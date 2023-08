Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

A los medios de comunicación nos toca publicar las denuncias y, sí, darles seguimiento del por qué están ocurriendo esas faltas, pero eso no implica que tengamos que estar haciendo un levantamiento ni trabajo en las oficinas para que le resuelva el gobierno a la ciudadanía, para eso está la Coordinación de Gestión y Atención Ciudadana que, por cierto, depende directamente de la Oficina del Gobernador.

La línea

Sabemos que la postura de Rocha Moya con esos comentarios puede ser de apertura para solucionar los problemas, más allá de ver la crítica, pero si alguien no está haciendo bien su trabajo, ¿pues a apretar tuercas no?

Deberían ser ellos quienes se comuniquen directamente con los reporteros para pedir los datos o que busquen a los afectados, ya en otros casos ha ocurrido, y así darle seguimiento al tema, no que quien escribió la historia ande haciendo trámite o informándole a los funcionarios de las faltas en el sistema. De eso se tratan ser “servidor” público pues.

En la semanera de este lunes, Rocha Moya le pidió a la prensa que informe directamente a la Secretaría de Salud cuando tenga una denuncia de desabasto para que lo atiendan, lo mismo ha dicho ante los cuestionamientos sobre la falta de pago a productores, pero hay que ser claros, que el trabajo de la prensa no es ese.

Hemos tenido dos versiones del Gobernador Rubén Rocha Moya para la prensa: una de ellas arremete contra los reporteros nomás no le gustan las notas, los evidencia y hasta le han llamado la atención por ello; y la otra es la de estar pidiéndoles que hagan la chamba de gestores, y pues no es lo que nos toca.

Son desplazados

De nueva cuenta el Gobierno de Sinaloa apostó por el discurso y enturbiar conceptos para no enfrentarse con una realidad de violencia que sobrepasa su capacidad.

En esta ocasión el Gobernador Rubén Rocha Moya se aferró a la idea de que las personas que estuvieron dos semanas en el albergue de Guamúchil, mientras se registraban hechos violentos en Sinaloa de Leyva, no fueron desplazados.

Según el Gobernador ellos no entraron en el rango de desplazados pues estuvieron resguardados como medida de seguridad en lo que los civiles armados hacían su voluntad en la sierra.

Según la Organización de las Naciones Unidas, un desplazado por la violencia es toda aquella persona que se ve obligada a reubicarse por conflictos armados. Así de simple.

Dice también que ya todos regresaron a sus hogares y que no hay qué temer en la sierra de Sinaloa de Leyva y Mocorito, pues esperemos que así sea porque el plan de seguridad es la presencia militar... y ya.

Por estos hechos no hubieron detenidos, no se identificaron estructuras criminales, ni tampoco hay la certeza de que esto no vuelva a ocurrir, pero esperemos que las gentes de la sierra estén a salvo más allá de una política que parece más preocupada por la percepción que por la realidad.

Hasta donde sabemos el grupo criminal que opera en esa zona sigue intacto y si acaso algo cambió, es que la gente de la zona recibió apoyos materiales mientras el ejército mantiene sitiado el territorio. La pregunta es qué pasará cuando se vayan.