Desde que le dieron la constancia como Diputada local, Roxana Rubio anda como toda una rockstar, porque apenas pasó el día de las elecciones, salió a anunciar el “divorcio” de los partidos con los que hizo alianza, y ahora se trae una buena fiesta montada en el Consejo Directivo Estatal panista.

Roxana Rubio: blanco, azul y ¿tinto?

De perdida el PAN sigue haciendo algo de ruido en el estado, ya ven ahí al PRI, que por más conferencias semanales que convocan nomás no mueven ni la hoja de un árbol.

A ver en qué desemboca todo este asunto, porque la presidenta ha sido muy enfática en que sí se realice la elección para renovar la dirigencia, pero ya salieron consejeros, y la propia presidenta del PAN Culiacán, Silvia Ramírez, a decir que no es posible hacerla.

Ya es el segundo encontronazo que hay dentro del PAN en una semana, porque no olvidemos que el secretario general, Luis Ángel Solano Guatimea , rápido saltó a decir que la opinión de Roxana Rubio sobre la revocación de mandato a Rocha no representa al partido.

La consejera panista Catalina Frank Aguilar denunció ayer que la líder partidista está aferrada a realizar el proceso de renovación de dirigencia, pese a la situación de violencia que vive Sinaloa, y hasta la comparó con el ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ya mencionamos en aquella ocasión que nuestra querida Roxana, entre la Oposición, no había sido tan crítica, o por lo menos no de forma tan cruda contra el Mandatario morenista.

No me ayudes, compadre

Solucionando la inseguridad en el estado, ya no habría que preocuparse por lo que dicen o dejan de decir el resto de los gobernadores morenistas del País.

La lectura que le da el Gobernador Rocha a los dichos de su homólogo es apropiada desde un enfoque político, el llamado de Villegas cayó mal no solo en el Tercer Piso sino en el sector turístico mazatleco.

El Gobernador Rubén Rocha Moya expresó su decepción porque el Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal , invitó a la ciudadanía a no visitar Mazatlán ante la violencia que registra el estado.

Y Margoth

sí tendrá trabajo

En unos cuantos meses la Semujeres pasó del liderazgo de Tere Guerra a designaciones pensadas desde el partidismo y no desde el bienestar.

Rocha “Oficina de Colocación” Moya ya contrató a varios diputados y presidentes municipales que se quedaron sin chamba después de las más recientes elecciones, y entre ellas a la ex Alcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez .

Ay, el nuevo Cabildo

Entre los morenistas está la ex secretaria general del PRI, Cinthia Valenzuela Langarica , y el juvenil Cirilo Celis Acuña , además del ex secretario general del Stase, Jesús Armando Heráldez Machado , como los más conocidos en la lista, además de Claudia Yaneth Vega Marrujo , Itzel Margarita Estolano Ibarra , Juan Guadalupe Pimentel Valdez y Norma Leticia Alvarado Rodríguez .

Esperamos, hemos de insistir, que sean la Oposición que Culiacán necesita y no se limiten a pasarla bien, cobrar y olvidarse de sus obligaciones.

Ojalá, neta, que lo entiendan, porque ya hemos criticado varias veces en este espacio cómo Gámez Mendívil se la ha pasado de muertito y no ha demostrado ser el líder que el municipio de Culiacán, la capital de Sinaloa, necesita en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando.

Con nuevas caras

y otras no tanto

Mazatlán tiene nuevas caras en la administración municipal que acompañan desde el primer minuto de este viernes 1 de noviembre a Estrella Palacios como Alcaldesa de Mazatlán para el periodo 2024-2027.

Pero también otras caras ya muy conocidas como la de Jaime Othoniel Barrón Valdez, quien fue ratificado como Secretario de Seguridad Pública Municipal por la Presidenta Municipal de Mazatlán.

Hay que recordar que Barrón Valdez terminó en su cargo con Édgar González Zataráin con alarmante cifra de personas desaparecidas en Mazatlán. Además de una serie de asesinatos a balazos, que ocurrieron tanto en el paseo costero, como la cercanías del Parque Central y no se diga en las colonias.

Otra funcionaria ratificada es Karla Camacho, en Servicios Públicos, a quien sí se le vio trabajo hecho.

Las nuevas caras son Fabiola Rodríguez en Comunicación Social, Javier García en Bienestar Social, Marcela Herrera en Tenencia de la Tierra, el ex Regidor Jesús Lamarque en Enlace Rural y Laura Rendon en Informática.

La ex Diputada local y ex titular del anterior Acuario, Celia Jáuregui, estará en la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca; Fernando Sánchez en Obras Públicas; Julio Osuna en Desarrollo Urbano; Guadalupe Velarde en Ecología; y Fabiola Osuna, en Atención Ciudadana.

La secretaria de Presidencia es Yenise Tinoco y Elsa Bojórquez, ex titular del Centro Regional de Justicia para Mujeres en Mazatlán y ex aspirante a la Alcaldía, quien enfrentó duramente al ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, es la nueva titular de Inmujer.

Hoy a las 10:00 horas, en la primera sesión extraordinaria de Cabildo, uno de los puntos a tratar será la de los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor.

Veremos quienes son estos perfiles, quizás nos llevemos sorpresas.