proceso se realizará de manera local, la selección será mediante las famosas encuestas a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Para evitar los pleitos, el dirigente estatal recalcó que hay una una cláusula en la convocatoria para que los aspirantes guarden respeto “tanto al movimiento como a los compañeros y compañeras que están participando”.
Esta preocupación, se nota, es real, puesto que el propio Barraza Castillo hizo ya el llamado para mantener “el respeto y tener calma ante los resultados”.
¿Qué tanto habrán escuchado ya estos chamos?
Al Gobierno de Sinaloa le urgía cambiar de imagen. Ni siquiera esperó a que terminara el periodo constitucional para el que fue electo Rubén Rocha Moya. El logotipo que acompañó al Mandatario desde noviembre de 2021 ya salió de las redes sociales oficiales, como si con quitar unos colores y modificar el diseño también pudiera pasarse la página de casi cinco años de administración.
La prisa por desmarcarse de Rocha Moya resulta particularmente llamativa porque su sexenio todavía no termina. El Gobernador pidió licencia, primero llegó Yeraldine Bonilla Valverde como interina y después Graciela Domínguez Nava. Y en esa sucesión de relevos parece que también entró la necesidad de cambiar hasta el membrete.
Porque una cosa es renovar la imagen institucional y otra muy distinta es que parezca que hay urgencia por borrar las huellas de quien todavía ocupa constitucionalmente la titularidad del Ejecutivo, aunque esté separado del cargo.
¿Será que el nuevo Gobierno quiere empezar de cero o que ya nadie quiere cargar con la marca Rocha?
La identidad gráfica no cambia los problemas del Estado, tampoco las decisiones tomadas durante esta administración ni las responsabilidades que puedan derivarse de ellas. Pero sí manda un mensaje: en Palacio de Gobierno parece haber más prisa por cambiar el logo que por explicar qué tanto de la administración anterior seguirá vigente.
Y vaya que el cambio de imagen fue oportuno. Primero se movieron las piezas políticas, luego los funcionarios y ahora hasta el escudo de presentación. A este paso, lo único que falta es que también quieran cambiarle la fecha de inicio al sexenio.
Porque borrar un logotipo es cuestión de diseño; borrar un gobierno, sus decisiones y sus consecuencias es bastante más complicado.
¡FOUL!... Brutal el dato que soltó Sipimna nacional en el Foro Internacional de Primera Infancia, sobre que la mitad de los bebés en México ¡sufren disciplina violenta!