Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Protección Civil informó que en el Primer Cuadro de Culiacán recorrieron banquetas en busca de puntos de riesgo para los peatones y los hallaron. Sobre todo hallaron que las instalaciones de empresas de servicio de televisión por cable, telefonía e instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, así como alumbrado público, son las que representan mayor peligro.

¿Alguien piensa

en el medio ambiente?

No es secreto que lo que urge es mejorar el transporte público radicalmente para bajarle al más de millón de autos que tenemos en el estado. El tema es que a las mafias transportistas ningún Gobernador le ha atorado hasta ahora.

No olvidemos que al tiempo que se propone un periférico para la capital, el Gobernador Rocha canceló la obra del Metrobús, en el mismo municipio, más porque era idea del defenestrado Jesús Estrada Ferreiro , Alcalde elegido, que por una evaluación técnica.

Sea quien sea el funcionario por elección popular o dedazo que toque un tema de esta índole, siempre cacarea que están trabajando de acuerdo con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que es una referencia de las medidas que deben tomar los gobiernos para combatir ya no el cambio climático, sino la crisis que ya cargamos como losa en la espalda.

El tema de la contaminación de la playa Olas Altas, en Mazatlán, no es más que la punta del iceberg de lo mucho que les vale a las autoridades de los tres órdenes de gobierno el cuidado del medio ambiente.

La crisis climática

Ahogarse en billetes no va a impedir que nos cargue a todos el payaso cuando sea más inminente la crisis humanitaria que provocará el calentamiento global.

Este invierno ni se siente como invierno, el bombardeo de nubes ya no está funcionando, el calor nos da una muestra de cómo puede ser el infierno, los huracanes cada vez tienen más potencia, y un día de estos nos metemos a las playas y salimos con un tercer brazo por la mutación de tanta contaminación. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente que nos gobierna deje de simular en materia de medio ambiente?

Las compras navideñas

En fin, las compras están a todo lo que dan. Solo basta una recomendación, tener precaución al momento de sacar la tarjeta bancaria o pagar en efectivo. No todo es gasto en estas fechas.

Parece que no hay preocupaciones económicas, esas vendrán en enero, con la cuesta y con el aumento de precios.

No pos ‘wow’

con nuestros senadores

Despertaron de su sueño, y quién sabe, pero primero lo primero: ‘ámonos de vacaciones porque eso de estar sentado en la curul necesita de cuidados intensivos de los músculos y de la aparente frustración de no fluir por los más necesitados. Mientras, en Guerrero del caos no pueden salir.

Pague uno, llévese dos. Quiere dos, le regalo otros dos. Bara, bara, lléguele, lléguele. Y para colmo, Félix Salgado Macedonio, el papá de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda , va al frente de la comisión, quien en resumidas cuentas se limitó a decir que no había información, pero que en enero ya podrían tener alguito.

Llaman a disfrutar

de la Noche Buena

Será muy importante recordar en estas fechas, sobre todo al acercarse la Noche Buena, las palabra que dirigió el Obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, con su llamado a vivir una celebración en la que prepondere la paz.

Monseñor Herrera Quiñónez deseó a todos, creyentes y no creyentes, una feliz Navidad y que las fiestas les llene de alegría, de paz, de ilusión y esperanza”.

Herrera Quiñónez sostuvo ayer una reunión con medios de comunicación durante la mañana y recalcó que estas fechas son una oportunidad para vivir con alegría, en medio del egoísmo, desamparo o desamor que puedan sufrir las personas.

“El ser humano vive en tinieblas y en oscuridades, por eso es necesario una luz especial que lo ilumine, la Navidad es la fiesta de la luz”, expresó.

También dijo en su mensaje que actualmente hay muchas luces encendidas en la sociedad, pero que no iluminan verdaderamente el corazón del ser humano.

“... no le ofrecen verdadera luz, no le proporcionan alegrías, no les dan el sentido profundo que necesitan en sus vidas”, dijo.

Por eso, llamó, será importantísimo mantenerse en unidad familiar y vivir en la esperanza.

Sin duda, un mensaje que a muchos hace falta.