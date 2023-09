Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

A través de su movimiento #MazatlánMereceMAZ ha recorrido colonias y platicado con vecinos, incluso ha desayunado con familias, y hasta se ha puesto a bailar recordando sus pasos como lo hacía en el Bora Bora.

Destape cantado por la Alcaldía

El ex Secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía , podría ser otro de los que se destapen tan pronto como hoy para buscar la Alcaldía de Mazatlán.

Adrizado, el buque... toda una labor de muchos

La reunión

“Tuve una gran reunión con @tatclouthier. Una gran compañera, inteligente y creativa. Feliz de encontrarnos y trabajar juntas siempre por la transformación de nuestro país”, escribió la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en su cuenta de la red social X.

Ayer, quien ya es la virtual candidata presidencial para las elecciones del 2 de junio de 2024 por los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, posteó una foto de la reunión que sostuvo con Tatiana Clouthier Carrilo , ex titular de la Secretaría de Economía del Gobierno federal.

A cuidarse todo mundo

Que no quede en esta ocasión únicamente en manos de las autoridades, pues como individuos somos responsables de nuestra propia salud y debemos ser conscientes del bienestar de quienes nos rodean.

También, la Secretaría de Salud de Sinaloa debería transparentar la cantidad de casos positivos de coronavirus que hay en el estado, pues desde el mes de abril los datos ya no son subidos a la plataforma del estado.

Pues esperemos que en esta ocasión sí lo hagamos bien, no esperar a que las autoridades lo determinen y comenzar con los cuidados preventivos: uso del cubrebocas, lavado de manos y monitoreo personal de síntomas.

En Ahome se registraron dos casos de coronavirus en una secundaria, y en Culiacán incluso suspendieron clases en un salón de un colegio particular por la detección de infectados.

Diputados en apuros

Las medidas consisten en instruir al Diputado Ricardo Madrid Pérez , presidente de la Mesa Directiva, y a la Diputada Felícita Pompa Robles , presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, para que vigilen y garanticen que no se repitan las agresiones contra la Diputada.

La denuncia ya tuvo sus consecuencias y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa emitió medidas cautelares para que el legislador no se ande pasando de lanza.

¿Y dónde está Lobo?

Y no podía ser otro que Gene René Ruiz Bojórquez quien cacareara esta información, ya ven que estos legisladores traen pleito cantado.

La noche de un dia dificil

La noche se puso turbia afuera del Centro de Justicia Penal y Oral de la zona Centro y nos imaginamos que dentro todavía peor, ya que la audiencia contra el Rector Jesús Madueña Molina, el ex Rector Juan Liera Guerra y miembros del Comité de Adquisiciones de la UAS se volvió maratónica otra vez y al cierre de este malecón aún no teníamos la resolución de si eran vinculados a proceso o no.

Afuera se empezaron a caldear los ánimos por parte de los manifestantes que apoyan a los funcionarios, quienes lanzaron consignas contra el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, sobre todo.

Previo a todo esto Jesús Madueña Molina dice que tiene los “pantalones bien puestos” para enfrentar lo que viene.