No es un debate nuevo, porque estos puntos siempre han sido cuestionados por algunos sectores de la ciudadanía, a quienes les resultan molestos y pocos efectivos en la labor de prevenir hechos delictivos dentro de las ciudades.

¿Más libres o

más expuestos?

Harfuch sí da la cara, Mérida se queda en casa

Este miércoles se registró el lamentable hecho en el que fue asesinado un agente investigador de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Fue un hecho muy aterrador, pues fue asesinado a plena luz del día, en una zona concurrida y cerca de un plantel educativo.

Por el hecho, como ya es regular, no hay personas detenidas aunque se ha reiterado que en Sinaloa hay suficientes elementos militares por todos lados vigilando.

Este asesinato se registra justamente en la primer jornada oficial en la que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, opera desde Sinaloa en esta su tercera visita a Culiacán.

El asesinato del agente investigador pudiera considerarse como un hecho no relacionado a la vista del funcionario federal, pero no se debe descartar de tajo que sea un mensaje para la corporación federal, porque se presume como un hecho que la presencia del funcionario ha contenido la violencia en el estado y tal vez sería un llamado a García Harfuch y dejarle claro que no es bienvenido en el estado por parte de los grupos criminales. Por ello es necesario que la autoridad realice una investigación seria sobre el caso, y no como las que acostumbra.

Lo que sorprendió bastante es ver a García Harfuch en la escena del crimen, siendo informado en el lugar de los hechos por funcionarios de seguridad federal y evaluando la situación, que si bien puede calificarse esa acción como simple propaganda es algo a lo que no estamos acostumbrados en Sinaloa.

El General Gerardo Mérida Sánchez salió a escenas del crimen en un par de ocasiones, y ofreció entrevistas a medios de comunicación y terminaba siempre enojado con la prensa así que dejó de salir. Desde entonces nada más lo conocemos sentado en conferencias que están diseñadas para que la autoridad estatal tenga el control de los tiempos y las oportunidades para cuestionar de los periodistas.

En Sinaloa han matado a más de 10 policías, estatales y municipales, desde que comenzó la crisis de seguridad. Qué esperanza ver a Mérida en estos espacios, de perdida para que salga en alguna foto haciendo como que sí tiene poder de mando en el estado.